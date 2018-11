TEST: Master & Dynamic MW07

Utvalget av trådløse ørepropper er stort, og for å være helt ærlig er kvaliteten på veldig mye av det du får kjøpt ganske begredelig. Noen få produkter har imidlertid lydkvalitet på høyde med skikkelige hodetelefoner som dekker hele øret, men skal du ha skikkelig god lyd må du vanligvis også regne med å betale forholdsvis mye.

Master & Dynamic er kanskje ikke av de mest kjente produsentene blant folk flest, men de har oppnådd gode testresultater for mange av sine hodetelefoner. Da vi fikk mulighet til å få låne deres nye bluetooth-ørepropper, Master & Dynamic MW07, ble vi derfor litt nysgjerrige. Med en prislapp på rundt 3000 kroner må vel disse låte fenomenalt?

Undertegnede bruker ikke voldsomt mye penger på lydprodukter, selv om jeg er glad i musikk og i god lyd. Samtidig har jeg slitt med å finne ørepropper som oppfyller to absolutte krav: 1) de må låte bra, og 2) de må ikke falle ut. Siden alle ører er forskjellige, kan det for mange – inkludert meg – være vanskelig å finne ørepropper som ikke faller ut, og som tetter såpass godt rundt øregangen at også den dypeste bassen i musikken beholdes.

Kanskje MW07 er et slikt produkt? Vi har brukt produktet noen uker for å finne det ut.

Lekkert design og praktisk etui

Øreproppene kommer i en liten ladeboks laget i skinnende blankt rustfritt stål. Boksen åpnes som et lite smykkeskrin, og lokket holdes lukket ved hjelp av en innebygget magnet.

Det innebygde batteriet i boksen sørger for at kan lade opp øreproppene opptil tre ganger. Med en batteritid på opptil 3,5 timer betyr det at du kan bruke øreproppene i opptil 14 timer før du trenger en ekstern strømkilde. Du lader opp batteriet i etuiet og i øreproppene samtidig når du kobler etuiet til en lader eller PC via en USB-C-kabel. Både USB-C-kabel og en overgang til USB-A (den typen som fortsatt er mest vanlig i PC-er) følger med. Det tar 40 minutter å lade opp etuiet til 100 prosent.

Ladeetuiet er en fingeravtrykksmagnet uten like. Men det ser pent ut. Foto: Kurt Lekanger

Ladeetuiet er veldig praktisk – og noe vi også har sett fra andre produsenter, som for eksempel Bose. Men for å si det med én gang: uansett hvor lekkert det ser ut med blankpolert stål, så er dette en skikkelig fingeravtrykksmagnet. Det følger imidlertid med en liten stoffpose til å ha etuiet i også – det hjelper til med å holde etuiet fritt for fingeravtrykk, og beskytter også mot riper.

Det er tre lysdioder foran på etuiet som viser status for lading, samt om øreproppene ligger i etuiet. Proppene skrur seg automatisk på når du løfter dem ut av etuiet og setter dem i ørene.

Selve øreproppene er laget av et spesielt plastmateriale («acetate»), og er ifølge produsenten håndlaget. De har et spesielt mønster, og visstnok skal ingen av dem være helt like. Øreproppene er IPX4-klassifisert, som betyr at de tåler vannsprut – men ikke å senkes ned i vann.

Sitter godt

Vekten på øreproppene er 9 gram per stykk – og den forholdsvis lave vekten gjør at du fort glemmer at du har dem i ørene. De er ikke like lette som Apples Airpods.

Proppene vris på plass i øret, og en silikonfinne holder dem godt på plass. Foto: Kurt Lekanger

Øreproppene festes på en litt spesiell måte: Du dytter dem først inn i øret, før du vrir dem nedover, slik at en liten vinge holder dem på plass i øret. Det å få ørepropper til å sitte perfekt kan ofte være vanskelig, men det følger med silikonplugger i flere ulike størrelser, samt en større silikonvinge hvis den som sitter på ikke passer helt.

Proppene satt som støpt, og tettet veldig godt rundt øregangene. Jeg er alltid litt skeptisk til å løpe med slike ørepropper hvis det ikke er snor bak nakken, slik det er på dedikerte treningspropper. Spesielt når prislappen er såpass høy som med MW07 – da vil du ikke at de faller ut på din neste løpetur. Men disse satt veldig godt.

Knappene er små. De kan kanskje være litt kronglete å betjene hvis du løper – men ellers fungerer det fint. Foto: Kurt Lekanger

Det er innebygget mikrofon i øreproppene, slik at du kan bruke dem også til å snakke i telefonen med. En knapp på høyre propp brukes til å starte eller stoppe avspilling av musikk, eller du kan holde den inne for å aktivere taleassistenten på telefonen (for eksempel Apple Siri). Trykker to raskt to ganger, hopper du til neste sang – mens tre trykk gir deg forrige sang. Knapper på venstre propp brukes til å styre volumet. Vi synes knappene fungerte fint, men hvis du bruker proppene under aktivitet kan det være litt vanskelig å treffe dem uten å risikere at proppene faller ut. Kanskje en touchløsning hadde vært bedre.

God lyd

De 10 mm store høyttalermembranene i øreproppene er laget i beryllium, og det brukes neodymium-magneter til å drive dem.

Lydkvaliteten er veldig god – men ikke fenomenal, tatt i betraktning den høye prise. Lyden er imidlertid klar og fin – med masse detaljer i diskantområdet. Det er bra trøkk i bassen, og øreproppene takler fint de dypeste tonene. Du kan spille temmelig høyt med dem (sikkert høyere enn hva ørene dine har godt av), men MW07 spiller også pent ved middels til lavt lydvolum.

En praktisk ting er at avspilling av musikk automatisk pauser når du tar ut proppene, og fortsetter når du setter dem inn igjen.

Konklusjon

Master & Dynamic MW07 er svært gode ørepropper, både med tanke på design og lydkvalitet. Dessverre er de også veldig dyre – og vi er i tvil om hvorvidt de er verdt 3000 kroner. Antagelig er svaret på det spørsmålet «nei». Men har du lyst, har du råd, er det også noe som heter.

Vi anbefaler at du også tar en kikk på testen av Bose Soundsport Free. Disse er rundt 800 kroner billigere, og har også veldig god lydkvalitet. De stikker imidlertid litt mer ut av ørene enn MW07, og lydkvaliteten er nok ikke helt på høyde med MW07.