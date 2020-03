Telia frykter mer ustabilitet for selskapets BankID på mobil

Telia Norge har i alle fall siden søndag i forrige uke hatt problemer med at BankID på mobil-tjenesten, som selskapet leverer til sine mobilkunder, har vært ustabil. Dette har blant annet berørt kunder som på grunn av viruspandemien har hatt behov for å logge seg inn hos Nav.

Mandag denne uken håpet selskapet at det hadde løst problemene, men kontrabeskjeden kom allerede etter kort tid. Det var fortsatt ustabilitet.

Nå virker det klart at årsaken til problemene, er den økte bruken av BankID på mobil-tjenesten den siste tiden. I en pressemelding skriver Telia Norge at den sterke økningen dessverre har ført til kapasitetsutfordringer hos Telias underleverandør av tjenesten.

Selskapet frykter derfor at utsendelsen av årets skattemeldinger, noe som starter i dag, gjør at det kan forekomme ytterligere ustabilitet i tjenesten.

Ber om tålmodighet

Pål Rune Kaalen, direktør for privatmarkedet i Telia Norge. Foto: Telia Norge

– Vi beklager på det sterkeste at våre kunder har hatt utfordringer med BankID på mobil de siste dagene, og vi har jobbet på spreng sammen med vår leverandør med å øke kapasiteten. Fra 18. mars kommer årets skattemelding og i den forbindelse ber vi om litt tålmodighet selv om vi har tatt grep for at BankID skal kunne tåle trykket. Husk at du alltid kan bruke kodebrikken for å logge inn, sier Pål Rune Kaalen, direktør for privatmarkedet i Telia Norge, i pressemeldingen.

Telia opplyser at OneCall- og MyCall-kunder ikke er berørt av ustabiliteten med BankID på mobil-tjenesten.

Puljevis

Heldigvis er det i år slik at skattemeldingen vil bli sendt ut i puljer. Det bidrar til at ikke hele landet forsøker å logge seg inn hos Skatteetaten eller Altinn på en gang, ofte med BankID på mobil.

Telia Norge understreker at problemene med BankID på mobil ikke er knyttet til selskapets ekomnett. Som digi.no skrev i går (for abonnenter), har verken Telia eller Telenor opplevd kapasitetsproblemer i mobil- og bredbåndsnettene, til tross for kraftig økning i bruken.