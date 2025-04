Denne nye KI-brikken skal bane vei for den neste fasen av kunstig intelligens

Den galopperende utviklingen innen kunstig intelligens har skapt et presserende behov for ny maskinvare til å realisere de høye ambisjonene på feltet.

Nå varter Google opp med nok en silisium-nykommer, for på nettsidene sine har selskapet dratt sløret av «Ironwood» – den nyeste generasjonen av Googles såkalte TPU -brikker.

Dette er altså brikker som er særskilt beregnet på KI-bruk, og Ironwood skal være både den raskeste og mest energieffektive TPU-brikken hittil.

Designet for inferens

Den nye brikken har imidlertid også en annen, ny egenskap. Det skal nemlig være den første KI-brikken i sitt slag som er designet spesifikt for det som på KI-språk kalles «inferens».

Inferens refererer til prosessen der en trent KI-modell gjør prediksjoner eller tar beslutninger basert på dataene den er trent på – altså det som skjer når man for eksempel gir modeller som Chat GPT et spørsmål eller oppgave.

Mye av KI-maskinvaren som utvikles fokuserer primært på å legge til rette for mer effektiv trening av modeller, i stedet for inferensfasen.

I praksis innebærer dette blant annet at Ironwood er designet for bruk i de «tenkende» resonneringsmodellene som flere KI-aktører har lansert den siste tiden. Disse representerer gjerne både de mest potente og mest ressurskrevende modellene.

– Ironwood representerer et betydelig skifte i utviklingen av kunstig intelligens og infrastrukturen som driver fremgangen. Det markerer en overgang fra reaktive KI-modeller som gir sanntidsinformasjon for mennesker å tolke, til modeller som proaktivt genererer innsikt og tolkning, skriver Google om brikken.

Når det gjelder energieffektivitet skal Ironwood-brikken levere dobbelt så høy ytelse per watt som forrige, sjette generasjons TPU-brikke, Trillium, som ble lansert i fjor.

Skal legge til rette for nye gjennombrudd

KI-ytelsen ligger på maks 4614 teraflops per brikke, som er cirka fem ganger høyere enn forgjengeren. Den skal også by på vesentlig mer HBM-minne (high bandwidth memory) på 192 gigabyte per brikke, hele seks ganger mer enn forgjengeren.

Brikken blir først og fremst tilgjengelig via nettskyen, nærmere bestemt det Google kaller AI Hypercomputer – et KI-superdatamaskinsystem under Google Cloud-paraplyen som håndterer det meste av selskapets arbeidslast innen kunstig intelligens.

Dette omfatter for eksempel den nye Gemini 2.5-modellen. Som Digi rapporterte har den tidlige utgaven av Gemini 2.5 allerede posisjonert seg i toppsjiktet i flere viktige ytelsesmålinger, sammenlignet med konkurrentene.

Med den nye Ironwood-brikken under panseret mener Google at grunnlaget er lagt for nye KI-gjennombrudd, men akkurat når vi vil få se hva den oppgraderte maskinvaren vil føre til av forbedringer fra et forbrukerperspektiv gjenstår å se.

I tillegg til Google har også sentrale KI-aktører som Microsoft og Amazon satset stort på egne KI-brikker, i form av førstnevntes Maia-brikker og sistnevntes Trainium-brikker.

Open AI jobber også med å utvikle egne brikker, og som Reuters meldte i februar er selskapet nå i ferd med å ferdigstille designet til sine første KI-brikker i samarbeid med den taiwanske brikkegiganten TSMC.