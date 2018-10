Teknologiaksjer stupte i verdi etter torsdagens infiltrasjonsrapport

De markedsmessige konsekvensene av rapporten som Bloomberg Businessweek la fram i går, om at Folkets frigjøringshær i Kina skal ha infiltrert leveransekjeden til den taiwansk-amerikanske server- og hovedkortleverandøren Super Micro Computer, lot ikke vente på seg.

Verst har det gått ut over Super Micro Computer selv, hvor aksjekursen falt fra 21,40 til 9,55 dollar på formiddagen i USA i går, altså mer enn en halvering. I ettertid har kursen tatt seg noe opp igjen. Ved børsens stengetid var kursen på 12,60 dollar, 41,12 prosent lavere enn på morgenen.

Skjult mikrobrikke

I rapporten fra Bloomberg Businessweek heter det at kinesiske militærmyndigheter har plantet mikrobrikker som kan gi myndighetene det som enkelte mistenker er en form for «gudemodus» på de berørte datamaskinene. Brikken skal blant annet kunne endre den installerte programvaren, samtidig som at programvaren høyst sannsynlig ikke kan oppdage brikken.

Flere av selskapene som skal være indirekte berørt av infiltrasjonen, inkludert Apple og Amazon, avviser fullstendig rapporten fra Bloomberg Businessweek. Men magasinet hevder å ha en rekke pålitelige kilder til informasjonen, også hos de nevnte selskapene.

Mistro

Rapporten kan ha ført til økt mistro mot kinesiske leverandører av IT-utstyr og annen elektronikk, både hos myndigheter, virksomheter og forbrukere, og særlig i USA. Med tanke på at svært mye elektronikk produseres i Kina, kan dette få store konsekvenser.

– Elektronikk produsert i Kina kan bli ansett som utrygt på grunn av denne nyheten, og teknologiaksjene generelt faller på grunn av dette, sier Ray K. W. Kwon, en analytiker ved CGS-CIMB Securities Hong Kong , til Bloomberg.

Lenovo

Enkelte store, kinesiske IT- og telekomleverandører merker dette allerede. Ifølge Reuters falt aksjekursen til Lenovo med 18 prosent i går, mens ZTE-aksjen falt med 11 prosent. Det ekstra store kursfallet til Lenovo forklares med at USA er et svært viktig marked for selskapet.

Bloomberg skriver også at JPMorgan Chase & Co opplyser til selskapet kunder at det er vanskelig ikke å anta at USAs anskaffelser av servere fra Lenovo vil gå ned på kort sikt. Det anbefales derfor shorting av Lenovo-aksjer med en tidshorisont på seks måneder.

Wistron

JPMorgan skal også opplyse at rundt Super Micro Computer står for leveransene av rundt 20 prosent av enterpriseserver-virksomheten til det taiwanske selskapet Wistron. Aksjekursen til Wistron falt i går med nesten 4,4 prosent i går til den laveste kursen på to år.

Heller ikke aksjekursene til Amazon og Apple var uberørt av gårsdagens nyhet. Kursen på Amazon-aksjen falt med 2,2 prosent i går, men verdien av Apple-aksjen falt med nærmere 1,8 prosent.

