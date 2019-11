Telia får kjøpe Bonnier

– Telias kjøp av Bonnier Broadcasting kan komme til å gi innlåsningseffekter, begrenset valgfrihet og et polarisert tilbud til høyere kostnader for kundene, sier Telenor Sveriges TV-sjef Leif Björklund.

EU-kommisjonen har godkjent Telia Companys kjøp av Bonnier Broadcasting, inklusive TV4, MTV og C More. I en pressemelding skriver Telia at kombinasjonen av deres nett og salgskanaler med Bonniers medieinnhold gir mulighet til å skape nye opplevelser og tjenester for kundene, uansett hvor de befinner seg.

Skal spare 600 millioner per år

Synergieffektene i fusjonen regner Telia med blir på 600 millioner svenske kroner fra 2022.

– Dette er en milepæl for Telia Company. Vi blir pionerer i Norden når vi nå bygger en helhetsløsning som møter kundenes krav til høykvalitetsoppkobling, stabil strømming og fantastisk innhold, sier Christian Luiga, midlertidig konsernsjef for Telia.

Styreleder Marie Ehrling i Telia Company mener kjøpet vil skape en sterk nordisk aktør som kan konkurrere med de store internasjonale selskapene, som er aktive i Norden.

Under prosessen for å få kjøpe Bonnier for 9,2 milliarder svenske kroner, har Telia kommet med en rekke såkalt avhjelpende tiltak, myntet på å sikre at konkurransen i mediemarkedet i Norden forblir velfungerende:

Å lisensiere på rettferdige og ikkediskriminerende vilkår Bonniers basistibud og sportskanaler til TV-distributører i Sverige og Finland.

Å lisensiere frittstående Internett-TV-rettigheter til en aktør i Sverige og Finland.

Å selge reklameplass på rettferdige vilkår til mobiloperatører, fastnettoperatører og TV-distributører i Sverige og Finland.

Å lisensiere Liiga-kanalpakken til distributører i Finland.

Mener konkurransen hemmes

Disse tiltakene er ikke tilstrekkelig, mener Telenor Sverige-sjefen. Björklund sier Telenor er misfornøyde med at EU-kommisjonen ikke har tatt til seg de innvendinger og faresignaler som er framført.

– Vi ser nå en stor risiko for vridning i konkurransen på markedet, der tilgangen til innhold i visse kanaler begrenses for andre aktører, sier Telenor Sveriges markedssjef.

Björklund sier at et mulig scenario er at TV4 bare gjøres tilgjengelig strømmet til Telias kunder og en annen aktør de velger. Det anser han som veldig bekymringsfullt.

– Telia kan jo hevde å ha TV4 tilgjengelig for alle gjennom deres egen app, men svenske kunder skal jo selv kunne velge hvilken leverandør av strømmet TV de vil anvende. Vi merker allerede nå at stadig flere kunder opplever en frustrasjon over låst innold og at de trenger mange apper og abonnement for å kunne se på det de vil. Risikoen for at den frustrasjonen kan vokse seg større etter kjøpet, er overhengende, sier Björklund, som sier han er bekymret for at valgfriheten blir dårligere.

Han frykter også at fusjonen kan lede til en kapprustning av rettigheter på det svenske innholdsmarkedet, noe som kommer til å innebære dyrere innkjøp og som et direkte resultat av dette, prisøkninger for alle kunder, uansett operatør.