Telecomputing sluker svensk systemintegrator

Telecomputing som kom på 10. plass på digi.no sin ferske liste over Norges mest lønnsomme IT-selskaper kjøper nå opp svenske Intelligent Business Solutions (Ibiz Solutions).

Det er en svensk tilbyder av IT-arkitektur og integrasjonstjenester med rundt 60 ansatte, som primært jobber med Microsofts løsninger for store og mellomstore kunder. Hovedkontoret ligger i Karlstad. De har også avdelinger i Stockholm, Gävle samt et lite Oslo-kontor.

– Alt ligger til rette for ytterligere vekst i et marked der integrasjoner og ekstern drift blir stadig viktigere, sier Telecomputings konsernsjef Terje Mjøs i en pressemelding.

Kompetanse og løsninger knyttet til maskinlæring, kunstig intelligens og tingenes internett blir trukket frem. Ibiz Solutions vant i fjor utmerkelse som årets Microsoft-partner i kategorien intelligente skyløsninger.

Videre peker Mjøs på at oppkjøpet styrker konsernets markedsposisjon i Norden, samt også satsingen på rådgivningstjenester i Norge og Sverige.

Kjøpesummen er ikke oppgitt, men Telecomputing overtar en virksomhet med lønnsomhet og pen vekst over tid. Årsregnskapet for 2016 viste en omsetning for Ibiz Solutions på 52,7 millioner svenske kroner og et overskudd på 7,2 millioner svenske kroner.

Telecomputing tok i fjor også en sterkere posisjon på Sørlandet med oppkjøpet av Doorway. Den gangen indikerte konsernsjefen at det ville komme flere oppkjøp i fortsettelsen.

– Det skulle ikke forundre meg om det kommer mer etter hvert. Mer av det samme, eller også litt andre miljøer. Det kan bli litt mer på rådgivningssiden og konsulenter som er gode på hva som rører seg rundt i den skybaserte verden. Vi skal bygge kapasitet på mer proaktiv rådgivning, enten organisk eller uorganisk, sa Terje Mjøs til digi.no den gangen.