Telenor-sjefen: – Europa ligger i bakevja

– Europa står overfor en kamp om hvem som skal dominere det digitale markedet, advarer Brekke.

NTB møter ham i Brussel, der han denne uka har fått møter med både visepresident Andrus Ansip og kommissær Mariya Gabriel i EU-kommisjonen for å diskutere digitalisering.

Nettgiganter som Amazon, Google og Facebook fortsetter å ta mer og mer av markedet, konstaterer Brekke. Samtidig kommer kineserne for fullt.

– Europa ligger i bakevja. Det ser både politikerne og vi i industrien.

Tre områder

Brekke mener det nå haster med å blinke ut områder der Europa kan bli ledende. I møtene med EU-kommisjonen trakk han spesielt fram tre områder:

* Digital helse: Nettløsninger kan tas i bruk på sykehus og i hjemmesykepleie. Folk kan for eksempel ha alarmknapper og bevegelsessensorer hjemme som er koblet til nett, eller de kan måle blodtrykk og blodsukker selv.

* Smarte kommuner og byer: Digitale løsninger kan brukes til for eksempel å styre trafikk i byer eller vise folk hvor det er ledige parkeringsplasser.

* Digitale løsninger for å hjelpe fram små og mellomstore bedrifter.

Brekke forteller at han også tok til orde for europeiske sentre for kunstig intelligens. Her mener han det trengs samarbeid rett og slett fordi ingen land eller bedrifter i Europa er store nok til å få det til alene.

Spørsmål om personvern

Konsernsjefen hadde naturligvis også med seg enkelte politiske anbefalinger til EU-toppene.

Han mener blant annet at EU bør løsne noe på konkurransereglene slik at europeiske digitale selskaper kan vokse seg større. Det mener han er nødvendig for å kunne ta opp konkurransen med gigantene fra Kina og USA.

Et annet spørsmål er personvern. Brekke sier han stiller seg fullstendig bak den nye personvernforordningen som trer i kraft i EU senere i år, men at han mer kritisk til EUs nye initiativer knyttet til beskyttelse av personopplysninger på nettet.

Bekymringen er at reglene skal bli så strenge at de også setter en stopper for bruk av anonymiserte opplysninger, for eksempel til å analysere trafikkmønstre.

– Disse reguleringene må ikke bli sånn at de hindrer effektiv bruk av data, sier han.