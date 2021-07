Tesla har skrevet om programvaren for å håndtere brikkekrisen

En pessimistisk Teslasjef Elon Musk tror ikke brikkemangelen blir bedre.

Nå har Tesla skrevet om programvaren slik at de kan ta i bruk andre brikker, det skriver The Verge.

Skrev ny fastvare på få uker

Teslasjefen fortalte investorer under en presentasjon av inntekter fra andre kvartal at selskapet har skrevet om programvare for å komme seg igjennom brikkemangelen.

Tesla merker krisen godt, da nærmest alt i bilene deres styres av brikker, fra Airbag til sikkerhetsbelter. Dermed er det ikke bare produksjonstempoet som står på spill, men også sikkerheten.

– Vi klarte å gå over til alternative brikker, og deretter skrive ny programvare på få uker, fortalte Musk.

– Det er ikke bare å bytte ut en brikke, du må skrive om programvaren og, fortsatte Musk ifølge The Verge.

Må finne løsning for å fortsette veksten

Musk fortalte også at veksten til Tesla nå er avhengig av å finne en rask løsning på den globale brikkekrisen.

– Den globale mangelen er fortsatt svært alvorlig. Resten av året er vår vekstrate basert på den tregeste delen i leveringskjeden, sa Teslasjefen.

Tesla er ikke det eneste selskapet i trøbbel. Høy etterspørsel etter biler og stor brikkemangel gjør at flere bilprodusenter er i trøbbel. The Verge rapporterer at Daimler og BMW har blitt tvunget til å stenge ned deler av sine produksjonslinjer på grunn av mangel på brikker, noe som fører til kutt på titusener av biler.