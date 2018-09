TEST: Samsung Galaxy Watch

Omtrent samtidig som Apple slipper sin Watch 4 kommer Samsung med sitt svar; Galaxy Watch. Etterfølgeren til Samsung Gear S3, som også så ut som en klokke vi er vant til.

Som erkekonkurrenten har Galaxy Watch også e-SIM som gjør at den kan brukes som en selvstendig telefon. Her er det støtte for både 3G og 4G. Det er ikke nødvendig å ha med seg telefonen lenger når man er ute og jogger. Klokka kan ringe og motta samtaler uten hjelp over Bluetooth.

Samsung har drevet med klokker lenge, men i motsetning til Apple har de vinglet litt i sporet. Den første klokka, som kom før Apples, hadde til og med kamera. Morsomt, men svært lite nyttig. I starten var det Android Wear som gjaldt, men for et par generasjoner siden gikk de over til sitt eget operativsystem Tizen, som de også benytter på TV-en. Da ble det mye mer skikk på tingene. Galaxy Watch har fått en helt ny versjon 4.0 av operativsystemet for å støtte den nye funksjonaliteten.

Ganske lik på utsiden

Lik forgjengeren: Galaxy Watch er ganske lik forgjengeren, men har store forandringer inni. Foto: Samsung

På utsiden er det ikke så stor forskjell fra forrige modell. De har begge runde stålkasser med en dimensjon på 49 x 46 mm. Tykkelsen er økt 0,1 mm til 13 mm. Vekta er den samme på 63 gram. Til sammenlikning er det 15 gram mer enn Apples nye klokke. Selv om Samsung ser mer ut som en vanlig klokke med rund skjerm har de nesten samme areal på 10,8 og 10,0 cm2. Apple har en høyere oppløsning med 448 x 368 piksler, mens det er 360 x 360 piksler på Samsungs runde skjerm. Begge har sine fordeler, men det er nok litt enklere å plassere ut informasjon på en firkantet skjerm. På den annen side kan man få en rund skjem til å se veldig tøff og konvensjonell ut via et hav av ulike nedlastbare klokkefronter. Noen har til og med tikkelyd som kan etterape en mekanisk klokke. Skulle dette vært enda mer realistisk burde klokka gå litt feil også. Da hadde den mekaniske opplevelsen vært perfekt.

Vi finner også en ny tokjerne klokkeprosessor, Exynos 9110, som er litt raskene enn den tidligere. Lagringsminnet er det samme som før på 4 GB, mens arbeidsminnet er doblet til 1,5 GB.

Den tidligere klokka var litt dårlig utstyrt i navigasjonsveien og tok bare russernes Glonass-nettverk. Nå, med de nye mobilegenskapene har A-GPS kommer på plass og tilbyr svært nøyaktig og ikke minst rask posisjonering.

Laderen er som før en trådløs dokk man setter klokka i. Den har fremdeles micro-USB og ikke USB-C som ville vært litt mer moderne uten at det spiller så stor rolle. Det er også mulig å kjøpe en Duo Wireless Charger som lader både telefonen og klokka samtidig, og har USB-C strømport.

Grensesnitt

Klokkefront: Litt som en Casio-klokke. Foto: Odd R. Valmot

Akkurat som mange konvensjonelle klokker har Samsung en dreibar ring rundt skjermen. Den, de to knappene, og den trykkfølsomme skjermen gjør det veldig enkelt å manøvrere rundt i grensesnittet og alle funksjonene som etter hvert finnes i slike klokker.

Det går greit å bli kjent med grensesnittet, men det er et overveldende antall informasjonsbilder å bla i de ulike appene. Spesielt når man går inn på helse og treningssiden.

Klokkefront: Klassisk Foto: Odd R. Valmot

I starten var bare Samsungs og noen få andre apper tilgjengelig da de lanserte Tizen. Det har forandret seg mye. Nå er det et vell av apper for alle mulige nyttige og komplett unyttige funksjoner.

eSIM

Kanskje den største nyheten med Galaxy Watch er at den har innebygget eSIM. Både Telia og Telenor har nå åpnet opp for dette, og det betyr at du kan ringe og motta samtaler fra klokka uten å ha mobilen i nærheten.

Calling: Det å ringe rett fra klokka uten å gå om telefonen er en ny opplevelse Foto: Odd R. Valmot

For å gjøre dette må du ha et tvilling- eller trilling-abonnement og få en QR-kode som åpner abonnementet. Det skannes inn når man setter opp klokka og vips så er den en selvstendig telefon. Det å ringe fra klokka kan gjøres direkte fra et skjermtastatur eller fra kontaktlista som overføres til telefonen. Selv om den er lang som et vondt år, er det lett å finne kontakter. Man bruker tastaturet på den gamle T9-metoden hvor tre fire bokstaver ligger under hvert tall og så zoomer man seg sånn passe inn og avslutter med å skrolle nedover med fingeren for å slippe å taste inn hele navnet.

Klokkefront: Dag, dato, månefase og litt til. Foto: Odd R. Valmot

Lyden er forbausende klar og høy nok i den innebygde høyttaleren, men lydvolumet kan stilles ved å dreie ringen. Alternativt kan man koble til hodetelefoner over Bluetooth.

Om man trenger å aktivisere eSIM-en er en annen sak. De fleste har mobilen i nærheten og snakker du i klokka da vil samtalen rutes via den over Bluetooth. Det er i hvert fall billigere, for det koster 25 til 30 kr per måned å ha en aktivert eSIM.

Taleassistenten Bixby

Med mikrofon og høyttaler har klokka alt som trengs til å føre en samtale med eieren. Hos Samsung er det selvfølgelig Bixby som fyrer opp når man dobbelttrykker på hjemknappen. Men nå etter at Google har lansert sin Assistant i Norge er det ikke lett å bli imponert av Samsungs alternativ, som heller ikke skjønner norsk. Klokka klarer å tolke talen, men den finner ikke svar på mange spørsmål.

Det er mulig å få Bixby til å ringe opp folk, men vår erfaring var at det gikk kjappere å slå opp nummeret selv. Heldigvis er dobbelttrykket konfigurerbart til andre funksjoner, så Bixby får stå på stallen til den blir smartere.

Klokkefront: Noen klokkefronter som denne kan konfigureres med ulike såkalte komplikasjoner. Et navn som er arvet fra mekaniske klokker hvor det vitterlig var veldig komplisert å bygge inn en ny funksjon. Foto: Odd R. Valmot

Helse og trening

Dette markedssegmentet begynte for mange år siden med såkalte treningsarmbånd. Det var enkle og billige greier, men de har også blitt hvassere med åra. En smartkokke kan jo ses på som et avansert treningsarmbånd med en grafisk skjerm og mest mulig av alt. Utvalget i dag er stort, og markedet vrir seg i retning av de nye klokkene som kanskje først og fremst konkurrerer om nye helse- og treningsfunksjoner. Ikke minst via akselerometre, gyroskoper og pulssensoren.

Sensoren som registrerer pulsen er forbedret og de har jobbet med University of California for å tolke hjertedata mer presist. Slike, mer presise data, skal også gi mer informasjon om hjerterytme, søvn og andre ting på sikt. Klokka har nå fire sensorer som fanger opp refleksjonene fra det grønne LED-lyset på undersiden som lyser gjennom huden for å finne pulsslagene. Det skal gi større presisjon, selv om det ikke er så lett å teste.

Dashbord: Galaxy Watch har en mengde rapportfunksjoner som forteller om fysisk aktivitet. Foto: Odd R. Valmot

En ny funksjon er stressmåleren som bruker puls og andre parametere til å vise hvor stresset du er. Ifølge den er vi mer avslappet enn vi trodde.

Da vi gikk til jobben i dag fortalte appen at vi brukte i snitt 11 min og 11 sekunder på kilometeren med en maks fart på 10 min og 8 sek. I tillegg fikk vi en rekke andre data om puls, kaloriforbruk, hvor langt vi gikk, osv. Slikt gjør det jo morsomt å konkurrere med seg selv. Klokka finner ut selv når den skal begynne å registrere en tur eller registrere fem andre øvelser. Den er heldigvis ikke så triggerhappy at den registrerer en tur til postkassa.

Det er et vell av ulike helse- og treningsfunksjoner i klokka. Så mye at det kan være vanskelig å holde rede på dem, men for oss gjør den det den forrige gjorde minst like bra. Det vil si holde rede på turer, når du går til jobben, og sykling. Klokka oppdager hva du driver med, selv når du svømmer. For det kan man trygt gjøre med denne, helt ned til 50 meters dyp, men det er nok for spesielt interesserte. Til sammen kan klokken holde rede på 40 ulike treningsformer fra pilates til romaskin og curl. Når du velger en av dem får du en instruksjon og så teller klokka repetisjoner, tid og gir deg et estimat av kaloriforbruket.

Rapport fra turen. Når du har gått en tur, kan du se varighet og intensitet for turen. Foto: Odd R. Valmot

Det er selvfølgelig også et vell av ulike treningsapper som kan lastes ned for de som virkelig vil gi seg detaljene i vold.

Batteri

Det som skiller denne nye modellen fra den tidligere og konkurrentene er batterilevetiden. Den har fått et batteri på 472 mAh, mens forgjengeren hadde et på 380 mAh. Det er 1,7 wattime pakket inn på håndleddet og det er ikke galt. En typisk telefon i dag har 10 til 14 Wh. Apple Watch 4 har faktisk gått litt ned på batteristørrelsen fra 1,34 til 1,12 Wh, men de har nok kompensert for det med den nye prosessoren som sparer mer på strømmen, for de fortsetter å oppgi 18 timers batterilevetid.

Bedre pulssensor: Nå er det fire lyssensorer som fanger opp det grønne lyset som reflekteres fra vevet fra under huden Foto: Odd R. Valmot

Før vi hadde aktivisert eSIM-en merket vi en stor forbedring fra forrige modell. Samsung oppgir inntil 7 dagers batterilevetid, men det avhenger selvfølgelig av hva du aktiviserer. Og det er nok få som oppnår det utenom i laboratoriet.

Likevel ble vi veldig imponert av levetiden. Vi satte den til alltid-på-skjerm, som riktignok dimmes litt etter hver gang vi har løftet den mot ansiktet, og så satte vi pulssensoren til å måle kontinuerlig. I tillegg var Bluetooth på. Begge de to første innstillingene er selvfølgelig noe du ikke anbefales å gjøre, men den klarte seg veldig bra.

Klokkas «Ikke forstyrr»-modus var satt til klokken 22 om kvelden. Da er den fremdeles aktiv, men skjermen er av og den bruker svært lite strøm. Totalt sett etter et døgn hadde den brukt 44 prosent av batteriet. Det er et imponerende tall.

Finnes i to ulike utgaver

Akkurat som Apple Watch kommer Samsungs klokke også i to utgaver. En mindre en med 42 mm kasse som er 14 gram lettere skal appellere til de som vil ha noe mindre maskulint på håndleddet. Så kommer den også i sort eller i fargen «rose gold». Den har en litt mindre skjerm på 1,2 tommer, men med samme oppløsning. Den store ulempen er at batteriet er vesentlig mindre og har en kapasitet på bare 270 mAh. Det gjør nok et stort innhugg i batterilevetiden når strømforbruket ellers er nesten det samme.

Prisen på 3 990 kroner er jo mye for 63 gram og en lader. Det er litt billigere enn nye Apple Watch 4, som koster 400 kroner mer.

Så er det store spørsmålet om man trenger en slik. Vi ville mye heller valgt en Galaxy Watch fremfor et treningsarmbånd. Selv om den er mye dyrere, har den en helt uovertruffen fleksibilitet og kan gjøre veldig mye mer. Den ser også ut som en klokke. Dessuten dukker det stadig opp nye apper. Batterilevetiden er også et tungt argument for den nye modellen og eSIM vil nok mange sette pris på. Spesielt når man er ute og løper og ikke vil ha med telefonen.