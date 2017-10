Teknologibarometeret: Ledere spår store utfordringer

De fleste ledere mener samfunnet står overfor store utfordringer, men fortsatt er nesten ingen bekymret for egen bedrift, ifølge Teknologibarometeret.

I barometeret som Opinion har laget for Aftenposten framgår det at ni av ti ledere (88 prosent) mener det norske samfunnet står overfor store utfordringer de neste årene som følge av teknologiutviklingen.

Likevel tror bare 4 prosent av lederne at utviklingen vil ha en negativ effekt på lønnsomheten i egen bedrift.

Barometeret viser også at ni av ti (88 prosent) av lederne er helt eller delvis enig i at teknologisk utvikling og digitalisering har flere positive sider enn negative. Åtte av ti (80 prosent) svarer dessuten at teknologi spiller en viktig eller avgjørende rolle i deres bedrift.

Ingen grunn til å svartmale

Ole Petter Nyhaug, partner og kreativ leder i Opinion, sier at selv om norske ledere uttrykker liten bekymring for hvordan teknologiutviklingen vil påvirke egen bedrift, er det ikke nødvendig å svartmale situasjonen.

– Jeg vil si at undersøkelsen signaliserer at norske ledere er teknopositive og ser med skrekkblandet fryd på fremtiden for egen bedrift, sier Nyhaug.

Tor W. Andreassen, professor og leder for senter for serviceinnovasjon ved Norges Handelshøyskole, mener det er bra at lederne er positive til teknologi. Likevel synes han mange ledere bare har en overfladisk forståelse for teknologi.

– Selv om det er mer fokus på teknologi, er det mange floskler ute og går. Det blir fort mange fine ord uten kunnskap om hvordan ta i bruk teknologien på en måte som skaper verdi for kundene, mener Andreassen.