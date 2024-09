Omstillingsprogrammet har som mål å sørge for innsparinger på minst 2,6 milliarder svenske kroner, opplyser selskapet i en pressemelding onsdag morgen. Nedbemanningsplanene er gjenstand for forhandlinger med fagforeningene.

Kuttene i stillinger rammer alle deler av selskapet – i første rekke i Sverige, Finland, Norge, Litauen og Estland.

I Norge planlegger Telia å redusere antall stillinger med 245. Ved årsskiftet hadde selskapet rundt 2170 stillinger i Norge.

Endringsprogrammet for hele konsernet Telia Company inkluderer strukturelle endringer og nedbemanning. Ifølge selskapet selv er målet å gi en mer effektiv, enklere og mer kundefokusert organisasjon.

Flytter IT tilbake til Norge

En viktig endring er at Telia Company vil overføre IT-ressurser fra konsernet til de enkelte landene. Poenget med dette skal være å plassere ressursene tettere på virksomheten i landene, noe som skal gi kortere beslutningsveier og bedre innsikt i utfordringer og løsninger. Videre forenkles organisasjonsstrukturen for å skape økt kommersiell gjennomføringsevne.

– Vi skal forenkle og effektivisere for å skape et bedre Telia for våre kunder og eiere, sier adm. direktør Stein-Erik Vellan i Telia Norge.

– Krevende for de som berøres

– I Norge er det 245 stillinger som berøres gjennom 2024. Dette inkluderer tidligere nedbemanninger, naturlige avganger som ikke erstattes, innleide konsulenter som avsluttes, samt faste ansatte, sier Vellan.

– Vi forstår godt at dette er veldig krevende for de som berøres og deres kolleger.

Tidligere i år kvittet Telia seg med 25 stillinger, og ett år tidligere, i januar 2023 varslet Telia et kutt på 70 stillinger.

Telia Norge søker å løse nedbemanningen av selskapets faste ansatte gjennom å tilby sluttpakker som skal sikre økonomisk trygghet for de som berøres, i tillegg til profesjonell karriererådgiving.

– De som berøres vil få god oppfølging i den videre prosessen, avslutter Vellan.

Redusert kompleksitet

Konsernsjef Patrik Hofbauer i Telia Company sier i en pressemelding at beslutningen er vanskelig, men at det er nødvendig for å sikre langsiktig suksess for Telia. Redusert kompleksitet skal både gi bedre tjenester til kundene og gjøre selskapet til et bedre sted å jobbe for de ansatte som fortsetter i selskapet etter nedbemanningene, ifølge Hofbauer.

Parallelt med nedbemanning og omorganisering av virksomheten kunngjør Telia Company at de vil endre sitt finansieringsprogram for leverandører. Nøyaktig hva dette betyr for leverandørene er vanskelig å forstå ut fra meldingen, men poenget er å redusere variasjonen i leverandørgjelden, som var på 11,5 milliarder svenske kroner ved siste årsskifte. Denne ventes redusert med halvparten ved neste årsskifte.

Slik fordeler de 3000 stillingene seg:

Land Antall stillinger 31. desember, 2023 (approx.) Antall stillinger som berøres innen 1. desember 2024 (approx.) Sverige 8.500 1.400 (17%) Finland 4.000 635 (16%) Norge 2.170 245 (10%) Litauen 2.900 400 (14%) Estland 1.550 160 (10%) Andre land 250 160 (64%) Total 19.370 3.000 (15,5%)

