Teknologigiganter truer med å forlate Pakistan. Årsaken er en ny lov

Pakistan står klare til å innføre en ny lov som angivelig vil gi Pakistan Telecommunication Authority (PTA) blankofullmakt til å sensurere digital innhold.

Ifølge Reuters vil den nye loven gi PTA makt til å fjerne og blokkere digitalt innhold som skader, skremmer eller vekker misnøye mot regjeringen, eller utgjør en trussel mot integriteten, sikkerheten og forsvaret av Pakistan.

Rettet mot utenlandske aktører

En talsmann for PTA sier til Reuters at reglene er ment å bidra til bedre koordinering med utenlandsbaserte sosial media-selskaper, som «vanligvis ikke svarer på lokale krav».

Loven åpner for å si tjenestetilbydere og sosiale medier bøter på opptil 500 millioner rupi, nær 28 millioner kroner, dersom loven ikke overholdes, ved at uønsket innhold fjernes innen tidsfristen, som normalt vil være 24 timer, men i nødsfall så lite som 6 timer.

Alle tjenester med mer enn en halv million brukere i Pakistan må registrere seg hos PTA innen ni måneder. De må også opprette et permanent kontor og databaseservere i landet innen 18 måneder.

Flere giganter samlet

Flere av verdens største IT- og internettaktører, inkludert Amazon, Apple, Facebook, Google og SAP, er medlemmer av interesseorganisasjonen Asia Internet Coalition (AIC).

AIC har vært klar over lovforslaget lenge og har raslet med sablene en stund. Dette fikk pakistanske myndigheter til å love å bli med på en bred og omfattende konsultasjonsprosess som skulle involvere det sivile samfunnet og teknologiselskapene.

AIC skriver nå at denne prosessen aldri fant sted.

– AIC-medlemmene er urolige over omfanget av Pakistans nye lov rettet mot internettselskaper, i tillegg til regjeringen ugjennomsiktige prosess for utviklingen av disse reglene, skriver koalisjonen.

– Svært vanskelig

Den mener at kravene til datalokalisering er drakoniske og vil skade både folkets tilgang til et fritt og åpen internett, samt stenge den digitale økonomien i Pakistan ute fra resten av verden.

– Det er skremmende å se at PTAs makt utvides, noe som lar dem tvinge sosial media-selskaper til å krenke etablerte menneskerettsnormer angående personvern og ytringsfrihet, skriver AIC.

– Reglene vil gjøre det svært vanskelig for AIC-medlemmene å tilby deres tjenester til pakistanske brukere og bedrifter. Dersom Pakistan ønsker å være en attraktiv destinasjon for teknologiinvesteringer og realisere målet om digital transformasjon, tilrår vi regjeringen om å samarbeide med bransjen om praktiske, klare regler som beskytter fordelene med internett og ikke er til skade for folk, avslutter AIC.