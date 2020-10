TEST: Apple iPad 10,2 " (2020)

Apple lansert i midten av september sin siste versjon av iPad, som har rukket å komme helt til generasjon åtte. IT-giganten mener selskapets nye modell gir deg utrolig mye for pengene, og at den kan benyttes som en vanlig bærbar-PC. Den påstanden har vi satt på prøve.

Som tidligere kommer Apples lille nettbrett i flere versjoner. Du kan velge mellom lagringsplass på 32 eller 128 gigabyte, og kan kjøpe den med eller uten støtte for 3G/4G. Digi.no har fått sistnevnte på test, og det er mer enn nok av plass til appene du måtte trenge for å være produktiv på jobb.

Apple iPad 8 10,2 tommer (2020) Størrelse: 25x17x0,75 centimeter

Vekt: 490 gram

Skjerm: 10,2 " Retina 2160x1620 264 ppi

Prosessor: A12 Bionic (7nm) Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest)

GPU: Apple 4-kjernes Minne: 3 gigabyte Lagringsplass: 32 og 128 gigabyte

Operativsystem: iPadOS 14

Kamera: 8 MP, f/2.4, 31mm (standard), 1.12µm, AF, HDR, Panorama. 1080p@30fps, 720p@120fps

Nettverk: GSM/HSPA/LTE WLAN & blåtann: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot - Bluetooth 4.2, A2DP, EDR, LE Batteri: 32,4 wattimer med opp til ti timers batteritid

Pris: Fra 3990 kroner (32GB WIFI) til 6490 kroner (128 GB 4G)

Totalt finnes det fire ulike versjoner av iPad i dag. Pro, air, mini og standardversjonen vi nå har på test.

Prisene begynner på 3900 kroner for 32 gigabyteversjonen uten 3G/4G, og strekker seg til rundt 19 000 kroner for 1 terabyte pro-versjonen.

Air eller pro?

Prisene for pro er altså i en helt annen liga.

Skal du først ha pro-versjonen, bør behovet være virkelig stort.

Den er i prinsippet rettet mot mennesker som har behov for ekstrem ytelse. Da snakker vi stort sett om bruk i kreative yrker der redigering av 4K-video eller 3D-modellering er daglig kost.

For under 4000 kroner får man allikevel mange av de samme egenskapene som i pro-versjonen.

2020-versjonen av iPad kommer med A12 bionic-brikken, et 64-biters ARM-basert system, som Apple selv har designet. Selskapet skryter selvfølgelig av brikkens ytelse, og hevder den skal være 40 prosent raskere enn forgjengeren.

Det stemmer sånn høvelig, om vi sammenligner med 2018-versjonen. Men 2020-versjonen yter bare litt bedre enn fjorårets iPad mini-modell. Her er noen ytelsestester vi gjorde:

Super batteritid

Batteritiden er heller ikke til å kimse av. Vi har kjørt streaming i rundt åtte timer uten stans med litt over halv lysstyrke med mer batteri å gå på. Det er ganske imponerende, og iPaden leverer iallfall på tiden Apple lover - som skal være ti timer med video-, surfing- og wifi-bruk.

I pakken følger det med en 20 watts lader. Litt skrøpelig spør du meg, når vi vet at Oneplus leverer sine mobiltelefoner med 60 watts ladere.

Størrelsesmessig er nettbrettene fra den amerikanske IT-giganten også denne gang lett og nett. iPad 8 leveres i målene 25 ganger 17 ganger 0,75 centimeter, og har en vekt på skarve 490 gram.

Ønsker du å bruke den til noe fornuftig på jobb er du nesten avhengig av et eksternt tastatur, og vår versjon veier da totalt 743 gram.

(artikkelen fortsetter under)

Pennen er svært god, og oppleves som en drøm å skrive med. Gjenskinnet i skjermen vises godt på bildet.

Ikke veldig mye altså, og nå konkurrerer vi faktisk med bærbare maskiner som koster fem ganger så mye.

iPaden leveres med en god og lyssterk skjerm på 500 nits. Med vår lysmåler måler vi 530 lux. Det er mer enn nok for å ta den med i sola, men jeg synes retina-skjermen har litt mye refleksjon fra omgivelsene.

Helt greit å jobbe på, men kan være irriterende om skal bruke den mye til film eller annet mediekonsum.

Ekstra skjerm

Skjermen på 10,2 tommer har en oppløsing på 2160 ganger 1620 piksler. Apple har påført et fettavvisende lag som gjør at det skal litt til før fingrene dine setter skikkelige fete avtrykk. Det fungerer ganske godt, synes jeg.

Apple har beholdt den klassiske thunderbolt-porten. Ikke avbildet er hodetelefoninngangen på iPadens toppside.

Det mest praktiske med dette nettbrettet er at det, på lik linje med alle andre nettbrett, kan brukes som ekstern skjerm.

Apple har en egen løsning for det, men vi bruker tredjepartsprogramvare. Vi har omtalt løsningen i en test før, og åttendegenerasjons iPad gjør jobben like godt her som sine forgjengere.

Det er veldig deilig å kunne ta med seg laptopen fra hjemmekontoret, plugge i nettbrettet og på to sekunder forvandle hyttekontoret til noe som faktisk fungerer.

Bare det er nesten verdt prisen for den aller rimeligste versjonen, spør du meg.

Greit kamera

iPad 8 leveres med et åtte megapikslers kamera med blenderåpning på 2,4. Det er greit nok til å ta OK bilder, men dette er ikke et kameraprodukt. Skal du benytte iPaden til det kan du ikke forvente all verden på denne fronten.

Til sammenligning har kameramobilen Samsung Galaxy 20 en blenderåpning på 1,8 som gjør den vesentlig bedre i lyssvake rom eller på portrett- og nærfotografi. iPad åtte skyter video i full HD, har slo-mo funksjonalitet med opptil 120 bilder i sekundet, og tre ganger zoom.

Frontkameraet er ikke like godt med sine 720p, men det fungerer mer enn bra nok til videosamtaler både på jobb og privat.

Vår versjon av iPad 8 leveres med penn og tastatur. Personlig har jeg ikke behov for pennen som medfølger, men den oppleves som rask og responsiv og er svært enkel i bruk. Hadde jeg vært glad i å tegne, tror jeg at jeg kunne fått nytte av den.

Det mest positive jeg kan si om pennen er at den får den ellers så ganske utydelige håndskriften min til å fremstå halvveis lesbar. Pennen kobles direkte til iPaden i lightningporten, og lader derfra.

Nydelig tastatur

Tastaturet er jeg derimot veldig fan av. Selv om skepsisen kom snikende i starten, var det overraskende enkelt å komme opp i greit skrivetempo. Deler av denne testen er faktisk skrevet på Apple-tastaturet, og selv om jeg ikke skriver like raskt - naturlig nok - opplever jeg verken å bli sliten i fingrene eller mye feiltasting.

Det krever selvfølgelig litt trening å bli superrask, men hastigheten øker med skrivemengden du legger ned, naturlig nok.

Liten og nett. Svært enkel å ta med seg hvor enn du skal.

Som vanlig leveres iPad med stereohøyttalere. Om du skrur opp volumet, kan jeg ikke si at det er noen trivelig opplevelse for ørene, selv om den klarer å formidle at det er musikk som kommer ut.

Prisen tatt i betraktning kan man ikke forvente all verden, men jeg skulle gjerne sett at Apple kunne skru opp egne forventninger på akkurat dette punktet.

2018-versjonen vi hadde på test sist hadde hodetelefonutganger, og det har faktisk også 2020-versjonen.

Konklusjon

Oppsummert mener vi at iPad 8 er et veldig godt kjøp, om så bare for å få en ekstraskjerm du kan benytte på hyttekontoret.

Jeg har brukt iPaden som min skjerm nummer to hjemme i mange år, og synes det er en helt fantastisk løsning. Spesielt med tanke på at andre portable skjermer du får i dag både er dyre og dumme.

Her leverer Apple virkelig et produkt i toppklasse. Du får rett og slett mye for pengene. Har du ikke behov for ytelsen til pro-versjonen, kommer du nok til å være mer enn fornøyd med versjonen til 4 000 kroner.

Det er enkelt å ta med seg, yter godt og har svært bra batteritid. Skal du bruke den i jobbsammenheng, anbefaler jeg deg å kjøpe med tastaturet. I praksis får du da en ultraportabel nesten-laptop.