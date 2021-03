Telia og Nent enige om ny avtale

Fredag kom pressemeldingen om at Telia-kundene nå får tilgang til alle Nent sine kanaler og strømmetjenester. Samtidig beklager Telia-sjef Stein Erik Vellan til kundene.

– Vi er glade for at vi igjen kan gi våre kunder markedets bredeste TV-tilbud. Jeg vil samtidig beklage situasjonen som har vært de siste ukene overfor våre kunder. Vi forstår frustrasjonen, men vi har nå funnet en god løsning for begge parter, sier Stein-Erik Vellan, administrerende direktør for Telia Norge.

Den nye avtalen gir Telia-kundene tilgang til blant annet Champions League og Bundesliga samt verdenscupene i alpint, langrenn, skihopp, kombinert, snowboard, freestyle og freeski fra 2021/2022-sesongen i tillegg til VM på ski. Telias kunder vil også oppleve mer valgfrihet og fleksibilitet gjennom at mer av Nents innhold kan velges inn i Valgmenyen til Telia.

– Vi er glade for å kunne bekrefte at vi har blitt enige med Telia om en helt ny avtale som sikrer at kundene til Telia igjen får tilgang til våre kanaler, sier kommersiell direktør i Nent Group, Kim Poder.

De to partene har gitt inntrykk av å stå langt fra hverandre siden det ble et endelig brudd i forhandlingene. Mens Telia har hevdet at det pågikk fortsatte forhandlinger, har Nent gjentatte ganger avvist at dette er tilfellet.

Sportsrettigheter sentralt

Telia-sjef Stein Erik Vellan sier at selskapet nå ser frem til et langsiktig videre samarbeid med Nent.

Nent har nylig lagt ut store summer for rettigheter til vintersport og fotball. Det er ikke kjent hva som er betingelsens for den nye avtalen mellom Telia og Nent.

Nent Groups omfattende sportsrettigheter i Norge inkluderer blant annet UEFA Champions League (inntil sommeren 2021), Bundesliga, engelsk FA Cup og Carabao Cup, IHF og EHF håndballmesterskap, European Tour golf, Formel 1, FIS-vintersportsrettigheter fra høsten 2021, UEFA Europa League og Conference League fra sommeren 2021 og Premier League fra høsten 2022. I tillegg vises EM og VM på skøyter, samt alle kampene fra NHL.