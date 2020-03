Telia sliter fortsatt med BankID på mobil

Oppdatert 2: Ny beskjed fra Telia klokken 13.57, som melder at det fortsatt er ustabilitet med BankID på mobil-tjenesten.

«Bekrefter at vi for tiden opplever ustabilitet på BankID på mobil. Vi anbefaler kunder å prøve å logge inn igjen med jevne mellomrom. Vi jobber nå med å rette feilen, og beklager ulempene dette medfører for kundene våre.»

Oppdatert 1: Telia meldte til digi.no klokken 13.40 at feilen er rettet. Informasjonssjef Daniel Barhom beklager ulempene dette medførte for selskapets kunder.

Den originale saken fortsetter under:

Både BankID og flere andre tjenester melder i dag at det er problemer for Telias mobilkunder å benytte BankID på mobil. Dette bekrefter også Telia selv på selskapets nettsted.

Ifølge BankID.no må brukerne benytte BankID med brikke eller app inntil problemene er løst, eventuelt forsøke senere. Det ser ikke ut til at tjenesten er helt utilgjengelig.

Også søndag kveld skal Telia-kunder ha opplevd problemer med BankID på mobil, blant annet ved innlogging hos Nav.

Onecall- og Mycall-kundene skal ikke være berørt.