TEST: Creative Outlier One Plus

Creative lanserte nylig en oppfølger til sine rimelige Outlier One-ørepropper. Den nye versjonen – Outlier One Plus – ligner på forgjengeren, men har fått mulighet til at du kan lagre musikkfiler til en innebygget lagringsplass i øreproppene. Fordelen er at du kan lytte til musikk uten at du behøver å ha med deg mobiltelefonen, eller når du mangler mobildekning.

En annen nyhet er at Outlier One Plus har fått Bluetooth 4.2, mens forgjengeren hadde bare 4.1. Noen av fordelene skal være høyere ytelse og en mer pålitelig forbindelse mot tilkoblede enheter, som ifølge Creative igjen skal bety «lag-free» musikkstrømming.

Creative Outlier One Plus benytter 6 mm høyttalerelementer med neodymium-magneter. Det følger med tre ulike silikonpropper og to ulike «finner» som holder øreproppene på plass. Foto: Kurt Lekanger, digi.no

I skrivende stund finnes ikke Outlier One Plus i noen norske nettbutikker, men prisen er oppgitt til 49,99 euro – 490 kroner. Vår test viser at du får et par ørepropper med svært god lyd, den forholdsvis lave prisen tatt i betraktning.

Hver av proppene er forbundet med en tynn kabel som du legger bak nakken. Undertegnede synes dette er en fordel, i tilfelle de skulle falle ut. Dette er ørepropper som fungerer fint til trening, ettersom de er IPX4-sertifiserte. Det betyr at de tåler en liten regnskur, eller svette (de er imidlertid ikke helt vanntette).

Øreproppene kommer med silikonpropper i tre ulike størrelser. Dette er altså såkalte «in-ear»-ørepropper. En liten silikonfinne sørger for at proppene sitter godt fast selv om du er i bevegelse (det følger med to ulike varianter av disse også). Undertegnede har ofte problemer med at ørepropper som dette ikke sitter godt nok, men Outlier One Plus-proppene satt utmerket, selv under løpeturer.

Offline-modus

På kabelens høyre side finner du fire knapper: I tillegg til volumknapper er det en rund knapp i midten som brukes til å både skru av og på øreproppene og til å starte eller stoppe musikkavspilling. Knappen brukes også til å svare på innkommende telefonsamtaler.

Du kan hoppe til neste eller forrige sang ved å holde inne en av volumknappene i to sekunder.

Som nevnt har Outlier One Plus også en musikkspillermodus som lar deg bruke dem uten at du behøver å være tilkoblet en Bluetooth-enhet. Det er en egen knapp for å veksle mellom MP3-modus og Bluetooth-modus. Du overfører musikkfiler til øreproppene ved å koble dem til en PC ved hjelp av en vanlig USB-kabel (det følger med en veldig kort kabel i pakken). Enheten dukker da opp som en vanlig disk i Windows eller Mac OS. Hvis du vil lage en spilleliste kan du opprette mapper på enheten og dra musikkfilene inn i disse.

Creative Outlier One Plus. Foto: Kurt Lekanger, digi.no

Det er 4 GB lagringsplass, som ikke er all verden – men antagelig mer enn nok for de fleste. Musikkformatene som støttes er MP3 og WMA opptil 320 kBit/s, samt FLAC opptil 1,3 Mbit/s. Det er imidlertid ikke støtte for M4A og AAC, eller WMA Pro/Lossless. Mangelen på M4A-støtte var et savn for undertegnende, ettersom jeg stort sett bruker strømmetjenester som Spotify, og det meste av musikkfiler jeg har liggende er musikk lastet ned fra Apple iTunes – i nettopp M4A-formatet.

Batteritiden er oppgitt til 10 timer i MP3-modus og 7 timer i Bluetooth-modus. Dette er veldig bra.

Super lyd

Lydkvaliteten er veldig god – ganske imponerende faktisk, gitt at disse koster bare rundt 500 kroner. Det er ikke støtte for aptX-kodeken, kun SBC, men likevel var lyden god – med suveren bass og masse detaljer i de øverste frekvensområdene.

Creative Outlier One Plus Vekt: 16 gram

Vanntett: IPX4

Tilkobling: Bluetooth 4.2 (SBC)

Høyttalerelementer: 6 mm neodymium

Lagringsplass: 4 GB

Mikrofon: Ja

Batteritid: 10 timer MP3, 7 timer Bluetooth

Annet: Silikonpropper i 3 størrelser (S, M, L), silikonfinner i 2 størrelser. Oppbevaringspose medfølger. 30 cm Micro-USB ladekabel medfølger.

Pris: 49,99 euro (ca. 500 kroner)

Du trenger ingen spesiell app på mobilen for å bruke øreproppene (og du kan selvfølgelig bruke dem også mot PC-en din). Creative har imidlertid en egen app kalt Soundblaster Connect, som skal gjøre det enklere å finne frem i sangene du har overført til øreproppene, samt veksle mellom MP3- og Bluetooth-modus. Denne appen fungerte imidlertid ikke som den skulle. Selv om øreproppene var koblet til, og vi kunne spille musikk fra for eksempel Spotify, påsto Soundblaster Connect-appen på at de ikke kunne kobles til («Your device is in use. Touch to connect to it.»). En rask sjekk i Google Play Store avslørte at dette er et problem svært mange opplever. Løsningen ble å installere en firmware-oppdatering. Denne finnes kun til Windows, og som Mac-bruker måtte jeg derfor lete frem en Windows-PC for å få oppdatert øreproppene.

Etter oppdateringen forsvant feilmeldingen i appen. Men vi er likevel ikke kjempeimponerte over denne appen – og strengt tatt trenger du den ikke.

Konklusjon

Etter å ha brukt Creative Outlier One Plus et par uker, både i godstolen og på løpeturer ute, er vi imponert over hvor god lyd Creative har klart å dytte inn i såpass rimelige ørepropper.

De er også behagelige å ha på seg – men hvis du skal bruke dem til trening bør du være obs på at de ikke har noen bøyle over øret, slik at det kan bli noen ulyder ved at du kan få litt rykk og napp i kabelen hvis du for eksempel løper. Dette var imidlertid et minimalt problem, takket være at øreproppene er ganske lette (16 gram), og du også har ledningen liggende bak nakken.

Alt i alt så blir det en klar anbefaling fra oss.

