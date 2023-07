– Først og fremst er dette forslag til lov som kommer med krav til KI-produkter som skal selges på markedet. Så spørsmålet gjenstår her i Norge; hvilke produkter er det som faktisk kommer? Hva skal vi bruke kunstig intelligens til? Mye blir fortsatt opp til oss å bestemme, sier gruppelederen for Stortingets egen spesialistgruppe for generativ kunstig intelligens, Jonas Wetre.