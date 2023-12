Tenåring dømt til innleggelse etter Uber-hacking og GTA-utpressing

Dommen falt i en domstol i London torsdag.

I dommen heter det at 18-åringen var medlem av hackergruppen Lapsus$, men at han i september 2022, mens han var løslatt på prøve for tidligere kriminelle handlinger, bega seg ut på en hackingrunde på egen hånd.

Han slo først til mot Revolut, et finansteknologiselskap, der han fikk tilgang til opplysninger om rundt 5000 av selskapets kunder. To dager etter var det Uber sin tur. Der forårsaket tenåringen skader for rundt 30 millioner kroner, opplyste aktoratet i retten.

Senere var det spillutviklerselskapet Rockstar Games som ble offer for guttens hacking. Han truet med å publisere kildekoden til selskapets neste spill i «Grand Theft Auto»-serien. Trusselen ble fremsatt i en Slack-melding sendt til alle Rockstar-ansatte.

Dommer Patricia Lees sa torsdag at 18-åringen fortsatt anses som å kunne «begå ytterligere alvorlige forbrytelser hvis han får muligheten til det» og dømte ham til innleggelse på ubestemt tid.

Psykiatere: Uskikket

Retten ble vist klipp fra det kommende storspillet «Grand Theft Auto 6» som tenåringen hadde fått tak i ved hacking og deretter lastet opp til et dataspillforum.

Psykiatere vurderte 18-åringen, som har autisme, som uskikket til å stille i retten, så juryen ble bedt om å finne ut om hvorvidt han hadde begått handlingene, i stedet for å presentere en kjennelse om skyld.

Tidligere hadde gutten hacket og utpresset Storbritannias største bredbåndselskap BT Group og mobiloperatøren EE. Det skjedde i 2021. Da krevde han rundt 40 millioner kroner i løsepenger.

I februar 2022 hacket han databrikkeprodusenten Nvidia. Han fikk tak i rundt 1 terabyte med data, publiserte rundt 80 gigabytes av informasjonen og truet med å legge ut også resten.

17-åring også dømt

18-åringen og en 17-åring som også sto for retten, var hovedaktører i Lapsus$, ifølge påtalemyndigheten. Begge ble i august funnet skyldige.

17-åringen hadde tidligere innrømmet skyld på noen av tiltalepunktene og ble dømt til ungdomsrehabilitering med 18 måneders oppsyn.

– Saken fungerer som et eksempel på farene som unge mennesker tiltrekkes av på nettet, sa politiinspektør Amanda Horsburgh fra London-politiet under rettssaken.