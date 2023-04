Spesielt hvis man er på tur i andre land med andre pluggstandarder, er det praktisk å bare ta med seg én enkelt overgangsplugg og heller ha en lader med flere utganger.

Samtidig er det langt fra slik at det følger lader med alle enheter du trenger. Og i de tilfellene der det gjør det, er den gjerne akkurat så vidt god nok for den enheten, og så billig som overhodet mulig.

Ikke nødvendigvis ideelt, altså.

Vi ba derfor et knippe forhandlere om å sende oss reiseladere på minst 65 watt, med både USB-C og USB-A, til test. Vi ba dem også om å prioritere størrelse, ved å velge ladere av GaN-typen. Dette er ladere av moderne type, som utvikler mindre varme under bruk og som dermed kan være mindre enn tidligere typer, fordi komponentene kan være tettere sammen uten å overopphetes.

Siden de er av en relativt ny type, er de priset deretter, men det kan det være verdt.

Syv ulike ladere på testbenken. Hvilken vil du ha med deg på ferie? Foto: Are Thunes Samsonsen

Oppgitt ytelse og spesifikasjoner varierer

Kort oppsummert kan det virke som om det er to ulike tankeganger som preger spesifikasjonene oppgitt for de ulike laderne. For noen passer oppgitt ytelse med det de trekker fra veggen – altså en slags bruttoytelse – for andre er den oppgitte ytelsen hva de er i stand til å dytte inn i enhetene som er koblet til i den andre enden. En slags netto-ytelse, med andre ord.

Også spesifikasjonene kan variere. Ikke bare varierer ladernes ulike karakteristika og teoretiske ytelse, men hvilke spesifikasjoner og hvordan de oppgis, varierer også. I noen tilfeller synes de direkte selvmotsigende, i andre kan de ikke helt stemme overens med hva vi har målt og opplevd.

Vær derfor forsiktig med å kjøpe en forholdsvis dyr tredjepartslader ene og alene basert på oppgitte spesifikasjoner, og vær oppmerksom på at du har rett til å returnere den om den ikke skulle holde mål sammenlignet med hva som er oppgitt.

Ulike typer

Forhandlerne sendte oss ladere som grovt sett kan deles inn i tre ulike typer:

65 watt ladere som plugges rett i veggen.

100+ watt ladere som plugges rett i veggen

100 watt ladere som trenger ledning mellom laderen og veggen

Hver av disse typene har sine fordeler og ulemper, og i vår vurdering har vi i hovedsak tenkt fra et reiseperspektiv, det vil si at vi tenker oss praktisk bruk på tur, bære på minst mulig vekt og enklest mulig logistikk rundt bruken.

Vi tenker oss også et bruksmønster der man minst har både PC og mobil med seg, kanskje i tillegg til andre enheter som for eksempel e-bokleser, nettbrett, kamera, nødlader, ørepropper og/eller headset og smartklokke, for å nevne noe.

Slik testet vi

Vi målte hvor mye strøm laderen ladet hver enhet med, og samtidig hvor mye den totalt trakk fra vegguttaket. Enhetene vi ladet var en batteribank som maksimalt kan trekke 100 watt, samt en bærbar PC som kan trekke 65 watt. For å sikre at disse trakk maksimalt, ladet vi dem helt ut og litt opp igjen før målingene ble gjort. Vi gjorde også kontrollmålinger på flere ulike grader av batterikapasitet på enhetene.

Merk at vi har tatt hensyn til pris og verdi for pengene i vurderingen av laderne, men flere av dem kan til tider være på tilbud med ganske betydelig reduserte priser.

Andersson 65W GaN wall charger 2-ports

Kr 549,- på NetOnNet.no

Oppgitte spesifikasjoner:

Total ytelse: Maksimalt 65 watt.

USB-C: 1 stk, 65 watt.

USB-A: 1 stk, 18 watt.

Støtter: Quick charge 3.0, PD 3.0.

Mål og vekt: 5,5 x 5,0 x 3,1 cm (uten plugg), 109 gram.

Testens letteste lader, men ikke den fysisk minste. Med 109 gram på vekta utgjør den ikke det helt store bidraget i overvektbetalingen din på flyet, men med bare to ladeporter er den også av litt begrenset nytteverdi.

Når USB-C-porten lader alene, fikk vi den opp i 60 watt, litt mindre enn de spesifiserte 65 wattene som er maksverdien. På full pupp trakk den 67 watt fra veggen, noe som altså da blir til en forskjell på omtrent 11,7 prosent. USB-A ladet med maksimalt 16 watt, også det litt under de spesifiserte 18 – men likevel ikke nok til at det er så mye å bry seg om.

Samtidig lading ga 42 watt med USB-C og bare 6 watt med USB-A, mens laderen da trakk 57 watt fra veggen. Byttet vi om pluggene, gikk den ene opp til 60 watt lading, mens den andre ikke ladet i det hele tatt.

Gjør jobben, men gir samtidig lite ekstra.

Vurdering:

Ikke bare lettest, men også billigst, om enn ikke med stor margin. Ikke så mye galt med denne, men du får også lite ekstra – og for ikke mye mer penger kan du få en lader som gir deg betydelig flere muligheter.

Et litt kjedelig alternativ, men sikkert grei nok for noen dersom man ikke trenger å lade så mange enheter om gangen.

Pluss i margen for å ikke ha irriterende lys når den er i bruk.

Dacota Platinum GaN Multiport Lader 65 W 3P

Kr 599,- på Power.no

Oppgitte spesifikasjoner:

Total ytelse: Maksimalt 65 watt.

USB-C: 2 stk, 65 watt hver.

USB-A: 1 stk, 18 watt.

USB-C1/C2: 65 watt.

USB-A: 18 watt.

USB-C1+C2/USB-A: 45 watt + 18 watt.

USB-C2+USB-A: 18 watt.

USB-C1+C2+USB-A: 45 watt + 15 watt

Støtter: PD 3.0.

Mål og vekt: 5,3 x 4,4 x 3 cm (uten plugg), 133 gram.

En kompakt lader som er testens fysisk minste, men ikke den letteste. Laderen koster bare femtilappen mer enn den letteste i testen, og den kan tilby en ekstra USB-C-port i bytte.

USB-A-porten trekker 21 watt fra veggen, men lader med 17 watt i praksis – ikke langt unna de spesifiserte 18 wattene, altså.

USB-C-portene er oppgitt til 65 watt hver når bare en brukes, men i praksis får vi den ikke opp i mer enn 58 watt lading. Da trekker laderen 66 watt fra veggen.

På selve laderen står det at når alle tre portene er i bruk, yter de 45 watt + 15 watt. Det er litt uklart nøyaktig hva som menes med det, og vi antok at USB-C-portene i en slik situasjon ville dele 45 watt ytelse mellom seg, mens USB-A-porten får 15 watt. Samtidig lading med to USB-C-enheter ga imidlertid 43 watt på den ene og 19 watt på den andre, mens laderen trakk 71 watt fra veggen.

Den HAR med andre ord to USB-C-porter, men har du det travelt, er det uten tvil best å bare benytte en av gangen.

Vurdering:

Litt ujevn fordeling av ladeeffekten til tross, denne er så liten og praktisk at den får en ekstra, liten stjerne i margen hos oss. Det lille lyset som viser at den er i bruk, kan være litt plagsomt i et ellers mørkt rom, men det er ikke mer enn at en velplassert bit elektrikertape løser problemet.

Til bare en femtilapp ekstra vil vi heller anbefale denne fremfor konkurrenten med én USB-C-port mindre. Ytelsen til sammen er mer eller mindre lik, men fleksibiliteten med en ekstra port er verdt mer enn femti kroner. Og i tillegg er den bittelitt mer lommevennlig.

Andersson 100W GaN wall charger 3-ports

Kr 799,- på NetOnNet.no

Oppgitte spesifikasjoner:

Total ytelse: Maksimalt 100 watt.

USB-C: 2 stk, 100 watt.

USB-A: 1 stk, 18 watt.

Støtter: Quick charge 3.0, PD 3.0.

Mål og vekt: 6,8 x 6,6 x 3,3 cm (uten plugg), 206 gram.

USB-A-porten er spesifisert til å lade med 18 watt, mens vi måler den til 17. Forskjellen er for liten til å være signifikant.

Når bare USB-A lader, trekker den 21,5 watt fra veggen. USB-C-portene på sin side er spesifisert til å yte 100 watt hver, men selvsagt bare én av gangen, siden 100 watt også er laderens maksimale ytelse. Med én enkelt USB-C-port i sving, får vi den til å lade med 88 watt, mens den samtidig trekker 100 watt fra veggen.

Også her var vår første antagelse at samtidig lading med de to USB-C-portene ville gi 45 watt hver. I praksis fikk vi derimot 54 watt fra den ene og 29 watt fra den andre. Til sammen trekkes det da 94 watt fra veggen, og dermed er det drøyt 11 watt som går tapt.

Vurdering:

Ikke fullt så kompakt som den kunne vært, men alt i alt en ganske bra lader som kan gi deg det meste du trenger, når du trenger det. Kanskje ikke nok til en strømsulten laptop mens den er i bruk, men mer enn nok til å lade to maskiner over natten.



En del større enn 65-watteren med samme antall porter, men det er noe man må gjøre regning med hvis man først trenger 100 watt.

Størrelsen er slik at den belaster veggplugger en del mer enn 65-watterne, men samtidig er dette den som henger best av de 100-watterne av samme type som vi har testet.

Linocell Premium GaN Multilader PD 120 W

Kr 899,- på Kjell & Company

Oppgitte spesifikasjoner:

Total ytelse: 120 watt.

USB-C: 3 stk, 2x 100 watt + 1x 20 watt.

USB-A: 1 stk, 18 watt.

USB-C1+C2: 100 watt + 20 watt.

USB-C1/C2+USB-A: 100 watt + 18 watt

USB-C1+C2+USB-A: 45 watt + 45 watt + 18 watt.

USB-C1+C2+C3+USB-A: 45 watt + 45 watt + 7,5 watt + 7,5 watt

Støtter: Quick charge 3.0, PD 3.0

Mål og vekt: 7,7 x 6,0 x 3,0 cm (uten plugg), 269 gram.

Denne hadde vært med knapp margin testens fysisk minste 100-watter, hadde det ikke vært for at den i teorien kan levere mer enn 100 watt. Spesifisert maks er hele 120 watt til sammen, selv om den ikke kan levere mer enn 100 watt fra en og samme port.

USB-C-port nummer 1 og 2 kan levere 100 watt hver, mens den tredje stopper på 20, så her nytter det ikke å være bevisstløs når du skal plugge PCen i laderen. Pass på at du bruker riktig port!

Som vanlig er USB-A-porten spesifisert til 18 watt, men det som ikke er vanlig, er at verken USB-A eller den tredje USB-C-porten i teorien «stjeler» ytelse fra 100 watt lading dersom en av dem brukes sammen med USB-C nummer en eller to. En fin funksjon å ha, dersom det viser seg å stemme.

Bruker du alle de fire portene samtidig, vil ytelsen imidlertid gå en del ned, og port én og to deler 90 watt seg imellom, mens de to siste da må dele på bare 15 watt. Det går, men ikke i nærheten av så kjapt som ellers.

Etter våre målinger lader de to første USB-C-portene med 86-87 watt hver, mens de trekker 101 watt fra veggen. Vel å merke når de brukes alene. USB-C-port nummer tre trekker 21 watt fra veggen og lader med 18 watt, mens USB-A-porten trekker 21 watt og lader 16 watt.

Det er imidlertid ikke bare-bare å få all ytelsen ut av denne laderen. Ved bruk av de to 100 watt-portene samtidig detter den ene ned til 55 watt mens den andre går helt ned til 22 watt. Et godt stykke unna de lovede 100 watt de to portene skal kunne trekke sammen. Fra veggen trekker den da 89 watt, også det et godt stykke unna hva spesifikasjonene lover.

Vurdering:

Ikke helt som lovet når det gjelder ladeytelse, men sine 269 gram til tross er den testens kanskje mest praktiske lader. Det som trekker ned, er den store forskjellen mellom laderens oppgitte spesifikasjoner og dens faktiske ytelse.

I tillegg er den en hundrelapp dyrere enn alternativet som er hakket lettere og med én USB-C-port mindre. Om det er verdt det for deg, må du nødvendigvis vurdere selv ut fra ditt bruksmønster og behov.

Dacota Platinum 100W 2-port hurtiglader

Kr 699,- på Power.no

Oppgitte spesifikasjoner:

Total ytelse: Maksimalt 100 watt.

USB-C: 1 stk, 100 watt.

USB-A: 1 stk, 18 watt.

USB-C+USB-A: 86 watt + 18 watt.

Støtter: Quick charge 4.0, Quick charge 3.0, PD 3.0.

Mål og vekt: 8,0 x 8,0 x 3,2 cm (uten plugg), 280 gram.

Dette er testens klart rimeligste 100 watt lader, men også den største av de som plugges rett i veggen. Den stikker en del ut og veier hele 280 gram. Dermed henger den ganske tungt i stikket og kan lett dette ut.

Våre målinger viser at denne lader med 16 watt fra USB-A, mens den da trekker omtrent 20 watt fra veggen. Med USB-C trekker den 103 watt fra veggen og lader med 87 watt. Lader vi en laptop på USB-C, trekker den 42 watt, mens USB-A-porten samtidig lader med 16 watt uten problemer. Trekket fra veggen er da 69 watt.

Billig, men egentlig ikke verdt det. For få porter, upraktisk vinkel på pluggen og så stor at du risikerer at den faller ut av veggstikket. Bråker gjør den også.

Vurdering:

Denne blir dessverre en av testens tapere, prisen til tross. Den er for stor og upraktisk i bruk og har for få porter til at den litt lavere prisen gjør den verdt det.

I tillegg er den (om enn ikke med stor margin) en av testens minst effektive ladere, og i tillegg den med mest «coil whine», en høyfrekvent pipelyd fra elektronikk som vibrerer. Det er ikke uvanlig, men kan være plagsomt dersom du forsøker å sove like ved denne laderen.

Denne er også testens eneste som har stikket rotert 90 grader, noe som gjør at den veldig lett (men avhengig av hvordan man plugger den i, selvsagt) kan blokkere også stikket ved siden av – eller rett og slett ikke få plass.

Cirafon Powerstation 96W USB-C+A PD/QC4+ (CPS-HDD15-110-B)

Kr 879,- på Dustinhome.no

Oppgitte spesifikasjoner:

Total ytelse: Maksimalt 110 watt. (Spesifikasjonene fra butikken viser 96 watt).

USB-C: 2 stk, 60 watt hver.

USB-A: 3 stk, 18 watt hver.

USB-C1/C2: 60 watt.

USB-C1+C2: 60 watt + 18 watt.

Støtter: Quick charge 3.0, Quick charge 4+, PD 3.0.

Mål og vekt: 12,4 x 8,4 x 2,8 cm, 330 gram (uten ledning).

Ta spesifikasjonene ovenfor med en klype salt, for her er det en del motstridende informasjon ute og går. På forhandlerens side om laderen står det at den maks kan levere 96 watt, og dette bekrefter de også etter vår henvendelse, men på selve laderen står det «Max output 110 watt».

På forhandlersiden står det også at USB-C-port nummer to kun kan levere maksimalt 18 watt, men vi får den uten problemer opp i 88 watt lading, mens laderen til samme tid trekker 105 watt fra veggen. De samme tallene får vi fra USB-C-port nummer én. Begge USB-C-portene er imidlertid oppgitt til maksimalt 60 watt hver hos forhandler.

Cirafon Powerstation 96W USB-C+A PD/QC4+ (CPS-HDD15-110-B) klarer ikke to ganger 60 watt, men drar likevel ifra konkurrenten fra Linocell.

Når vi lader to enheter samtidig, detter den ene ned til 56 watt, noe som ikke stemmer så aller verst med spesifikasjonene. Den andre detter ned til 27 watt, men det er da med en enhet som vi ellers får opp i 43 watt. Laderen trekker da 98 watt fra veggen og ser dermed ut til å prioritere port én fremfor port to når den skal fordele maksimal effekt på de to USB-C-portene. Bytter vi om på dem, blir tallene henholdsvis 27 og 43 watt.

USB-A-portene på sin side klarer 16-17 watt hver, mens laderen da trekker 20-21 watt fra veggen. Helt greit innenfor spec, og et av de få punktene som stemmer overens med oppgitt info.

Vi står altså her i en litt pussig situasjon, der produktet vi tester faktisk er bedre enn det forhandleren selv påstår.

Tung, dyr og ikke så praktisk på tur som noen av de andre, men den er merkelig nok bedre enn forhandleren selv sier.

Vurdering:

Dette er testens tyngste lader, men også en av de mest fleksible og anvendelige. Et mulig lite minus er det uansett at den krever egen ledning. Glemmer du den, er laderen ubrukelig – men samtidig gir en slik ledning lengre rekkevidde fra veggkontakten, og i tillegg gjør det at man ikke belaster veggpluggen med hele laderens tyngde. Slike ledninger er også tilgjengelig de fleste steder på kloden, skulle uhellet være ute.

Også denne har et lite indikatorlys som viser når den er aktiv, men det er mer eller mindre på den ene siden, og takket være ledningen har man større kontroll på hvor og hvordan den ligger, om man har behov for å begrense lyset litt.

Linocell Premium Charge Multilader PD 100 W

Kr 899,- på Kjell & Company

Oppgitte spesifikasjoner:

Total ytelse: 100 watt.

USB-C: 2 stk, 100 watt hver.

USB-A: 2 stk, 18 watt hver.

USB-C1+C2: 60 watt + 60 watt.

USB-C1/C2+USB-A: 100 watt + 18 watt

USB-C1+C2+USB-A1/A2: 60 watt + 60 watt + 18 watt.

USB-C1+C2+USB-A1+A2: 60 watt + 60 watt + 18 watt + 18 watt.

Støtter: Quick charge 3.0, PD 3.0.

Mål og vekt: 11,3 x 8 x 2,8 cm, 305 gram (uten ledning).

Denne er av samme type som forrige, men har én USB-A-port mindre. Den føles litt mer kompakt og solid enn Cirafon-modellen. Litt lettere er den også, og en 20-kroning dyrere.

Den er dermed dyreste i testen sammen med den andre Linocell-laderen.

USB-A-portene trekker 17 watt hver, mens laderen da trekker omtrent 22 watt fra veggen. En av de største differansene i testen, men ikke sånn at det i seg selv er et argument mot å kjøpe denne laderen. USB-C-portene trekker 103 watt fra veggen, mens de lader med 90 watt. Også dette en av de større differansene i testen.

Linocell Premium Charge Multilader PD 100 W klarer ikke å lade som lovet. Foto: Kjell & Company

Ved samtidig lading fra de to USB-C-portene faller imidlertid denne laderen gjennom.

Når vi kobler på en bærbar PC som trekker 43 watt og en batteribank som trekker opp mot 100 watt (om den får lov), klarer ikke laderen å lade noen av dem. Den ser rett og slett ikke ut til å få etablert kontakt, og begge enhetene blir stående og starte opp ladingen, for så å gå tilbake til null og starte på nytt. Hver for seg fungerer imidlertid enhetene som normalt.

Når slikt skjer, indikerer det ofte feil på testeksemplaret, så vi innhentet et nytt eksemplar av laderen fra Kjell.com.

Den oppfører seg på samme vis.

I henhold til spesifikasjonene skal laderen i slike tilfeller kunne gi maksimalt 60 watt på begge USB-C-portene samtidig, men det er langt fra det vi opplever i praksis.

I andre kombinasjoner fungerer det imidlertid helt fint å lade med de to USB-C-portene samtidig, for eksempel med 43 + 15 watt.

På Kjell.com er det også flere kunder som har lagt inn melding om samme opplevelse.

Bra på papiret, men kneler ved tung belastning. Dyr er'n også.

Vurdering:

Også denne krever en separat kabel fra veggen, med de fordeler og ulemper dette medfører.

I tillegg er det skuffende at den ikke klarer å dra våre to testenheter samtidig, med noe som ligner spesifisert kraft.

Da andre ladere i testen klarer å lade de samme to enhetene tilsynelatende uten problemer, må vi nødvendigvis konkludere med at denne laderen har en grunnleggende feil. Karakteren blir derfor deretter.

Kommunikasjonsdirektør Per Frykebrandt i Kjell.com er gjort kjent med problemet og sier til Digi at han undersøker saken.