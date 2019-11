Telenor har stabilisert flere av tjenestene

– Telenor kan bekrefte at de kanalene vi friskmeldte i går kveld, slik som Telenor.no, online.no, MittTelenor og MinBedrift, siden har vært stabile og fungerer som normalt, sier kommunikasjonssjef Fredrik Tangeraas i Telenor til NTB søndag kveld.

Tangeraas sier at de fortsetter arbeidet med å sikre fortsatt stabilitet for samtlige kanaler og tjenester.

– Vi beklager overfor de av våre kunder som ble rammet av feilsituasjonen, legger han til.

Fordi kundeservicenumrene var berørt, ga Telenor mange råd via Facebook-siden sin , der posten om problemene dro over 2.000 kommentarer. Flere skrev at de slet med nettilgang og stilte spørsmål ved Telenors utsagn om at bredbånd ikke var berørt. Andre reagerte på svært lang ventetid i telefonen.

– Det skal ikke være relatert til problemene med Telenors interne kontornett. Etter at vi fikk systemene våre i gang, har kunder kunnet logge seg på Mine Sider eller Mitt Telenor og kunnet hjelpe seg selv, sier Tangeraas i en kommentar.

Telenor kalte inn ekstra ressurser for å følge opp berørte kunder. Allerede lørdag kveld minket trafikken.

– Søndag har vi hatt jevn pågang inn mot vår kundeservice, og mot stengetid i dag normaliserte trafikken seg, sier kommunikasjonssjefen til NTB.

Problemene med det Telenor kaller sitt interne kontornett oppsto fredag morgen, og feilområdet ble funnet samme kveld. Det berørte blant annet Telenors egen hjemmeside, kundeservicenumre, tjenester som MinTelenor og Mine Sider, mobilapper og betalingstjenester via SMS. Derimot var SMS, tale, bredbånd og vanlige TV-tjenester ikke berørt, ifølge Telenor.

Lørdag avkreftet Telenors informasjonssjef Magnus Line at det var snakk om hacking eller annen ondsinnet aktivitet.