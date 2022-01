Test: Er Sony eller Bose best på støydemping?

Nå gjør Bose et nytt forsøk med den oppgraderte modellen QuietComfort 45 mot Sonys siste WH-1000XM4.

Hos begge gjelder det motsatte av barnesangen; utenpå er de like, men inni finner vi forskjellene. Så hvor store er de?

Design

Begge de to antistøy-gigantene sitter stille i båten på designsiden. De ser nesten like ute generasjon etter generasjon. Det er nok for å gjøre oppgraderingsvalget lett for et gammelt publikum som har fått kontrollene i fingrene.

Begge har fleksible klokker som er lett å slå sammen for å ta lite plass og for å passe i det lille etuiet.

Mye knapper: Sonys WH-1000XM4 og Bose QuietComfort 45 viderefører seriens utrustning av fysiske knapper. Foto: Odd Richard Valmot

Komfort

Begge hodetelefonene har gode komfortable puter i mykt kunstskinn og en bøyle med en dempende pute mot hode. Sony sine puter er marginalt mykere, men Bose sine klemmer litt mindre om skallen. Hven som er mest behagelige å ha på er smak og behag. Prøv først.

Sony er på de fleste områder mer teknologitunge. De har berøringsfølsomme klokker og stemmeassistenter fra både Google, Amazon og Apple. De kan til og med fortsette musikken der den slapp når du tok dem av.

Begge hodetelefonene kan kobles til to enheter. Det er veldig praktisk nå du bruker dem til både mobilen og PC-en.

Støykansellering

Begge disse hodetelefonene er ofte førstevalget til de som vil kvitte deg med støy fra trafikk, flymotorer eller andre på kontoret, og heller spille musikk, se på film eller snakke uforstyrret med andre i telefonen. Men det er også mange andre som er på jakt etter tronen.

I QC 45 har Bose økt fra fire til seks mikrofoner hvorav fire, mot to tidligere, nå er retningsstyrte. Det er kanskje det viktigste steppet opp i støykansellering. De har også lagt til en funksjon de kaller Aware som slipper inn litt lyd fra omgivelsen

Vi tester alltid støykansellering med flystøy. Ikke det at vi tar en flytur hver gang, men vi spiller av flystøy på Youtube og setter lydnivåer ganske høyt. Det er avslørende.

Det vi kan fastslå er at begge hodetelefonene er særdeles gode til formålet, men Sony er hakket bedre i et fly. Når vi spiller musikk, derimot, så er resultatet motsatt. De er også litt bedre på å dempe kontorstøy. Det tyder på at Bose er bedre til å dempe tilfeldig lyd, mens Sony er best på regulær støy.

Det betyr at Bose har tatt igjen det forsmedelige nederlaget de opplevde for noen generasjoner siden da Sony tok innersvingen på dem. Det gjør kampen mer interessant. Nå er det to mer likeverdige konkurrenter som skal sloss framover. Vi antar at Sonys kommende WH-1000XM5, om det er det den skal hete, flytter litt på resultatet.

Rent og pent: Sonys WH-1000XM4 har ikke så mange knapper, men har i stedet berøringsfølsomhet i klokkene Foto: Odd Richard Valmot

Om det trengs da. For begge disse to er særdeles gode, og litt mer støydemping vil neppe bli noe stort hopp.

Lydbilde

Lydgjengivelse er selvfølgelig særdeles viktig når du velger hodetelefoner. Sony er kjent for veldig god bassgjengivelse. Så mye at vi ofte må justere den ned i equalizeren. Bose er litt mer balansert i lydbildet, og vi har alltid likt den åpne lyden i dem. Lydpreferanser er subjektivt, men vi faller ned på Bose-lyden. Vi får en ørliten følelse av at Sony-lyden er litt mer innestengt enn hos Bose. Når vi spiller klassisk musikk så låter den litt bedre hos Bose, mens rock er nok litt hvassere hos Sony på grunn av bassegenskapene.

Men på et punkt må de se seg grundig slått av Sony. Bose har ikke noen equalizer i appen. Det mener vi er en stor tabbe. Dette er et stykke programvare de lett kunne lagt inn og gitt alle brukerne. Da kunne alle fått en mulighet til å skru litt på det og justert seg til et var fornøyd med i stedet for det Bose tydeligvis vil at alle skal ha.

Trådløse hodetelefoner i denne klassen har høyttalere som kan gjengi særdeles kompleks lyd. Det betyr at lyden fra mobilen til hodetelefonene bør være så lite knadd som mulig. Det var lettere før når man overførte lyden med kabel. Da var det ha mobilen presterte på den analoge lydutgangen som var viktig. Nå er det kodekene som komprimerer, overfører og dekomprimerer lyden som betyr noe. Det er bare å fastslå at Sony med sin proprietære LDAC-kodek er best.

Inni: Begge headsettene har myke skinnputer som sitter godt inntil hodet og sørger for passiv støykansellering Foto: Odd Richard Valmot

Batterilevetid

Her er det rett og slett Sony som er kongen. Selv om Bose har jekket opp batterilevetiden til QC 45 til 24 timer har Sony WH-1000XM4 en behagelig ledelse med 30 timer. Riktignok kan QC 45 fylle på 2,5 timer med et fem minutters besøk i en USB-C lader. Det er jo en liten trøst. Likevel er det sjelden du trenger 24 timer eller mer mellom hver gang du er i nærkontakt med en stikkontakt. Det må i så fall være på en lang tur i villmarken, men da vil vi heller anbefale et headset uten støykansellering. De varer ofte lenger. Det gjør disse også om du dropper støykansellering.

Bose QuietComfort 700

Egentlig er ikke NC 45 toppmodellen til Bose. Det er tidligere lanserte NC 700. Her er det berøringsfølsomme kontroller slik Sony har. På QC 45 har de i stedet gjentatt de fysiske knappene vi kjenner fra før. Det tipper vi brukere av forgjengerne liker, selv om det kanskje er litt mindre avansert.

Her har faktisk Bose utstyrt appen med en equalizer også, noe som gjør mangelen i QC 45 mer underlig. Det er den samme appen de bruker på alle ørepropper og hodetelefoner, men med hver sin modul.

Prisen

Bose QuietComfort 45 får du nå fra rundt 3500 kroner etter en rask sjekk på Prisguiden.no. Rundt 500 kroner mindre enn listeprisen da de kom i starten av september. Det er mye penger og rundt 500 kromer mer enn det Sony tar for sine WH-1000XM4.

Når de er så mye billigere, har en svært avansert app og er ørlite bedre på viktige punkter, slik som støykansellering, blir det vanskelig for Bose å slå Sony. Selv om begge må sies å være helt på topp.

Det blir nok slik som Apple mot Samsung. Du kjøper den du er vant til selv om prisen varierer litt.

Synes du prisen er høy kan du ta en titt på de forrige modellene. De henger ikke så mye etter og forskjellene er marginale.

Bose QuietComfort 35 II får du for 2345 kroner, mens WH-1000XM3 for 1790 kroner.

Bose QuietComfort 45

Pluss

Imponerende støykansellering

Komfortable

Nydelig lydbilde

Minus

Ingen equalizer

Prisen

Sony WH-1000XM4

Pluss

Imponerende støykansellering

Komfortable

Nydelig lydbilde

Minus

Ingen equalizer

Prisguiden.no er en kommersiell partner av Digi.no. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon. Du kan lese mer om Prisguiden her »