Telias nye, mobile bredbånd har «ubegrenset data» og likevel datakvote

Telia kom i dag med fire nye abonnementer for mobilt bredbånd, alle med det selskapet kaller for «ubegrenset data». Vi skal straks komme tilbake til hva dette innebærer.

Mobil bredbånd vil i løpet de nærmeste årene bli et mer aktuelt alternativ for mange når kobbernettet skal stenges og xDSL-baserte tjenester forsvinner.

Sett bort fra eventuelle dekningsproblemer, noe det helt klart er i en del områder, er det første og fremst datakvotene som trekker ned for mobilt bredbånd. Til gjengjeld kan opp- og nedlastingshastighetene være betydelig høyere med mobilt bredbånd enn med DSL, i alle fall for dem som i dag bor slik at de må nøye seg med eldre DSL-teknologi.

En annen fordel er at mobilt bredbånd faktisk er mobilt, slik at det samme utstyret kan brukes på for eksempel hytta.

Ubegrenset data, ikke ubegrenset bruk

Når mobilselskapene nå lanserer mobil- og mobilt bredbånd-abonnementer med «ubegrenset data», så er likevel ikke bruken ubegrenset. Brukeren må fortsatt forholde seg til en datakvote, og overskrides denne, så settes hastigheten betydelig ned.

Dette gjelder også Telias nye mobilt bredbånd-abonnementer. Kundene kan kjøpe abonnementet med en datakvote på enten 50, 100, 250 eller 500 gigabyte. Dette koster henholdsvis 499, 549, 799 eller 999 kroner.

Så lenge det er mer data igjen i datakvoten, kan kunden laste ned eller opp med så høy fart som Telias mobilnett er i stand til å levere. Straks dataene er oppbrukt, går hastigheten ned til 10 eller 6 megabit per sekund, avhengig av abonnement. Det er lavt dersom flere personer i husstanden skal strømme HD-video samtidig, eller når gigabyte på gigabyte med dataspill skal installeres og oppdateres, men det er kanskje ikke dårligere enn det den gamle ADSL-linjen klarer å levere i dag.

Telia er i pressemeldingen nøye med å presisere at ubegrenset data ikke også betyr ubegrenset hastighet til enhver tid. Om alle potensielle kunder får med seg den detaljen, i alle fall innledningsvis, når Telia bruker titler som «Telia lanserer mobilt bredbånd med ubegrenset data», er kanskje mer usikkert.

Ikke første gang

Dette er ikke første gang mobiloperatører i Norge bruker uttrykket «ubegrenset data». Allerede i januar 2019 brukte Telia dette uttrykket i forbindelse med (for abonnenter) mobilabonnementet Telia X. Telenor kom i juni år (for abonnenter) med mobilabonnementet Next hvor det samme uttrykket ble brukt, selv om hastigheten begrenses til 3 megabit per sekund når datakvoten er oppbrukt.

Bruken av uttrykket har ført til en viss debatt (for abonnenter) om ordet «ubegrenset».

Chili mobil var likevel først i Norge til å tilby et mobilabonnement som hevdet å åpne for fri bruk. Dette kom i 2018. Selskapet brukte uttrykket «fri data», men heller ikke dette var ubegrenset.

Telenor ved mobildirektør Ric Brown har tidligere uttalt at bruken av uttrykket «ubegrenset data» i forbindelse med selskapets nye produkter er juridisk avklart.

Hvilemodus og rollover

Telia har inkludert noen ytterligere betingelser som trekker opp. Det ene er «data rollover», at ubrukte datakvoter fra én måned overføres til neste måned.

Nye kunder kan teste løsningen i inntil to uker og fritt returnere ruteren dersom dekningen er for dårlig.

I tillegg er det mulig for kundene å sette det nye mobilt bredbånd-abonnementet i «hvilemodus» i inntil tre måneder i året, for eksempel under en lengre feriereise. Da er kun 2 gigabyte med data inkludert, men til gjengjeld er prisen per måned redusert til 149 kroner.