TEST: Arlo Ultra

Er du plaget av pågående alarmselgere som i tide og utide ringer på døra – gjerne midt i middagen? Vi skal ikke påstå at et overvåkingskamera er en fullgod erstatning for et alarmsystem med kameraer tilkoblet alarmstasjon – men for mange av oss er det godt nok, og det gir mye av den samme tryggheten. Og med et slikt kamera kan du se om det er en venn eller en alarmselger som står på døra, før du avgjør om du skal åpne eller ikke.

Det finnes etter hvert mange gode internett-oppkoblede kameraløsninger for hjemmebruk, fra selskaper som D-Link, Logitech, Google og Arlo. De nyeste kameraene har fantastisk bildekvalitet, og mange har også innebygget «intelligens» på den måten at de se forskjell på mennesker, dyr og biler – og varsler deg bare når det er nødvendig.

Vi har testet Arlos nyeste utendørs 4K-kamera, Arlo Ultra, som er i samme prisklasse som Googles Nest Cam IQ. Prisen på Arlo-kameraet ligger på rundt 3500 kroner for bare kameraet – eller i underkant av 5000 kroner inkludert Smart hub-enheten som du trenger hvis du ikke har et Arlo-system fra før.

Arlo Ultra er toppmodellen blant overvåkingskameraene fra Arlo, og har i tillegg til 4K-oppløsning også støtte for HDR. I likhet med Google Nest Cam IQ kan det også identifisere personer, kjæledyr eller kjøretøy – riktignok uten den avanserte ansiktsgjenkjenningen du finner i Nest Cam IQ. Arlo Ultra har imidlertid den fordelen at den lagrer video i 4K, mens Nest Cam IQ bruker den ekstra oppløsningen bare i forbindelse med digital zoom.

Går på batteri

Kameraet festes med en kraftig magnet. Du får også kjøpt skru-fester, samt ulike magnetfester for vegg- eller takmontering. Foto: Kurt Lekanger

Arlo leverer flere ulike kameraer som kan kobles til det samme systemet. I tillegg har de også en ringeklokke med kamera, samt sikkerhets-lys som aktiveres av bevegelser. Felles for alle kameraene og sikkerhetslysene er at de går på batteri. Det høres umiddelbart veldig tungvint ut, siden du da er nødt til å lade opp batteriene med jevne mellomrom. Batteritiden for Arlo Ultra er imidlertid oppgitt til mellom fire og seks måneder med normal bruk, og siden kameraet festes til veggfestet ved hjelp av magnetisme er det raskt og enkelt å løsne det når du vil lade det. Hvis du foretrekker å skru fast kameraet, får du også kjøpt et veggfeste som lar deg gjøre det.

Du kan lade kameraet ved hjelp av en vegglader med en ladekabel som festes til kameraet med magnetisme. Eller du kan åpne kameraet og ta ut batteriet for å lade det i en egen ladestasjon med plass til to batterier. Denne ladestasjonen er ekstrautstyr. Hvis du vil slippe å lade kamerabatteriet manuelt, får du også kjøpt et lite solcellepanel med veggfeste som du kan montere ved siden av kameraet.

Batteridrift og trådløs kommunikasjon gir deg stor fleksibilitet til å plassere kameraet hvor som helst, uavhengig av om du har en stikkontakt i nærheten. Men vi savner muligheten til å ha kameraet permanent tilkoblet en strømkilde. Laderen som følger med er ikke beregnet på utendørsbruk.

Smarthub-enheten til høyre på bildet er navet i Arlo-løsningen. Du kan koble til flere kameraer og andre enheter fra Arlo. Foto: Arlo

De ulike enhetene kobles sammen via en Smarthub, som lager et eget trådløst nettverk på 2,4 GHz som kameraene kommuniserer med. Smarthub er også forberedt for smarthus-enheter basert på Zwave- og Zigbee-protokollene, samt selskapets egen ArloRF-standard – men såvidt vi vet kan ikke det brukes til så mye ennå.

Arlo Ultra krever den nyeste versjonen av Smarthub, som fulgte med i pakken vi fikk til test. Har du et eldre Arlo-system kan du fortsatt bruke de gamle kameraene – men du må bytte til den nye huben.

Enkelt å sette opp

Det første du må gjøre er å koble Smarthub-enheten til nettverket ditt via en Ethernet-kabel. Du er nødt til å gjøre dette med kabel. Smarthub kan ikke brukes via wifi – men lager sitt eget trådløse nettverk som kameraene kommuniserer via. Sammenlignet med for eksempel Google Nest-kameraene som kobler seg direkte til wifi-nettet ditt uten behov for noen hub, er dette litt tungvint.

Du må også passe på å plassere huben et sted der signalene fra alle kameraene dine når frem til den. Rekkevidden er oppgitt til 90 meter, og kan være dårligere hvis signalene må gå gjennom tykke vegger. I vår test fungerte dette fint – men vi ser for oss at rekkevidden kan bli et problem hvis du bor i et stort hus med betongvegger, og vil ha kameraer flere ulike steder rundt på eiendommen din. Det er imidlertid mulig å bruke mer enn én Smarthub – men da må du ha tilgang til kablet nettverk alle steder du vil sette opp en ny hub. I kameraer som kobler seg direkte til ditt eget wifi-nett slipper du dette, da kan du bygge ut wifi-nettet ditt via en mesh-løsning for eksempel – uten å måtte kable opp.

Praktisk bruk

Startskjermen (til venstre) i Arlo-appen viser oversikt over alle kameraene. Trykker du på «Library» får du opp en oversikt over alle videoklipp som er spilt inn.

Arlo-mobilappen gir deg en oversikt over videostrømmene fra alle kameraene du har koblet til. Trykker du på en av videoforhåndsvisningene, starter live-visning – og du kan eventuelt bruke fingrene for å zoome inn på detaljer i bildet. Kameraet kan også zoome inn automatisk når det oppdager bevegelser, men da får du ikke lenger videoopptak i 4K – men bare i Full HD (1080p).

Kameraet har som nevnt 4K video, i tillegg til HDR (High Dynamic Range) en funksjon som gjør at du får flere detaljer i både mørke og lyse områder av bildet. Bildekvaliteten er veldig god, og 180 graders vidvinkel gjør at du får med veldig mye (automatisk bildekorrigering gjør at du likevel ikke får noen voldsom «fisheye»-effekt).

Videoopptak starter automatisk når det oppdages bevegelser, og du kan definere hvilke områder i bildet du vil ha bevegelsesvarsling på. Kameraet spiller inn video hele tiden, men hvis det ikke registreres bevegelse så slettes alt som er eldre enn tre sekunder. Dermed vil de lagrede videoopptakene starte tre sekunder før kameraet har detektert for eksempel en person.

Du kan velge når du vil ha varslinger fra kameraene, for eksempel basert på tidspunkter på døgnet eller om du er hjemme eller ikke. Du kan også sette opp at kameraet skal registrere bevegelser kun for et utvalgt område.

I appen får du en liste over alle videoopptak som er gjort etter at kameraet har registrert bevegelser. Du får beskjed om det er en person, et dyr, et kjøretøy eller noe annet – men kameraet kan som nevnt innledningsvis ikke skille mellom ulike personer.

For å lagre video «i skyen» trenger du et abonnement, og det følger med ett år gratis. Da får du tilgang til de siste 30 dagene med videoopptak. Smarthub-enheten har også mulighet for lagring i 4K-kvalitet til et MicroSD-kort. Ulempen med det er at du ikke får tilgang til videoopptakene via appen. Du må ta ut SD-kortet og sette det inn i for eksempel en PC for å få sett opptakene. SD-kort kan imidlertid være praktisk hvis internettforbindelsen skulle forsvinne, da vil nemlig opptakene fortsatt bli lagret til SD-kortet.

Abonnement koster 89 kroner i måneden hvis du klarer deg med 2K, eller 135 kroner i måneden for 4K. Prisen inkluderer opptil fem kameraer. Har du kun ett kamera, får du 2K til 27 kroner måneden eller 45 kroner måneden for 4K.

Mobilappene fungerer utmerket, men i 2020 forventer vi også en web-basert løsning som ikke krever Adobe Flash.

I tillegg til å appene (som finnes til både Android og IOS), er det også en web-basert løsning. Det fungerte fint å se videoopptak via web-løsningen, men av en eller annen grunn er funksjonen for å se live video avhengig av Flash (!) for å fungere – og det er som mange vet noe som er på vei ut, og som de fleste nettlesere ikke lenger støtter (med mindre du aktivt skrur det på). Et søk i support-forumet til Arlo viser at det er mange som har klagd på dette i flere måneder, uten at det har skjedd så mye. Men som sagt – du kan se gjennom videoopptakene, og det er kanskje det viktigste.

Ellers nevner vi at det er støtte for både Google Assistant, Amazon Alexa og Apples tjenester. Du kan for eksempel få varsling på Apple Watch – med bilde – og du kan sette opp kameraet slik at du kan be Google Assistant om å sende bilde til for eksempel en Chromecast.

Fargebilder i mørket

Kameraet har et kraftig lys som kan lyse opp når det registrerer for eksempel personer eller dyr om natten. I tillegg til å kanskje skremme vekk uvedkommende, gjør lyset også at du får fargebilder selv når det er helt mørkt ute. Lyset kan skrur av, da vil du imidlertid kun få svart/hvitt-bilder – hvor omgivelsene er opplyst av infrarøde LED-er på kameraet.

Det er innebygget mikrofon i kameraet, så du får lyd på videoopptakene. I tillegg er det også en høyttaler, slik at du faktisk kan ha en toveis samtale via kameraet. Det kan være praktisk for eksempel hvis du har kameraet ved inngangsdøren. Kameraet har en funksjon som automatisk kan registrere hvis noen prøver å levere en pakke på døren – i slike tilfeller kan det være greit å kunne gi en beskjed til budet hvis du ikke er hjemme. Pakkefunksjonen fungerer for øvrig ved at kameraet detekterer om noen legger igjen noe på trappen, som ikke har vært der før.

Legger du mobiltelefonen på siden kan du få fullskjermsvisning av live videostrøm fra kameraet. Her er det en katt som vil inn – og kameraet har varslet eieren med «animal detected».

Ellers har du også mulighet til å aktivere en sirene i kameraet for å skremme vekk uvedkommende.

Hvis du ikke vil at kameraet skal varsle deg døgnet rundt, kan du definere hvilke dager og klokkeslett du ønsker varsling. Med såkalt «geofencing» kan du skru av og på varsling avhengig av om du er hjemme eller ikke (basert på GPS-posisjonen til mobiltelefonen din). Via innstillingsmenyene i appen kan du også definere at kameraet skal være aktivt selv når du er hjemme, men for eksempel bare om natten.

Hvis du vil, kan du gi venner eller familie tilgang til kameraet. Tillatelsene kan gis eller trekkes tilbake via innstillingsmenyen i Arlo-appen. Også GPS-posisjonen til venners mobiltelefoner kan brukes til å vurdere om kameraovervåkingen skal være av eller på. Dette er kanskje mest aktuelt for flere medlemmer av samme husstand, slik at kameraet aktiveres kun når alle har forlatt huset.

Konklusjon

Arlo Ultra er et svært godt utendørs overvåkingskamera som er enkelt å sette opp og enkelt å bruke. Det er forholdsvis kostbart, men prisen på abonnementet for å lagre videoopptak i skyen er helt OK. Til sammenligning har Googles Nest-kameraer til nå krevd et forholdsvis dyrt abonnement per kamera, men nå i 2020 settes prisen ned til 50 eller 100 kroner i måneden per husstand avhengig av funksjonalitet – uansett antall kameraer du har.

Både Arlo Ultra og Google Nest Cam IQ har sine fordeler og ulemper. Arlo er lettere å installere og sette opp, siden det ikke krever kabling, men Nest Cam IQ har den fordelen at du kan lære det opp til å registrere kjente ansikter. Arlo Ultra har også den fordelen at du ikke må ha et abonnement for å lagre video.

Alt i alt – tommel opp for Arlo Ultra!