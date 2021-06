TEST: Harman Kardon Citation 200

Det er snart to år siden Sonos la sine lydlabber på utendørsmarkedet. Ved å lansere Sonos Move gikk de i strupen på et utall leverandører av Bluetooth-høyttalere. For nye Move kunne både være en Bluetooth-høyttaler med over ti timer batterilevetid og samtidig et fullverdig medlem i et Sonos-system over WiFi. Ganske genialt. For ikke lenge siden kom de med den knøttlille Roam-høyttaleren basert på samme prinsipp.

Det er ingen tvil om at begge disse appellerer til dem som allerede har et Sonos-anlegg. Det å hente inn nye høyttalere i appen er både lett og smart. Da kan høyttalerne utvide mulighetene inn i huset også. Du kan ha den samme musikken fra kjøkkenet via stua og ut i hagen.

Det er faktisk mulig med Harman Kardons Citation 200 og andre høyttalere også. Du kan sette dem opp i Google Home. Både i stereopar og i ulike rom i huset.

Vi utfordre Sonos

Selskaper som Harman Kardon, som eies av Samsung – som også eier JBL og AKG, har ikke tenkt å la Sonos være i fred. De har prøvd seg på multirommarkedet før og feilet. Men Citation 200 er i det minste prismessig en sterk utfordrer til Sonos Move. Her, på utsiden av huset og inn, ser de nok en ny vei inn i det lukrative høyttalermarkedet.

Ganske like

Størrelsesmessig er de to høyttalerne ganske like. Sonos'en er litt høyere og litt tyngre. 3 kilo mot 2,85 kilo og 24 cm høy mot 22 cm høy. Sonos er utstyrt med en utsparing på baksiden som fungerer som håndtak, mens Citation 200 har en elegant bærestropp i lær.

I det hele tatt framstår høyttaleren fra Harman Kardon med sin tekstilhud som litt mer elegant. Sonos har det kjente glatte, perforerte utseendet som de bruker i alle høyttalerne. Det er helt sikkert enklere å rengjøre når det trengs etter å ha vært på tur, men ikke like stilig på plenen.

Dobbelt trådløse

Begge høyttalerne har tilkobling til både WiFi og Bluetooth. Det betyr at de kan spille via husets WiFi når du er innen rekkevidde og med Bluetooth når de er med på tur. Begge har også Apples AirPlay, og mikrofonene gjør at de fungerer med Google Assistant.

Mens Move har kapasitive knapper, det vil si reagerer på berøring, har Citation 200 fysiske knapper. På baksiden finner vi også en fysisk knapp som kutter mikrofonene. Da er du i hvert fall sikker på at ingen lytter på deg.

Ladbare

På tross av vektforskjellen har faktisk Citation 200 vesentlig større batteri enn Move. 4,8 Ah mot 2,5 Ah. Begge kan lades direkte fra en USB-C-port eller med en ladeplate som følger med: en liten ring rundt foten av Move eller en ganske solid puck som passer inn i bunnen av Citation 200.

Likevel er det Move som trekker det lengste strået på batterilevetid. Den går over elleve timer, mens Citation 200, med mye mer energi på lager, er oppgitt til åtte timer. Det kan skyldes mange ting, men litt av forklaringen er nok at den dytter på en vesentlig større membran enn Sonos'en.

Lyd

De fleste vil nok si seg enige i at lyden er den viktigste egenskapen i en høyttaler, selv som mange andre egenskaper også spiller inn i totalbildet.

Her må vi gi seieren til Citation 200. Den har mye mer fylde i lyden, spesielt når man bruker den utendørs. Det er vesentlig mer trøkk i bassen og mellomtonene her. På den annen siden gir diskanthøyttaleren i Move litt mer av de høye, klare tonene. Skal man bruke den til musikk, faller valget på Citation 200, mens Move er å foretrekke til podkaster og annen tale

Citation 200 henter lyden fra en 25 mm diskant og en 120 mm bass. En svær bass altså, på nesten 5 tommer. Move har en som er på 3,5 tommer, og den ulikheten forklarer også litt av forskjellen i bassgjengivelse. Den spiller høyt, men ikke veldig høyt, uten å forvrenge lyden.

Sonos har konstruert en mekanisme som sprer diskanten 180 grader rundt gjennom en liten diskanthøyttaler som skyter lyden nedover på en bølgeladende refleksjonsplate.

Opprinnelig kom Citation uten tonekontroller, men det har Harmon fikset med en programvareoppgradering. Nå kan du justere bass og diskant ved å kombinere ulike knappekombinasjoner og få feedback på fire nivåer gjennom gule og røde lys bak tekstilet i front. Det hjelper godt for dem som synes det er for mye bass og gjerne vil ha litt mer diskant.

App

Harman har virkelig omfavnet mulighetene i Google Home og Apples AirPlay. Høyttaleren har innebygget Chromecast. Det er her de gjør sitt beste for å ta innpå Sonos gjennom å kunne velge fra en lang rekke musikk-kilder. Etter hvert er det kanskje her slaget mot Sonos står. Det er dem mot røkla som har alliert seg med Googles Home og Apples AirPlay.

Men enn så lenge er appen til Sonos aldeles ypperlig. Den samler de ulike innholdskildene, de andre høyttalerne og kontrollene på en eksemplarisk måte. Vi regner ikke med at andre kommer i nærheten av S2-appen deres på veldig lenge.

Det er fint at Harman fant ut at de trengte tonekontroller, men vi hadde foretrukket at de hadde gjort det på samme måte som Sonos og bygget den inn i en app. Det er mye enklere å ha en equalizer her enn å fikle med knapper hvor du kanskje har glemt i hvilken rekkefølge du skal trykke. Vi får håpe det dukker opp i en senere oppgradering. Det vil gjøre det enklere å tilpasse den flotte lyden til personlige preferanser.

Litt vanntett

Dette er ikke høyttalere du skal base rundt med. Citation 200 er såkalt IPX4 vanntett, som betyr at den tåler litt sprut, men den er ikke testet for støv (X). Move med sin IP56-sikkerhet er litt bedre på vann, og den tåler støv.

Billigere

Én ting som favoriserer Citation 200, er prisen. Den koster 2999 kroner, mens Move koster 1000 kroner mer. Litt bedre lyd for 75 prosent av prisen er vanskelig å slå. Om du ikke er inngiftet i Sonos' verden, da. Det er det mange som er.

Du kan sette opp Citation 200 i stereopar. Da begynner prisen å svi. Men vil du ha skikkelig fest, er det i det minste en mulighet. Dog må du sette opp paret i WiFi. Skal du ut i det fri, innebærer det at du må koble den via et mobilt WiFi-nett. Det samme gjelder Move. De kan heller ikke stereopares via Bluetooth, og her svir det enda mer på lommeboka med to.