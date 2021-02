Telenor rammet av flere tekniske problemer

Telenor melder på både eget nettsted og på selskapets Facebook-side at det er problemer med 4G Tale, også kjent som VoLTE (Voice over Long-Term Evolution) og at noen kunder opplever at anrop feiler.

På de fleste mobiler med 4G-støtte er det mulig å skru av enten hele 4G-støtten og/eller støtte for tale over 4G. Da vil 2G bli benyttet i stedet.

Meldingen fra Telenor ble lagt ut på Facebook klokken 13.39. Det har i skrivende stund ikke kommet noen nye oppdateringer. I meldingen heter det at selskapet «jobber på spreng med å rette feilen, og beklager ulempene dette medfører til de av våre kunder som er berørt.»

Fiberbrudd i tillegg

Dette er ikke det eneste problemet Telenor har å slite med nå i ettermiddag. NRK skriver at selskapets mobilnett er helt nede i sju kommuner på Vestlandet. Det samme gjelder etter alt å dømme også bredbåndsnettet. Årsaken ser ut til å være to separate fiberbrudd, det ene i Lønavatnet i Voss og det andre på en sjøkabel i nærheten av Måløy.

Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen sier til NRK at dette er ett av de største bruddene Telenor har hatt på lang tid.

Blant det som ikke fungerer, er trygghetsalarmene i de berørte kommunene, Stranda, Kinn, Voss, Bremanger, Stad, Stryn og Gloppen.

Ifølge Telenor er det ingen sammenheng mellom de tre feilene.