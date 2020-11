TEST: Apple Macbook Pro 13,3 tommer M1

Første generasjon av Apples Macbook Pro basert på M1-chipen er her. digi.no har hatt den på test i en uke, og Apple leverer som ventet en svært god bærbar datamaskin med kraft i massevis for de aller mest krevende brukerne.

Apple har igjennom mange år levert gode bærbare maskiner som holder høy kvalitet, og har usedvanlig lang levetid. De siste 14 årene har jeg hatt to bærbare maskiner. Begge har vært fra den amerikanske teknologigiganten.

Apple Macbook Pro 13,3 tommer M1 Skjerm: 13,3" 500 nits LED-baklyst skjerm med IPS-teknologi. 2560x1600 oppløsning med 227 piksler per tomme.

Prosessor: Åtte kjerners CPU basert på M1-brikken

Grafikk: Åtte kjernes GPU basert på M1-brikken

Systemminne (RAM): Åtte gigabyte

Lagringsplass: 256 gigabyte

Kamera: 720 HD

Trådløst: 802.11ax Wi-Fi; IEEE 802.11a/b/g/n/ac-kompatibel. Bluetooth 5.0

Tilkoblinger: To USB-C/thunderbolt

Operativsystem: MacOS Big Sur

Batteri: 58,2 watt litium-polymer

Øvrig: FaceID, fingeravtrykk, touchbar, lyssensor

Størrelse: 30x21x1,5 centimeter

Vekt: 1,4 kilo

Pris: fra 16 490,- kroner til 27 490,- kroner

Big Sur

Det sier noe om hva du kan forvente deg av brukstid når du først kjøper deg en litt dyrere maskin.

Ikke spesielt rimelige i innkjøp, men som navnet tilsier er dette proffmaskiner, og du får definitivt hva du betaler for når du først velger en Apple-bygd maskin.

De nye proene sendes ut med macOS Big Sur.

Ifølge Apple har operativsystemet fått den største overhalingen siden OS X debuterte i 2001.

Det er kanskje ikke så rart, når selskapet nå har tatt kontroll over egen prosessorarkitektur og fullt ut kan optimalisere operativsystemet for best ytelse.

Den starter opp umiddelbart, og Apple har også satset på ny minneteknologi som gjør at maskinen oppleves som svært responsiv selv ved tung bruk.

1375 gram

Som før, er karosseriet av helstøpt aluminium. Byggekvaliteten er helt fantastisk. 13,3-tommeren klokker inn på 1375 gram på vår vekt. Definitivt ikke av de letteste, men mer enn lett nok til å ha med seg rundt.

Og dette er maskiner som tåler en støyt. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger mine proer har gått i gulvet gjennom alle disse årene uten å ta skade av det. De er selvfølgelig ikke udødelige, men de overlever som oftest røff behandling år etter år.

Selv under kraftig arbeidspress oppleves maskinen som nærmest lydløs, og det nye aktive kjølesystemet kan vi vel derfor kategoriseres som velfungerende.

Maskinen blir ikke varm under stresstestene. Temperaturen på undersiden holder seg rundt 37 grader selv ved kraftige påkjenning. Dermed er det helt uproblematisk å ha denne maskinen på fanget over lengre tid.

Anmelder Kurt Lekanger klagde på at ESC-knappen var borte i vår anmeldelse av 2018-versjonen. Den er iallfall med denne gangen - mulig den kom tilbake allerede på 2019-versjonen. Foto: Martin Braathen Røise

60 hertz

Skjermen er ganske lyssterk. Apple oppgir selv 500 nits, men vi måler ikke mer enn 430.

Selv om det holder for å ta med seg maskinen ut i solsteiken, kunne vi ønske oss litt mer. Huaweis Matebook X Pro klokker inn på 511 nits, og Lenovos lettvekter Carbon på 470.

Som vanlig leveres Macbook Pro med det etter hvert velkjente retinapanelet. I år har det en oppløsning på 2560 ganger 1600, og en pixeltetthet på 227 per tomme.

Skjermen oppleves som lynskarp, og er god på fargegjengivelse. Svart er definitivt svart på dette panelet. Ikke mindre enn man kan forvente. Apples maskiner er tross alt ment for kinematografer som er avhengige av god og presis fargegjengivelse.

Dessverre kommer skjermen bare med 60 hertz oppdateringsfrekvens. Litt spakt i 2020, synes vi.

Tastaturet på Macbook Pro er også godt. Skrivekomforten er fortreffelig, og det er ikke noe problem å hamre ut lange tekster på dette tastaturet. Baklyset har flere justeringsmuligheter, og tasteresponsen er svært god.

Elendig

Pekeplaten er også som vanlig svært behagelig. Den er enorm. Større enn de fleste andre produsenter leverer, med sine tretten ganger åtte centimeter. Også her er klikkresponsen god, og det føles som om du jobber på en tradisjonell mus når du klikker.

Mitt problem med andre produsenters pekebrett er ofte at de registrerer klikkene for lett, selv med klikkresponsen justert helt ned. Dette er ikke et problem med Apples maskiner, og det er derfor deilig å notere seg at de fortsatt leverer helt i topp her.

Når det gjelder tilkoblingsmuligheter vet jeg ikke helt hva jeg skal si. Det hele begynner å bli en pinlig affære.

Apple lever nå en maskin med to USB-C/thunderbolt-porter. Begge med støtte for lading, USB4, displayport, thunderbolt 3 og USB 3.1. I tillegg får du en 3.5 millimeter minijack utgang. Det er alt. Helt sant.

Det er i det minste laget for en maskin i proffsegmentet.

Dette er nesten alt du får av tilkoblingsmuligheter. Ironisk nok har ikke Apple fjernet minijacktilkoblingen på høyre side av maskinen. Foto: Martin Braathen Røise

Svært godt batteri

Her må du frem med adaptere om du skal bruke maskinen til noe vettugt som skrivebordsmaskin. Ofte koster disse adapterne skjorta, og vi skjønner ikke helt hvorfor Apple velger å fortsette på sin smale sti. Ved neste lansering er kanskje bare minijacken igjen.

Batteritiden oppgis på disse modellene til mellom 15 og 18 timer avhengig av bruk. Vi har dessverre ikke noe verktøy som kvalitetssikrer disse tallene, men kan bekrefte at du fint kan jobbe hele dagen med skrivebordsoppgaver uten å være i nærheten av å tømme batteriet.

Maskinen kommer med en 61 watts lader, og skal være fulladet på litt over én og en halv time. Det er mer enn kjapt nok for de fleste.

Lyden i den nye 13-tommeren er fantastisk. Jeg vet ikke når Apple valgte å kjøre 15-tommersløsningen på denne modellen, men nå er det iallfall høyttalere på hver side av tastaturet, mot bakmontert under skjermen på min 2014-modell.

Dette hever lyden vesentlig, og det er faktisk mulig å bruke maskinen som bærbart musikkanlegg. Lyden fra proene har alltid vært bra, men for meg som ikke har vært borti alle modellene de siste årene, og som er veldig glad i å spille musikk, er dette en helt super løsning.

16 milliarder transistorer

Intel er nå byttet ut med Apples egendesignede M1-brikke produsert av ARM. Dette er den første prosessoren basert på fem nanomillimeterprosessteknologi fra selskapet.

I brikkene har ARM klart å plassere 16 milliarder transistorer, og i M1 har det Cupertino-baserte selskapet pakket inn funksjonalitet som tidligere krevde egne dedikerte brikker.

Pekeplaten er stor og god. Foto: Martin Braathen Røise

M1 huser både GPU-, CPU-, sikkerhet-, I/O- og minne-brikkene.

Prosessoren består i år av åtte kjerner, og leverer opp mot 3,5 ganger av oppgitt toppytelse, lover Apple. Grafikkprosessoren skal ikke være noe dårligere.

Også den kommer med enten sju eller åtte kjerner, avhengig av hvilken modell du faller på. Ifølge Apple skal den være seks ganger raskere enn fjorårets pro-modeller.

Det gjør at videoredigering går som en lek, og krevende filtre som ellers ville tatt lang tid å rendere i Photoshop, nå går på sekunder. Men, det er et lite, men her.

Ikke Windows eller Linux

For om du vil kjøre Windows eller Linux på de nye macene vil du erfare at det ikke er mulig. Da må du til den gamle produksjonslinjen og velge en maskin med Intel-prosessor.

Apple tror og håper at dette kommer til å løse seg i fremtiden, men enn så lenge er det altså ikke et alternativ.

En annen utfordring er at mange henger etter med programmer som er utviklet for den nye prosessorarkitekturen. Dette løses med Rosetta som er et applikasjonslag som gjør det mulig å kjøre applikasjoner som er utviklet for andre instruksjonssett og prosessorarkitekturer.

Første versjon av Rosetta kom i 2006, og gjorde det mulig å kjøre PowerPC-applikasjoner på Intel-macene. For som noen av oss kanskje husker, er det faktisk ikke så lenge siden Apple valgte Intel som sin prosessorleverandør.

Rosetta

Rosetta kommer ikke preinstallert på maskinene. Rart, all den tid de fleste av oss bruker applikasjoner som ikke er tilpasset M1-arkitekturen riktig enda. Ikke noe stort problem som sådan.

Rosetta lastes nemlig ned på få minutter og installeres lynkjapt. Likevel kunne det vært buntet med fra start, all den tid Apple prakker på deg all annen mikkmakk som mange av oss ikke har bruk for.

Oppsummert mener jeg den nye Macbook Pro 13 er en helt fantastisk maskin. Ja, den koster skjorta, men om du ikke har et verkende behov for ny teknologi samtidig som det lanseres, kan du fint ha disse maskinene i år etter år.

Min seks år gamle pro hadde rundt 2600 sykluser på batteriet i sommer, og det måtte først da byttes ut med et nytt.

Ikke mye å ta dem på

Apple kunne med fordel tatt seg sammen og gitt oss flere tilkoblingsmuligheter, men bortsett fra det er det ikke så mye å kritisere.

Vår maskin kommer med åtte gigabyte RAM og 256 gigabyte harddisk.

Om du har tenkt å kjøpe maskinen for å ha den i et langtidsperspektiv ville jeg nok oppgradert til 16 gigabyte RAM og 512 gigabyte lagringsplass. Det er selvfølgelig ikke billig, og du blir nødt til å vurdere eget fremtidig behov før du eventuelt velger å kjøpe.

Andre maskiner det kan være verdt å vurdere kan være Huaweis Matebook X Pro. Da får du 16 gigabyte ram og en terabyte lagring for 12.990 kroner, men du blir sittende fast i Intels strømslukende univers.

Da må du vurdere om besparelsen er verdt det, når du i tillegg må gå på kompromiss med prosesseringsytelsen.