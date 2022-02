Av og til kan man lure på om ulike avdelinger i store konserner snakker med hverandre. I hvert fall hos Samsung, som nettopp har sluppet sin Galaxy S21 FE – under en måned før de slipper neste generasjon av S-modellene: S22.

For dette er en slags «siste mohikaner» av S21-stammen der 21 henviser til fjoråret. FE, det vil si Fan Edition, var en slags ekstra tvist på den utgående generasjonen som kom med S20, men da var det lenger til neste generasjonsskifte or årstallet stemte. Nå føles det altfor sent. Og for dyrt. Med 6/128 konfigurasjon og en 6,41 tommer AMOLED-skjerm koster den 8185 kroner. Det er et par hundrelapper mer enn S21, som sikkert kommer til å falle enda mer når de slipper S22. Riktignok har S21 mindre batteri og skjerm, men har litt hvassere telekamera og ultralyd i stedet for optisk fingeravtrykkleser.

Har de hørt på kunder?

Med Fan Edition sier Samsung at de har hørt på tilbakemeldinger og utstyrt modellen med det kundene virkelig vil ha. Når den likevel er så lik sitt utgangspunkt føles det som om de traff spikeren på hodet første gang. Da kan en da capo synes overflødig.

Men når det er sagt så har vi tatt FE-modellen i øyensyn. Opp av esken dukker en flat og veldig tynn og lett mobil opp. 177 gram med en så stor skjerm er lett. Den kommer, som de fleste toppmobiler for tiden, i en flat eske bare akkompagnert av en kabel og en SIM-pinne. Ingen lader altså.

Skjermen er en forbedret og svært lyssterk utgave av forgjengeren som er beskyttet at Gorilla Glass Victus.

Design og kamera

Designerne bak Galaxy S21 FE har gjort en grei jobb. Men ikke mer. De har ikke kostet på telefonen noe ekstra. Tvert imot. Den har den samme plasten på baksiden og i kameraframspringet som Samsungs mye billigere A-modeller. S21 har også plast bak, men kamerahus i metall. Det ser litt penere ut. Når det er sagt så mener vi god plast er bedre enn glass. Det er bedre å ha én knusbar side enn to. Dessuten bruker de aller fleste et deksel som beskytter sårbart glass. Det er ikke like påkrevet her.

S21 FE har akkurat de samme kameraene som sin snart halvannet år gamle forgjenger, men det skal sies at disse kameraene er særdeles gode. Vi testet nattfotografering mot en S21 Ultra og kan konstatere at den ligger helt opp imot Samsungs toppmodell. Det skyldes neppe kameraet selv, men programvarens og prosessorens evne til å hente inn mange bilder og behandle dem med såkalt AI.

Noe nytt

Det at den nye FE-modellen kommer med Android 12 skulle bare mangle. S21 kom med Android 11. Men siden Samsung garanterer fire år med sikkerhetsoppdateringer og tre oppdateringer av operativsystemet så har dette betydning. Det betyr at du får Android 13, 14 og 15 når den tid kommer.

En annen nyhet er at FE-modellen kommer med Snapdragon 888 5G i stedet for Samsungs egen Exynos-prosessor. Ytelsesmessig viser likevel ikke FE-modellen noen framgang fra S21s Exynos-prosessor.

Kjøpe?

Dessverre er dette en vanskelig telefon å anbefale. Årsaken er mangelen på spesifikasjoner som stikker seg ut, og prisen.

Tidspunktet like innpå lanseringen av S22 taler heller ikke for kjøp. Da faller de tidligere S21 modellene etter all sannsynlighet enda mer, mens denne som nettopp er lansert, nok står i ro. Denne telefonen burde koste minst tusen kroner mindre.



Pluss



Fantastisk skjerm



Rask



Tynn og lett



Minus



For lite, for sent



For dyr

Denne artikkelen ble først publisert i TU-magasinet, nr. 1/2022