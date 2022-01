Teknologigiganter stevnet av 6. januar-komiteen

Komiteen som undersøker stormingen av den amerikanske kongressen 6. januar i fjor, har bedt om informasjon om hvordan flere plattformer ble brukt for å spre feilinformasjon.

Det er Meta (tidligere kjent som Facebook), Alphabet (som eier Google), Reddit og Twitter som er blitt stevnet.

Kongressmedlem Bennie Thompson, som leder komiteen, sier i en uttalelse at han godkjente stevningene siden disse plattformene ble brukt til å kommunisere planer om å angripe kongressen. Kongressen ville se dokumenter de mener kan kaste lys over dette, men selskapene har ikke imøtekommet det, skriver han, ifølge The Guardian.

6. januar-komiteen har bedt om informasjon om hvordan de sosiale plattformene ble brukt for å hjelpe til med å spre feilinformasjon og «velte» valget.