Tirsdag ettermiddag var Telenors norske nettsted utilgjengelig i en lengre periode. De som kom inn på nettstedet fikk bare se en kort JSON-lignende feilmelding:

{"message":"Service Unavailable","statusCode":503}

Noe senere ble det vist en melding fra en Nginx-webserver, før nettstedet noe over klokken 15 igjen var tilgjengelig. Ifølge Downdetector kan det se ut til at problemene kan ha startet litt over klokken 14. Digi.no har mottatt tips fra lesere som støtter dette.

Kort tid etter mottok Digi.no en kort tekstmelding fra Henriette Holte, informasjonssjef i Telenor Norge:

– Nettsidene våre er på vei opp igjen nå. Vi jobber med å finne årsaken. Det er ingenting som tyder på at dette er et angrep, skriver Holte.

– Det er ingen indikasjoner på angrep, gjentok hun i en ny tekstmelding noe senere.

Klokken 15.27 mottok vi en oppdatering fra Holte, som bekrefter det antatt tidspunktet for når problemene startet:

– Ved 14-tiden registrerte vi utfordringer med telenor.no og Min bedrift. Tjenestene er på vei opp igjen, og vi fortsetter feilsøk og overvåking, skriver Holte.

Digi.no oppdaterer saken dersom Telenor kommer med ny informasjon.