Apple Music får mye bedre lydkvalitet – til samme pris som før

Apples strømmetjeneste for musikk, Apple Music, får nå støtte for vesentlig bedre lydkvalitet, kan selskapet opplyse på sine hjemmesider.

I likhet med flere av tjenestens konkurrenter får Apple Music nemlig støtte for musikk i såkalt tapsfri kvalitet. Den nye lydkvaliteten blir tilgjengelig i flere ulike trinn, som kan velges basert på tilkoblingen man sitter på, ifølge Apple.

Får Tidal-kvalitet

Det tapsfrie tilbudet starter med vanlig CD-kvalitet – 16 bit/44,1 kilohertz – og går opp til 24 bit/48 kilohertz. Man kan også kjøre musikk med helt opptil 24 bit/192 kilohertz for de som er spesielt musikkinteresserte, som Apple formulerer det.

Selskapet understreker at man må gå til anskaffelse av ekstrautstyr for å få glede av den beste lydkvaliteten, slik som en USB digital-til-analog-konverter (DAC).

Den beste kvaliteten man kan få med Apple Music, vil med dette ligge på samme nivå som Tidals såkalte Master-tilbud, som også tilbyr kvalitet på opptil 24 bit/192 kilohertz. Tidal har også et hifi-tilbud som gir CD-kvalitet på 16 bit/44,1 kHz.

Som Digi.no meldte tidligere i år, har den tredje store aktøren på markedet, Spotify, også kunngjort et hifi-tilbud som skal komme senere i år. Tjenesten har ikke sluppet de tekniske detaljene, men bruker begrepet CD-kvalitet, som skulle tilsi 16 bit/44,1 kilohertz.

Dolby Atmos-støtte

Dette er imidlertid ikke den eneste Apple Music-nyheten. Tjenesten får nemlig også støtte for «spatial audio», eller tredimensjonal lydgjengivelse som man kan kalle det på norsk, via Dolby Atmos-teknologien.

Denne støtten gjør det altså mulig mulig å spille av musikk som kommer fra alle vinkler, noe som skal gi en mer oppslukende opplevelse. Dolby Atmos støttes ikke på langt nær av all musikk, men Apple sier at flere tusen låter vil støtte tredimensjonal lyd på lanseringstidspunktet.

Selskapet opplyser videre at de jobber aktivt med artister for å tilrettelegge for større utvalg av musikk som støtter teknologien, og det vil også komme egne Dolby Atmos-spillelister.

På maskinvaresiden har Apples Airpods-øreplugger allerede støtte for teknologien, og det samme har de innebygde høyttalerne i de seneste utgavene av iPhone, iPad og Mac-maskiner – i tillegg til noen av Beats' hodetelefoner.

Tidal har for ordens skyld også støtte for Dolby Atmos for alle Hifi-abonnenter.

De nye Apple Music-tilbudene blir tilgjengelig for abonnenter i løpet av juni måned, og det er verdt å merke seg at tilbudene kommer uten ekstra kostnader for abonnentene.