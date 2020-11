TEST: Iphone 12 Pro Max og Iphone 12 mini

Apple har lansert fire nye iPhone 12 utgaver. Nylig testet vi iPhone 12 og 12 Pro. De virket på oss som en liten oppgradering fra de som kom i fjor. Med noen forbedringer selvsagt, som 5G og ikke minst et helt nytt design. Eller nytt og nytt. En resirkulert utgave av designet som kom i 2010 med iPhone 4.

Nå har vi testet store- og lillebror; mini og Max.

Iphone 12 Pro Max Vekt: 228 gram

Størrelse: 160.8 x 78.1 x 7.4 millimeter Skjerm: Super Retina XDR OLED 1200 nits

Maskinvare: Apple A14 Bionic, Hexa–core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm. 6 gigabyte RAM

Lagringsplass: 128 gigabyte, 256 gigabyte og 512 gigabyte

Operativsystem: iOS 14.1

Trådløst: Wi–Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual–band, hotspot. Bluetooth 5.0, A2DP, LE

Hovedkamera: 12 MP, f/1.6, 26mm (vidvinkel)

2 MP, f/2.2, 65mm (tele) og

12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultravidvinkel). Frontkamera: 12 MP, f/2.2, 23mm (vidvinkel)

Batteri: 14,13 watt, støtter lynlading opptil 20 watt. Opptil 20 timers brukstid med moderat bruk

Pris: Fra 13 990 kroner (128 gigabyte vanlig) til 17 890 (512 gigabyte)

iPhone 12 mini er kanskje den største, eller skal vi si minste, nyskapningen. Filosofien minner litt om det Sony gjorde for mange år siden med sin mini.

De lanserte en liten telefon med «store spesifikasjoner». Det er det samme Apple gjør nå. Mini har de samme spesifikasjonene som iPhone 12. Det vil si med to og ikke tre kameraer og ikke med ramme i stål, men i aluminium.

For små hender

Mini er litt vennligere mot små hender med en vekt på bare 135 gram, og med ytre mål på 14,7 ganger 7,2 centimeter som huser en 5,4 tommers skjerm. Men det er også den viktige forskjellen, i tillegg til prisen da. Mini kryper så vidt under 9 000 kroner med 64 gigabyte lagring.

iPhone 12 Pro Max er den største telefonen Apple har lansert med 6,9 tommers skjerm. Opp 0,2 tommer fra i fjor. Til gjengjeld er den litt tynnere enn fjorårsutgaven. Alle de nye modellene er 7,4 millimeter tykke. Det er tynt!

Skjermen har den samme oppgitte lysstyrken som 11 Pro Max, men Apple har lagt til noen piksler slik at den har det samme antallet per tomme som i fjor.

Alle de nye iPhone-modellene har en helt flat skjerm i motsetning til mange konkurrenter. Det er en god idé. Kurvet skjerm kan ikke tilføre noe annet enn et designelement, og det er godt mulig at det forsvinner på samme måte som kurvede TV-er gjorde.

Iphone 12 Mini Vekt: 135 gram

Størrelse: 131.5 x 64.2 x 7.4 millimeter Skjerm: Super Retina XDR OLED 1200 nits

Maskinvare: Apple A14 Bionic, Hexa–core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm. 6 gigabyte RAM

Lagringsplass: 64 gigabyte, 128 gigabyte og 256 gigabyte

Operativsystem: iOS 14.1

Trådløst: Wi–Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual–band, hotspot. Bluetooth 5.0, A2DP, LE

Hovedkamera: 12 MP, f/1.6, 26mm (vidvinkel) og

12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultravidvinkel). Frontkamera: 12 MP, f/2.2, 23mm (vidvinkel)

Batteri: 2227 mAh, støtter lynlading opptil 20 watt. Opptil 15 timers brukstid med moderat bruk

Pris: Fra 8990 kroner (64 gigabyte) til 10 895 (256 gigabyte)

Koster flesk

Med en ny iPhone 12 Pro Max i lomma blir man temmelig mange tusenlapper fattigere. Går du for topputgaven med 512 gigabyte og seks gigabyte RAM så må du ut med nesten 18 000 kroner. Det er et par tusen mer enn hovedkonkurrenten Note20 fra Samsung som har bedre spesifikasjoner, om vi ser bort fra prosessoren.

Ingen ting er viktigere i moderne mobiler enn kameraene. Da tar vi det for gitt at de har alle de andre basisfunksjonene. Men det er kameraegenskapene som virkelig trekker nysalget opp. Da må de ha mer å by på enn forrige generasjon. Det hadde ikke nylig laserte iPhone 12 og 12 Pro mye av.

Litt mer lysstyrke og mer datakraft til å behandle bilder er vel og bra, men forskjellen til forrige generasjon var ikke påtakelig.

Verstingkamera

Det er det 12 Pro Max som skal servere. Den har fått en helt ny og større sensor som resulterer i større piksler.

Og jo større de er, jo mer lys slipper de inn. Hovedkameraet i Max-en har de samme 12 megapikslene som i de andre utgavene, og det samme F-tallet på imponerende 1,6. Den større sensoren i Max gir piksler på 1,7 nanometer, mens de andre har 1,4 nanometer.

Egentlig er vi litt forundret over at dette kameraet bare er forbeholdt Max-utgaven. Det kan neppe skylles plass, for både Samsung og Huawei har skapt rom til mye større sensorer enn dette, og de har større batterier som også tar plass. Hadde det skyldtes krav til tykkelse så hadde vi forstått det, men alle de nye telefonene fra mini til Max er 7,4 millimeter tykke.

Svært mange telefoner har en eller flere kameraer med optisk stabilisering. Den er bygget inn i selve optikken og flytter rundt på den med såkalt MEMS – mikroelektromekanisk teknologi.

(artikkelen fortsetter under)

Slank og fin Foto: Odd Richard Valmot

Speilrefleksteknologi

I hovedkameraet på Max har Apple valgt en annen teknologi. De flytter heller selve sensoren langs to akser. Det er en teknologi vi kjenner fra speilreflekskameraer, men dyre slike har gjerne begge deler.

Slik stabilisering gjør at man kan eliminere vibrasjoner når man holder kameraet og det er viktig når man filmer video og har lange lukketider, som man har i dårlig lys.

Uansett: Maxen slår særdeles godt fra seg på begge deler. Om det skyldes at sensorskiftet er bedre enn tradisjonell IOS, som de andre modellene bruker på hovedkameraet, eller om det skyldes evnen til å fange mer lys, er vanskelig å si noe om. Så vi får tro på Apple når de hevder at sensorskift er bedre.

iPhone 12 og spesielt Pro Max har blitt markedsført som noe helt unikt på fotografering i mørke. Det skal nok mye til, da dette er en kunst mange nå har lært etter at Huawei viste teknologien for flere år siden.

Slått av Samsung

Likevel er det stor spredning i resultatene.

De aller billigste prøver, men de får det ikke til. Det gjør de som koster mer som har bedre kameraer og kraftige prosessorer med såkalte nevrale kjerner, eller AI-kjerner som de også kalles. De trengs for å sette sammen mange bilder som hver har for lite lys, til ett med nok lys. Resultatet er forbløffende.

Vi hadde egentlig forventet at iPhone 12 Pro Max skulle stikke av med seieren, men nei. Apples mesterverk må se seg slått av Samsungs.

Galaxy Note20 klarer å fange detaljene i de mørkeste områdene bedre. Det ser vi både på bilder vi har tatt oppover en opplyst gate hvor de mørke sidepartiene vises bedre og under en terrasse hvor Noten får frem litt detaljer i de aller mørkeste områdene. Pro Max er bedre i mørket enn Mini, men ikke markant.

Utstikker: Kameraene stikker godt ut på baksiden. Det er en god ting for å skape best mulige forhold for optikken. Foto: Odd Richard Valmot

Naturtro

Der Apple skiller seg ut fra «røkla» er ikke på kameraspesifikasjoner. Der ligger de bak. Men når det gjelder evnen til å gjengi bilder slik øyet ser dem, er de uovertrufne.

Kameraene og programvaren gjør en fenomenal jobb i å gjengi tingene slik de er. Andre har gjerne en tendens til å pynte litt på sakene.

Vi har stor sans for Apple tilnærming.

Det er lett å fikse litt på resultatet etterpå om man vil det, men det er forbasket vanskelig å justere seg tilbake til slik det var. På den annen side liker vi Samsungs evne til å fange veldig mye dynamikk.

Apple har litt mer zoom i Max enn i 12 Pro. Her har de gått fra to ganger til 2,5 ganger. Noe de kaller fem ganger zoomområde fordi de regner med ultravidvinkelen, som kan forminske 0,5 ganger. Det betyr i så fall at Note20 har ti ganger zoomområde. Det blir bare forvirrende.

Når vi tar bilder med fem ganger zoom så må kameraet forstørre det optiske bildet med en faktor på to.

Foto: Odd Richard Valmot

Rabler for algoritmene

Det går dårlig. Sammenliknet med Note20, som har fem ganger optisk zoom på grunn av den periskopmonterte sensoren, så rabler det litt for algoritmene. Når du fotograferer ut over det optikken presterer så blir bildet uskarpt, og fargene flyter ut. Her trengs det oppgradert programvare. Det kommer nok.

Nå begynner også ryktene om Samsungs kommende konkurrent som lanseres i månedsskiftet februar mars å lekke ut. Galaxy S20 Ultra, med samme skjermstørrelse som iPhone Pro Max, sies å få to telekameraer.

Ett montert under linsene som på Max, med tre ganger zoom, og ett periskopmontert med ti ganger zoom. Altså det samme oppsettet som Huawei kom med i sommer i sin P40 Pro plus.

Den selges ikke i Norge. Samsungen får også en ny generasjon av hovedkameraet på 108 megapixler. Og på toppen av det en ny, superlyssterk skjerm på 1600 nits, der Max oppgis til 1200 nits. Som Donald Trump ville sagt det: Vi får se!

Frontkameraet er den samme 12 megapixel-utgaven i alle de nye iPhonemodellene. Her er det mye rart blant konkurrentene som ofte overgår hverandre i piksler. 12 er helt passe og kvaliteten er noe av det beste vi har testet.

Videoopptak på Max er kanskje også noe av det beste vi har sett. De er helt på høyde med Note20 og kanskje hakket hvassere. Men det er tett i toppen.

A14 Bionic

Som testene vi gjorde med iPhone 12 Pro viser, så er den nye A14 Bionic noe for seg selv. Den er ikke best i alle tester, men i snitt er dette det raskeste vi har målt. Alle de nye iPhone-modellene deler den samme prosessoren og resultatet blir ganske likt, selv om mengden RAM varierer med prisen.

Med stor størrelse er det også blitt plass til et større batteri. Max har fått et på 3,7 amperetimer som er et betydelig hopp opp fra 12 Pro med 2,8 amperetimer. Men det er mindre enn 11 Pro Max som nesten var på fire amperetimer. Til gjengjeld lader telefonen litt raskere med 20 watt, mot 18 watt i fjor.

Men. Apple har kontroll på alt fra prosessor til operativsystem og resten av maskinvaren. Det merkes på batterilevetiden. De kan rett og slett klare seg med mindre strøm enn mange av konkurrentene. Vi opplever at batterilevetiden er god på Max, men kunne vært bedre på mini. Dessuten har nok Max litt kortere batterilevetid enn i fjorårsmodellen.

Kan brukes som radio

Liten og stor: Det er stor forskjell på den minste og største av de mye iPhone-modellene. Foto: Odd Richard Valmot

Ingen telefonhøyttalere kan kjøre jobben til et musikkanlegg.

Men i store moderne, og ikke minst kostbare telefoner, er det likevel imponerende både volum og frekvensgjengivelse. Max er i den kategorien. Den bruker talehøyttaleren i den øvre enden og høyttaleren i bunnen som et stereopar, og det låter imponerende. Omtrent slik som Note20 kan prestere og det sier litt.

Mini er naturligvis litt spinklere i røsten. Her får du ingen musikkopplevelse, men den har volum som gjør at den godt kan bruke som radio.

Svak lader

Men når alt er sagt om de nye iPhone-modellene er det også noe som mangler. Svært mange Androidmodeller har nå 90 eller 120 hertz skjermoppdatering som gir mer flytende bilder. Litt rart at Apple ikke har kastet seg på denne bølgen.

20 watt hurtiglading og 15 watt trådløs lading er heller ikke særlig raskt, selv om det er bedre enn i fjor. Ingen av de nye modellene kommer med hodetelefoner eller lader.

Helt sikkert et smart trekk. Vi har nok av begge deler, men en ørliten prisreduksjon kunne vært på sin plass. Eller en MagSafe-lader kanskje. Den er en kjempegod idé, men burde ha fulgt med på kjøpet.

For omtrent halvparten av norske mobilkunder spiller den ingen rolle hva som finnes av tekniske vidundere i Androidcampen. De skal bare ha iPhone uansett. Nå har de fire nye modeller å velge i. Eller, de kan ta en titt på eldre modeller som gjerne faller en del i pris når nyhetene presenteres.

Iphone 12 mini høster høyest score i vår test.

Konklusjon

Om man skal kjøpe Max eller mini har både med størrelse på hånden og på lommeboka og gjøre. Mini er perfekt for små hender og skjermen, som fyller det meste av fronten med unntak av en ganske stor busslomme, gir et godt overblikk. Den er også mye mer lommebokvennlig enn Max som koster fra 14 000 kroner om du nøyer deg med 128 gigabyte arbeidsminne.

Iphone 12 Pro Max.

Har du håndflate nok er Max-en perfekt og den har det beste kameraoppsettet Apple noen gang har prestert. Og det sier ikke lite.

Mini koster vesentlig mindre, men for den samme prisen får du nye Sony Xperia 5 II. Den er også smal, men med 21:9 format, dobbelt så mye lagringsminne og 8 gigabyte ram. Dessuten er skjermen svært lyssterk og på 6,1 tommer.

Mange har nok lyst på en 5G-telefon også. Det er det svært liten grunn til å ønske seg ennå. Det er mulig å oppnå vesentlig høyere nedlastingshastighet, men trenger du det da?

Det norske 4G-nettet er kanskje det beste i verden og det er ikke bare begrenset til byene slik som i mange andre europeiske land.