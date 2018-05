Telenors IP-telefoni og bedriftsnett er nede

Mange Telenor-kunder er uten telefon etter at det mandag oppsto en feil i Telenors IP-telefoni og mobile bedriftsnett.

Selskapet sier de ikke har oversikt over hvor mange som er berørt av feilen som oppsto ved 13-tiden mandag. Ved 15-tiden er feilen fortsatt ikke rettet

– Vi jobber for fullt med å kartlegge og utrede feilen. Vi har for øyeblikket ikke oversikt over hvor mange som er rammet eller når systemet vårt vil være oppe igjen, sier pressekontakt Magnus Line i Telenor til NTB.