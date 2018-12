Telia åpner 5G-testnett

NYDALEN, OSLO (digi.no): Denne gangen måtte Telia se seg slått av Telenor, som åpnet 5G-nettet sitt for litt over en måned siden på Kongsberg. Men ingen av de to teleoperatørene har noen konkrete planer om noe mer enn testing på lang tid ennå og de er ganske samstemte i hvordan 5G kommer til å bli introdusert når den tid kommer. Den nye teknologien vil være basert på anvendelser og behov fra industrien og andre brukere.

Ni år etter 4G

— Det er ni år siden vi var først i verden med 4G i Oslo og Stockholm og det er tre år siden vi åpnet vårt 4,5G-nett. Derfor er det veldig hyggelig at vi i dag kan åpne vårt første 5G-testnett her i Nydalen hvor vi lanserer verdens første 5G-kino sammen med Get, sier sjefen for Telia Norge, Abraham Foss.

Publikum ble presentert for første visning av traileren til den nye filmen om Roald Amundsen strømmet over det nye 5G-testnettet. Det høres kanskje ikke så spektakulært ut for alle, men bitstrømmen til en kinofilm er noe helt annet enn det Netflix kan levere.

Han peker på at som Nordens største teleoperatør er dette viktig for Telia. De har jobbet mye med det markedet som vil kunne komme og sett på en lang rekke anvendelsesområder for 5G. Da er det viktig å ha et testnett som det de nå har åpnet i Nydalen og som de kan bygge ut i årene fremover.

— Nå går vi over i en fase hvor vi de neste årene skal jobbe med et bredere sett funksjoner i nettet. Vi skal jobbe mot et nytt nivå av tilgjengelighet i telenettet, vi skal se på nye muligheter for autonome kjøretøy, for helse og en lang rekke andre nye anvendelser. Hele den fremtidige 5G-verden vil preges av hvordan man bygger økosystemer og hvordan vi kan etablere nye allianser og samarbeidsmodeller med eksisterende og nye kundegrupper, sier han.

Teste først: Administrerende direktør i Telia Norge, Abraham Foss, ønsker kunder og anvendelser som vil teste ut 5G velkommen. Foto: Odd R. Valmot

Ikke som 4G

Foss understreker at denne gangen har de en helt annen tilnærming til den nye generasjonen teleteknologi. Nå vil de ikke bygge ut og vente på kundene. Denne gangen blir det mer det motsatte hvor de jobber sammen med de kunder og industrier som skal bruke anvendelsene på 5G. Når det skal starte vil ikke Foss være tydelig på, men han sier at de vil starte kommersiell utvikling neste år i Finland og i 2020 i Sverige.

Før det kan skje noen større utbygging av 5G trengs det mye større tilgang på alle slags dingser som kan utnytte teknologien. Alt fra mobiler og rutere til sensorer med innebygget 5G-kommunikasjon. Selv om mange har pekt på selvkjørende biler som selve startblokka for 5G er det neppe her det vil begynne. I stedet kan selvkjøring kan være noe som starter på et avgrenset område, slik som inne på et industriområde.

— Foreløpig er 5G noe som er drevet fram av telekombransjen. Det er ingen som etterspør dette ennå og det vil ta tid før det tar seg opp. Nå handler det om å utvikle teknologien og tjenestene slik at man får bevist hva 5G er god for. Det er mange faktorer som avgjør når dette tar av, ikke minst tilgangen på nye frekvenser., Vi konstaterer til vår glede at departementet har levert på løftene sine på dette området, sier Foss.

Norges første 5G-familie

Telenor vil nok ikke være helt enige i at Telia har koblet opp verdens første 5G-familie, siden de allerede leverer bredbånd over 5G til noen utvalgte familier i Kongsberg. Men Telia og nylig oppkjøpte Get og Futurehome har utstyrt en familie på Korsvoll med både bredbånd og smarthus basert på det nye testnettet.

— Dette huset har så mange dingser og sensorer koblet til nettet at det vil ta mange år før noe slikt blir et vanlig tilbud til vanlige kunder, sier produktdirektør i Get og kommende leder av Telia Consumer Home, Torbjørn Aamodt.

Raskt

— Vi har målt dette nettet med de frekvensene vi benytter i starten til 2,2 Gbit/. Og vi har målt responstider helt ned til 7 ms. Slike tall gjør at det åpner seg nye muligheter i områder der det er dyrt å bygge ut fastnett og til mobile brukere. Nå kan vi levere IoT-løsninger med 10 til 15 års batterilevetid samtidig som det er mulig å ha et enormt mye tettere nettverk av sensorer. Mulighetene til å dele opp nettet i separate skiver, eller egne logiske nett gjør at vi kan etablere nye bruksområder slik som nødnett, egne nett til forsvaret og andre som har tilsvarende behov. 5G vil ha bedre kvalitet, høyere sikkerhet og andre egenskaper som er viktig for industrielle brukere, sier teknologidirektør i Telia, Dag Wigum.

— Vi tror det er innen industrielle anvendelser at 5G vil skyte fart og vi ønsker å etablere mange piloter. Vi har hele 100 MHz i 3,7 GHz-båndet, så det er veldig mye kapasitet vi kan benytte til 5G. Dette er første gang vi går skikkelig inn i industriaksen på denne måten. Dette skal ikke bare være demoer, men nyttige anvendelser. Vi har mange av de store entreprenørene i kundebasen vår og med den sikkerheten vil de kunne etablere nok kapasitet og kjøre avansert logistikk uten å måtte vente på å få koblet seg til fiber på nye byggeplasser, sier markedsdirektør i Telia, Jon Christian Hillestad.

Det understreker prosjektleder for utbygging av Bispevika i AF Gruppen, Lars Petter Fritzsønn. I dag har de bredbånd over 4G, men de er svært interessert i de nye mulighetene 5G byr på. På trange byggeplasser er logistikken en utfordring, og da øker behovet for rask datatransmisjon. I tillegg trenger alle tilgang til databaser for å ha alle plandokumenter og tegninger oppdatert. Hastighet er også viktig for å kunne sende fra seg bilder og annen dokumentasjon og det må skje sikkert og effektivt.

Viktig for Norge

— 5G er viktig for oss i Norge på mange måter. Årlig investerer telekombransjen rundt 10 milliarder årlig på kommersielt grunnlag. Vi har flyttet verden med sjumilssteg. Jeg er bare 34 år, men jeg husker likevel tilbake til den gangen mobiler hadde en tekstlinje og hvor fantastisk det var når de fikk flere. Da kunne jeg spille Snake på mobilen, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Viktig: 5G er viktig for Norge, mener samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Odd R. Valmot

Staten er ikke bare en regulator, men også en tilrettelegger for telekommunikasjon og en stor kjøper av tjenester. Derfor har de gjort en innsats for å frigjøre 700 MHz-båndet to år før NTVs konsesjon gikk ut.

—Folk er avhengig av sikkerhet og oppetid. Telenettet skal virke i fred, krise og krig, som vi i Staten kaller det. Sanntidsdata blir viktige for nye autonome biler og båter slik som Yara Birkeland. De sanntidsdata vi vil få med den nye 5G-teknologien kan utnytte mye av det vi eier av infrastruktur på en helt ny måte. Staten kan slippe investeringer i mange andre sektorer og spare mye penger. Derfor er det viktig at 5G og prosjekter rundt dette starter opp.

– Telekomsektoren har god lønnsomhet og tjener penger her i landet, sikkert for at den har høye priser, men det gir dem også mulighet til å investere enormt mye. Vi har et fantastisk 4G-nett i hele landet sammenliknet med svært mange andre land. Derfor er det viktig at vi fortsetter å ligge foran og investere videre i 5G, sier Dale.