Prosjektet har fått navnet Skygard.

– Vi har store ambisjoner for Skygard, og timingen er veldig riktig: Den geopolitiske situasjonen har gjort behovet for sikre løsninger viktigere, samtidig som vi ser et stadig mer presset marked på kapasitet, sier styreleder Jannicke Hilland i Skygard.

Hun er konserndirektør for infrastruktur i Telenor, en av eierne av Skygard.

Påtroppende leder for Skygard er Elise Lindeberg, som fram til nå har vært sikkerhetsdirektør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Datasenteret skal bygges ved Hovinbyen øst i Oslo. Første spadetak tas denne måneden. Da Telenor, Hafslund og Hitecvision presenterte datasenterplanene 20. juni 2023, var det meningen å starte arbeidet før 2023 var omme. Slik gikk det ikke, men tre måneder ut i 2024 er det klart for bygging.

Administrerende direktør Elise Lindeberg (til venstre) og Jannicke Hilland, styreleder i Skygard og konserndirektør for infrastruktur i Telenor. Foto: Armin Jadidi, Hafslund

Overskuddsvarmen fra senteret skal gå til fjernvarmenettet, og selskapene lokker mulige kunder med et anslag om at man kan spare 50–70 prosent av kraftbehovet ved å flytte fra et gammelt datasenter til Skygard.

Telenor flytter til Skygard

Telenor Norge vil være ankerkunde for datasentersatsingen, ved å flytte sine datasenterbehov til Skygard. I tillegg forteller selskapet at de snakker med flere andre mulige kunder.

Datasenteret på Hovin er det første av flere datasentre som er planlagt i prosjektet. De opprinnelige planene, som fortsatt gjelder, er å bygge tre datasentre i Oslo-området.

Eierne av prosjektet har aldri lagt skjul på at noe av motivet for datasentersatsingen er ønsket om å tilfredsstille behovet for å lagre data på norsk jord og under norsk kontroll. Styreleder Hilland understreker poenget når hun i en pressemelding sier at Skygard skal være et norsk alternativ i en internasjonal bransje.

Ved å hente sikkerhetsdirektør Elise Lindeberg til å lede Skygard, får de også med en person som har erfaring fra totalberedskapskommisjonen. En av mange råd derfra er (i kapittel 15.12.3): «Kommisjonen mener at de funksjonene samfunnet er mest avhengig av, må kunne leveres fra Norge, og det er avgjørende å få til en rask implementering av nye sikkerhetskrav overfor datasenteraktørene.»

– Det foregår en omfattende digitalisering i alle samfunnssektorer, og det medfører at stadig flere viktige og kritiske tjenester er avhengig av gode digitale løsninger og god sikkerhet. Lagring av data spiller en betydelig rolle, og jeg ser frem til å bidra til å bygge opp Skygard, sier Elise Lindeberg i pressemeldingen.

Norsk-eid

Det ble nylig kjent at Telenor inngår et omfattende samarbeid innen kunstig intelligens med Nvidia.

– Gjennom samarbeidet vårt med Nvidia vil vi kunne etablere uavhengige og norsk-eide skyplattformer operert på norsk jord, der kunstig intelligens er en av de sentrale driverne. Dette vil bidra til at Skygards datasentre leverer svært effektive, avanserte og sikre løsninger, sier Hilland.

Datasenteret ved Hovinbyen vil være i drift i løpet av første halvår 2025. Datasenteret vil være samlokaleringsanlegg for flere leietakere. I tillegg til det første senteret har Skygard ambisjon om å bygge ytterligere to datasentre i hovedstadsregionen.

Fullt utbygd vil de tre datasentre etter planen ha en samlet kapasitet på 40MW.

Skygard er eid av Telenor (31,7%), Hafslund (31,7%), HitecVision (31,7%) og Analysys Mason Nordic (5,0%).