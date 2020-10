TEST: Huawei Matebook X

Nylig lanserte Huawei den nye toppmodellen MateBook X. Altså en som ikke har Pro i navnet. Det er lenge siden vi har hatt noe så lekkert i hendene. Ikke bare får du den i en lekker grønn farge som skille den fra alle svarte og aluminiumfargede PC-er, den veier bare en kilo. Og er syltynn. Må du ha aluminum får du det også.

Stor skjerm

Huawei MateBook X 2020 Skjerm: 3000 x 2000, 278 PPI - 400 nits

Prosessor: 10. generasjon Intel i5-10210U, 1.6 GHz fire kjerner med turbo opp til 4.2 GHz

Grafikk: Intel UHD

Systemminne (RAM): 16 gigabyte 2133 MHz

Lagringsplass: 512 gigabyte PCI NVMe SSD

Kamera: 720 HD

Trådløst: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, bluetooth 5.0

Tilkoblinger: 2 x USB-C, 3,5 millimeter jack

Operativsystem: Windows 10 professional

Batteri: 42 wattimer

Øvrig: Fingeravtrykkleser

Størrelse: 28x21x14

Vekt: Ett kilo

Pris: 16 990

På tross av manglede tykkelse og vekt gjør denne jobben veldig godt for de fleste som ikke spiller data eller redigerer video. Ikke minst på grunn av skjermen. Det er vel en overdrivelse å kalle en 13 tomms skjerm for enorm, men i en PC ,som er mindre enn et A4-ark, virker den veldig stor fordi den fyller hele lokket.

Det er ikke rare margen rundt skjermkanten og den er også dekket av frontglasset. Den aktive skjermflaten er 90 prosent. Når skjermen er svart virker det som hele lokket er av glass. Huaweis markedsfolk har da også klekket ut navnet Infinite FullView Display.

Skjerm er noe Huawei virkelig har gått inn for. Berøringsfølsom selvfølgelig. De har falt ned på at 3:2-formatet er bra, og det er vi enige i. 16:9 er vel og bra, men 3:2 gir PC-ene gir et høyere bilde uten at det går ut over bredden.

I tillegg har lettvekteren den samme høye oppløsningen på 3000 X 2000 piksler som de andre PC-ene til selskapet. Det gir et veldig skarpt bilde på skjermen. For folk som jobber med tekst er oppløsning og skjermhøyde viktig. Skal du se på film går en del av den aktive flaten bort til svarte striper over og under i forhold til en 16:9-skjerm.

Det er ikke bare oppløsning som betyr noe. Når det er lys i omgivelsene, som utendørs, er det viktig at skjermen har mulighet til å gi nok lysstyrke. Det er ikke så lenge siden vi testet en billigere, men tyngre 13 tommers Huawei. Den hadde grei lysstyrke. Nye MateBook X er vesentlig bedre og en helt ypperlig utendørsmodell.

Ytelse

MateBook X er beregnet på det profesjonelle markedet. Ikke på de som skal bruke den til spill. Det viser tydelig de testene vi har kjørt. Den ligger veldig lavt i grafikkytelse i forhold til de fleste PC-er.

Lavere enn vi hadde forventet med en moderne Intel i5 prosessor, selv om det er snakk om lavspenningsvarianten som skal spare strøm. Det er kanskje ikke så farlig for den viser helt grei ytelse på kontortestene til PCMark 10.

Kondis nok

Vi tester også batterilevetiden på alle PC-er med PCMark 10s batteritiest. Riktignok med lysstyrken satt lavt. Med så lav vekt som denne PCen har hadde vi kanskje forventet at det gikk ut over batterilevetiden: Men nei. Batteriet er på 42 wattimer. Litt lite kanskje, men det holdt til 9,5 timer.

En full arbeidsdag for de fleste og vel så det. Trengs det mer så følger det med en liten lader som ser ut som en litt stor mobillader. En der du putter laderen inn i kontakten og som har en lang kabel til PCen. Men denne er på 65 watt og kan lade både PCen og mobiler.

Tastatur

Kombo: Det å ha fingertrykkavleser i startknappen er veldig bra. Foto: Odd Richard Valmot

På tross av størrelsen, er faktisk tastaturet uvanlig bra. Det er en viktig egenskap med alle PCer, og denne leverer så det holder. Tastaturet fyller ut hele plassen ut til kanten og har store taster med lang bevegelse. Det er behagelig stille og selvfølgelig bakbelyst når det trengs.

Huawei har konstruert en saksemekanisme som gir en silkemyk bevegelse på hele 1,3 mm. Det er langt for en PC som er 13,6 mm tykk på det tykkeste.

Og når vi først er på tastaturet. Som de andre PCene fra Huawei har også denne startkappen og en veldig rask og presis fingeravtrykkleser i samme knapp.

Dette burde andre kopiert for det er smart.

Ikke fullt så smart er webkameraet plassering. Det er fremdeles er gjemt under en funksjonstast. De burde ha fått nok kritikk for dette, som i utgangspunktet høres ut som en veldig god ide, til å finne på noe annet.

Når kameraet ser nedenfra og opp ser det mer av hva nesa inneholder enn øynene.

Man må i hvert fall skyve PCen litt unna og helst vippe den litt bakover om det skal videokommuniseres. Og det skal det jo i dag.

Ingen vifte

Syltynn: MateBook X er bare 13,6 mm tykk. Det er imponerende, men det går ut over antall porter. Foto: Odd Richard Valmot

De aller fleste PCer trenger en kjølevifte for å få bort varmen når det bokstavelig talt går varmt for seg i prosessoren. MateBook X har ingen vifte. Det er behagelig når du jobber og det er stille rundt deg ellers. Huawei har klar å bygge hengsler som leder bort varmen fra prosessoren til baksiden av skjermen.

Den føles på ingen måte spesielt varm selv når den jobber som hardest. En annen grunn er at prosessoren de bruker ikke bruker så mye strøm så det er ikke så mye varme som skal overføres.

En smart egenskap er det som kalles Huawei Share. Den finnes i flere av PCene deres, men fungerer dessverre bare på Huaweis egne mobiler. De blir det stadig færre av, men for de som har en, er den trådløse sammenkoblingen vil NFC og WiFi når du legger mobiler på berøringsflaten kjempesmart.

Mobilskjermen kommer opp på PC-skjermen og du kan trekke tekst og innehold fram og tilbake. Så lenge de har problemer med å selge de nye mobilene i vesten burde de åpne den smarte funksjonen for andre mobiler også. Innlåsing er aldri bra, selv om Applebrukerne godtar det.

(artikkelen fortsetter under)

Lader og portutvider: Huawei s ladere ser ut som stor mobilladere. Rett i kontakten og med en lang ladning. De manglende portene løser de ved å levere en USB-C dokk som gir tilgang til flere porter. om det skulle trengs. Spesielt USB-A er nok viktig for mange. Foto: Odd Richard Valmot

Stereoanlegg

Lyden i en enkilos PC hadde vi ikke store forventninger til, selv om vi har erfaring for at selv mobiltelefoner kan spille ganske høyt og bra i stereo. MateBook X låter faktisk mye bedre enn noen mobiler og mye bedre enn vi forventet.

Den er ikke noe underholdningsanlegg, men musikken låter veldig bra til arbeidet. Under tastaturet er det to brede spalter som skjuler fire høyttalere, hvor to i hver sender lyden ut på hver side.

Det er kanskje forståelig at en slik lettvekter ikke er pakket med porter, selv om HPs enkilos Dragonfly, er godt utstyrt med dem.

Her er det to USC-C-porter som støtter dataoverføring, lading og video ut via displayport. Og så en 3,5 millimeter lydport. Som en trøst til de som vil ha mer kommer en løs dokk med i esken som supplerer de som trengs.

Konklusjon

Det koster å være kar, som de sier. 16 990 kroner er ikke billig. Men til trøst får du 16 gigabyte RAM og en halv terabyte arbeidsminne. Det, og fravær av minst 300 gram altså én og én halv mobiltelefon, hjelper godt på betalingsviljen.

Huawei har levert en innertier for de som trenger en veldig god kontor-PC.

En rett og slett vakker sådan med veldig stor og lyssterk skjerm . Mye aluminium og magnesium gjøre den utrolig lett. Men er du en som av og til ønsker å slappe av med å spille er dette kanskje ikke modellen for deg.

Da er noe litt tyngre et bedre valg. Som MateBook X Pro, som kommer med enda hvassere data, inklusive en egen grafikkprosessor. Eller Lenovo Yoga slim 7, som kommer med en heftig intelmyrdende AMD Ryzen 4000 prosessor.