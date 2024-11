Telenor: Tre grunner til nødnummer-trøbbelet

Telenor har sendt sin hendelsesrapport til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), etter at Telenor-trøbbel rammet nødnumre for fjerde gang i høst onsdag forrige uke.

Nå peker selskapet på et sett av tre problemer som måtte til for at hendelsen skulle oppstå.

Et strømbrudd under planlagt vedlikehold, en omruting som ikke fungerte og påfølgende overbelastning av enkelte systemer.

Fikk ikke ringt nødnumre

Nettjenesten Dowdetector meldte onsdag formiddag om en stor økning i rapporterte problemer fra Telenor-kunder. Det var i all hovedsak mobilkunder som meldte om problemer, i følge nettsiden. Den store økningen i problemer begynte like før klokken 10.30, og først i 17-tiden kunne Telenor melde at problemene var løst.

Problemene førte først til at man verken fikk ringt, tatt imot telefonsamtaler eller sendt SMS. Dermed nådde folk heller ikke frem til politi, brann eller ambulanse i en nødsituasjon.

Telenors foreløpige analyser viser at de fleste nødanropene som feilet, kom i perioden 10:25-10:50. Dermed kom trafikken til 110, 112 og 113 i all hovedsak kom frem etter klokken 10:50, selv om det tok tid å koble opp for mange brukere, melder selskapet.

Planlagt vedlikehold

Det kom tidlig frem at planlagt arbeid ved en sentral hadde ført til strømbrudd.

− Normalt skal ikke et slikt strømbrudd få noen kundekonsekvens, da Telenor har bygget inn reserveløsninger (redundans) i sine systemer, skriver Telenor i en pressemelding om hendelsesrapporten.

Ved et slikt strømbrudd skal nemlig trafikken omrutes automatisk til en alternativ lokasjon. Denne georedundansen fungerte ikke da dette strømbruddet skjedde.

− Dette førte igjen til overbelastning av noen av systemene, inkludert systemet for bedriftstelefoni og nødnummer, skriver Telenor.

Nkom fikk hendelsesrapporten fra Telenor sent onsdag kveld denne uka, og jobber med en tilsynsrapport. Tilsynet har blitt utvidet i flere runder. Nkom blir dermed ikke ferdig med rapporten før nærmere jul.

Nkoms sikkerhetsdirektør Svein Sundfør Scheie skriver i en SMS til Digi at de trenger tid på å gjennomgå dokumentasjonen de har fått, men at de allerede har planlagt å følge opp med et stedlig tilsyn hos selskapet i nær framtid.

– Skal komme helt til bunns

Til tross for at Telenor har levert sin hendelsesrapport, legger de ikke hendelsen bort.



– Selv om vi nå har god oversikt over hva som skjedde, så fortsetter vi analysearbeidet for å fullstendig avdekke sammenhengene og komme helt til bunns i dette. Slik kan vi sikre at dette ikke skjer igjen, sier administrerende direktør Birgitte Engebretsen i Telenor Norge, ifølge pressemeldingen.

Selskapet varsler også at de skal endre og forsterke rutinene rundt planlagt vedlikehold og ha en full gjennomgang av nødmeldingstjenesten.

– Ønsker debatten velkommen

Hendelsen har allerede vært tema i Stortinget og ført til debatt om tjenesten er for sårbar når den leveres kun av Telenor.



– Vi ønsker også debatten om hvordan nødmeldingstjenesten kan organiseres best mulig fremover velkommen, inkludert involvering av flere operatører. Målet må være en modell som reduserer kompleksitet og øker robustheten, sier Engebretsen.

