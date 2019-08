Telenor gikk fra 18 til 37 prosent kvinnelige ansatte på tre år. – Nå er bransjen enige om at man ønsker mer mangfold

ARENDAL (digi.no): Stadig flere virksomheter gir uttrykk for at et større kjønnsmangfold i teknologibransjen er både nødvendig og god butikk. I forrige uke var konsernsjef Sigve Brekke i Telenor en av mange som benyttet Arendalsuka til å vise hva de gjør for å jevne ut forskjellene.