TEST: Fitbit Charge 3

Fitbit er en av veteranene innenfor trenings- og aktivitetsarmbånd, men selskapet har de siste årene fått mye konkurranse fra både enkle armbånd og avanserte smartklokker som fungerer som en utvidelse av mobiltelefonen din.

Armbåndet kan brukes under svømming, og er vanntett ned til 50 meter. Foto: Fitbit

Charge 3 er det nyeste tilskuddet fra Fitbit, og etterfølgeren til en av selskapets bestselgere, Fitbit Charge 2. Charge 3 er Fitbits mest avanserte produkt i kategorien aktivitetsarmbånd, men selskapet leverer også mer avanserte smartklokker.

I likhet med forgjengeren har Charge 3 innebygget pulsmåler som måler pulsen gjennom huden. Armbåndet kan holde styr på hvor mange skritt du har i løpet av en dag, logge trening, hvor godt du sover, kaloriforbruk, og mye annet.

Enkel å bruke

Fitbit Charge 3 er enkelt å komme igang med. Det du må gjøre først er å få lastet ned Fitbit-appen til Android eller iOS, og så pare armbåndet med telefonen din.

Appen støtter alle mulige Fitbit-enheter, fra de enkleste armbåndene til toppmodellene av selskapets smartklokker (Versa og Ionic). Det er også støtte for Fitbits Aria-badevekter, slik at du kan logge vekt og fettprosent i den samme appen som også brukes til logging av skritt, trening, kaloriinntak og mye annet. Synkronisering skjer automatisk.

En fordypning på venstre side fungerer som knapp. Foto: Kurt Lekanger

Selve armbåndet er ganske pent å se på etter vår mening, og sidene og baksiden er laget i aluminium. Hele fronten er dekket av glass av typen Corning Gorilla Glass 3, som regnes for å være noe av det mer ripesikre som finnes. Glasset dekker en liten OLED-skjerm som viser informasjon i gråtoner. Denne skal ifølge Fitbit være 40 prosent større og lysere enn skjermen i forgjengeren.

Du kan sveipe oppover og nedover skjermen for å vise detaljer om aktivitetene dine, eller sidelengs for å starte treningsøkter eller få tilgang til andre funksjoner, som alarmer, værmelding, og så videre. På venstre side er det en liten grop i metallet, som fungerer som en slags virtuell knapp. Det er ingen fysisk knapp å trykke inn, men trykker du litt hardt i denne gropen vibrerer armbåndet og du får følelsen av å trykke inn en knapp. Denne brukes til å gå tilbake til startskjermen, eventuelt så kan du holde den inne for å få mulighet til å skru av varslinger og at skjermen skrur seg på automatisk når du løfter armen.

Ladeløsningen er av det proprietære slaget. Foto: Kurt Lekanger

Armbåndet fås med flere ulike typer reimer, noen klassiske typer i plast, litt mer eksklusive lærvarianter, sportsbånd i silikon, samt en ny type vevde reimer. Det er lett å ta av reimen, du trykker bare inn to knapper på undersiden av armbåndet. Nye reimer koster fra 299 til 699 kroner.

Armbåndet er vanntett ned til 50 meter, og kan brukes både i regnvær og til svømming.

Batteritiden er oppgitt til 7 dager, og i vår test viste dette seg å stemme ganske bra (vi har brukt den et par uker, og ladet én gang).

Batteriladeren er en proprietær ladekabel som festes med en klype til armbåndet. Denne fungerer greit nok – men du må være litt nøye med hvordan du fester den, slik at ladepunktene under armbåndet kommer i kontakt med ladepunktene på kabelen.

Start trening rett fra armbåndet

Sensoren på undersiden måler pulsen gjennom huden. Foto: Kurt Lekanger

Når du har koblet armbåndet til telefonen, trenger du egentlig ikke gjøre så mye mer. Det meste skjer automatisk. Armbåndet vil automatisk logge alle skrittene dine, og du vil også se puls, kaloriforbruk, hvor mange kilometer du har gått i dag, samt tilsvarende hvor mange etasjer du har gått – hvis du har beveget deg i høyden.

Når du starter en treningsøkt, for eksempel en løpetur, vil armbåndet automatisk forstå det og begynne loggingen. Oversikt over alle treningsøktene finner du i Fitbit-appen. Det er også mulig å starte en treningsøkt manuelt, og du kan da velge mellom kategorier som løping, svømming, sykkel, tredemølle, vekter og intervalltrening. Du trenger ikke å ha med deg mobiltelefonen når du trener, men hvis du gjør det vil du også få logget ruten du har løpt eller syklet ved hjelp av GPS-en i telefonen.

Som standard vises klokkeslett, skritt og puls på armbåndet, og via appen kan du velge mellom ulike urskiver med informasjonen presentert på ulike måter.

En av flere morsomme utfordringer i Fitbit-appen.

En morsom funksjon i appen, er at du kan starte ulike utfordringer – enten mot deg selv eller mot andre. Noen av disse er slik at du for eksempel skal bevege deg virtuelt gjennom en park eller et fjellområde, over en strekning som tar et visst antall skritt (for eksempel 15.000).

Etter hvert som du går med Fitbit-armbåndet ditt på, vil du få varslinger i appen om at du har nådd ulike landemerker. Så vil du få opp 360-graders bilder av fjell, fossefall og annet som du «treffer på» underveis. Et kart på mobiltelefonen viser deg hvor i løypa du befinner deg.

Armbåndet kan minne deg på når det er på tide å bevege seg, og når du når dagsmålet ditt for antall skritt (10.000 som standard) vil det dukke opp en liten animasjon på Fitbit-skjermen for å «feire» begivenheten.

Nytt med Charge 3 er at du har fått egne funksjoner rettet mot kvinner, som en kalender hvor du kan logge menstruasjonssykluser og registrere symptomer, samt at det kommer en egen eggløsningskalender snart.

Også andre apper fra tredjepart vil bli tilgjengelig for armbåndet etter hvert, men foreløpig er utvalget ganske begrenset.

Armbåndet fås i en rekke ulike farger. Foto: Fitbit

Søvnlogging

Pulsmåleren er aktiv hele tiden, og gjennom appen kan du se hvordan pulsen din har utviklet seg gjennom hele døgnet – også når du sover. Du får oppgitt gjennomsnittlig hvilepuls, som kan være en indikator på hvor god form du er i.

I tillegg til pulsmåling har armbåndet en bevegelsessensor som ikke bare brukes til telling av skritt, men også til å logge hvordan du sover. Via appen får du oversikt over hvor mye av den totale søvnen som er lett søvn, dyp søvn eller REM-søvn, samt om du har vært våken i løpet av natten.

Fitbit-appen er av de bedre trenings- og aktivitetsappene vi har prøvd.

Produsenten skryter i en pressemelding av at Charge 3 skal være det første Fitbit-produktet som har fått innebygget SpO2-sensor – for måling av oksygennivå i blodet. Denne funksjonen skal brukes til å blant annet å kunne avsløre pusteforstyrrelser – som kan være indikatorer på helseproblemer som allergi, astma eller søvnapné. Oksygenmåling fungerer imidlertid ikke ennå – men skal bli tilgjengelig via en funksjon som kalles Sleep Score. Betatesting av denne starter i USA, Storbritannia og Australia i november – men vi er usikre på når dette vil komme til Norge.

Armbåndet kan brukes som vekkeklokke, ved at den vibrerer lydløst når det er på tide å stå opp. Praktisk hvis du vil unngå å vekke en eventuell partner som ligger ved siden av deg.

Fitbit Pay

En funksjon som sikkert mange vil sette pris på, er Fitbit Pay – som er en konkurrent til blant annet Apple Pay og Google Pay.

Fitbit Charge 3. Foto: Kurt Lekanger

Fitbit Pay lar deg lagre informasjon om betalingskortet ditt på klokken, slik at du kan betale på kontaktløse bankterminaler ved å holde armbåndet inntil. I første omgang vil det fungere med Danske Bank (Mastercard), Eika Kredittbank AS (Mastercard), Eurocard (Mastercard), Nordea, SEB (Mastercard), Sparebanken Sør (Visa) og Storebrand (Visa).

Vi har ikke fått testet betalingsfunksjonen, da den ikke er tilgjengelig i Norge før i slutten av november.

I likhet med smartklokker kan også Fitbit Charge 3 vise varslinger fra mobiltelefonen, for eksempel når noen ringer – eller kalenderhendelser.

Konklusjon og alternativer

Vi synes Fitbit Charge 3 fungerer veldig bra i daglig bruk, men armbåndet er dessverre litt lite responsivt til tider. Noen ganger når vi prøver å stryke over skjermen for å vise detaljer om for eksempel kaloriforbruk, så skjer det ingenting – og vi må prøve flere ganger. Det virker som om maskinvaren er litt i svakeste laget.

Men i det store og hele fungerer Fitbit Charge 3 bra, og en ting Fitbit er virkelig gode på er at de har en suveren app som logger alt mulig på en veldig oversiktlig måte. Du kan også logge deg inn på «dashbordet» ditt fra en nettleser på PC-en, for å få enda bedre oversikt – og vise grafer og annet i større format.

Vi mener Fitbit Charge 3 passer for de som er på jakt etter et forholdsvis rimelig aktivitetsarmbånd med god logging av aktiviteter, trening, søvn og puls – og som foretrekker noe som er enklere å bruke enn de mer avanserte treningsklokkene fra produsenter som Garmin og Polar. Du får langt ifra de samme mulighetene som på en proff treningsklokke, men det holder for de aller fleste.

Mer avanserte smartklokker som Apple Watch Series 4 eller Samsung Galaxy Watch har mye mer avanserte muligheter, og fungerer bedre som en avansert kompanjong til mobiltelefonen din. Men de koster 3-4 ganger så mye, så er det først og fremst aktivitetsmåling du er på jakt etter vil antagelig Fitbit Charge 3 være et vel så bra valg.

Fitbit Charge 3 har en veiledende utsalgspris på 1499 kroner inkl. mva.