Beste Iphone til nå – men er den verdt prisen?

Nå har vi hatt årets Iphone 14 Pro Max på testbenken en stund og kan trekke noen konklusjoner. Dette er den beste Iphonen som har sett dages lys noen gang. Men det samme kan vi si om de aller fleste mobiler som gjerne har en årlig oppdateringssyklus. Det viktigste, nesten uansett mobil, er kameraet. Så er selvfølgelig prosessoren viktig og strømforbruket. Og de to henger sammen. For, spesielt i de siste årene, kommer hver nyhet med en prosessor i krympet design. Nå er vi nede på 4 nanometer, og mindre skal det bli.

I alle de nye Iphonemodellene sitter den nye A16 Bionic prosessoren som har slanket bort en nanometer. Det høres jo ikke mye ut, men det er faktisk veldig mye når den forrige modellen var bygget på 5 nm teknologi. Det betyr litt høyere klokkefrekvens og lavere strømforbruk. I tillegg til ny arkitektur. Og en milliard flere transistorer. Det høres jo sinnssykt mye ut, men det er bare en beskjeden prosentvis økning fra de 15 milliardene som A15 Bionic hadde.

At prosessoren er kraftigere enn før viser testene vi har gjort. Spørsmålet er om vanlige folk vil merke at du går fra superrask til enda litt suprere rask. Apple på sin side har benyttet muligheten til å dra nytte av det reduserte strømforbruket. Den nye modellen har faktisk litt mindre batteri enn forgjenger. Store forskjellen er det ikke fra 4,352 Ah til 4,323, men det er nok til at de som snekrer sammen den nye modellen kan gjøre andre ting mer optimalt.

Nesten kliss lik

Det er nesten umulig å se forskjell på en Iphone 14 Pro Max og forgjengeren. Begge er svære saken og veier heftige 240 gram. De ytre målene har endret seg brøkdeler av en mm. Det er temmelig vanskelig å få beundrende blikk som gjenkjenner årets modell altså.

Ytelse: Ja det går raskere, men ikke så mye som reklamen tyder på. Og den store økningen i lysstyrke så vi lite til. Foto: Odd Richard Valmot

Et lys i sola

Den nye skjermen skal være mye mer lyssterk enn før. Som forgjengeren er den oppgitt til en normal lysstyrke på opptil 1 000 nits som er lyst nok så det holder. Utenom når du er ute og skjermen skal konkurrere med sola. Da skal den faktisk doble lysstyrken til 2 000 nits. Iphone 13 Pro Max kom til 1 200 nits før fotonstrømmen makset ut.

Forskjellen er selvfølgelig ganske stor. På papiret i hvert fall. Vi fikk det ikke helt til å stemme. Faktisk målte vi det omvendte. Vi målte maksimal lysstyrke innendørs på 760 lux med en Iphone 13 Pro Max og 716 med Iphone 14 Pro Max. Når vi satte en lommelykt mot lyssensoren for å simulere sollys, økte tallene til 1700 og mistenkelig lave 1378. Når vi skrudde av TrueTone økte maksimalverdiene til 1704 og 1664 lux.

Kameraøyer: Ikke lett å se forskjell, men kameraringene i Iphone 14 Pro Max øverst er litt større enn de i Iphone 13 Pro Max for å få plass til større sensorer og nye linser. Foto: Odd Richard Valmot

Veldig bra, men det stemmer ikke helt med oppgitte verdier. Lux målt rett over skjermen er i praksis det samme som nits.

Ingen vil si noe om hvem som produserer skjermen, men vi vet at Samsung er en veldig stor leverandør så vi antar at det er dem. Det betyr at Samsung gir Apple sin nyeste skjermteknologi som slår den som sitter i S22 Ultra. En god kunde med andre ord, som gigantkonsernet vil ta vare på.

Det hører også med til saken at skjermen er beskyttet av Ceramic Shield som de hevder er mer sterkere enn noe annet glass på markedet.

Et lys i mørket

Med denne oppgraderingen kan Apple justere oppfriskningsfrekvensen til skjermen fra 1 til 120 Hz. Det gir telefonen et mye lavere strømforbruk og gjør at de kan bruke det som heter Always on Display, altså Alltid På. Det vil si at skjermen er satt til 1 Hz og til veldig lav lysstyrke. Men det er nok til at det alltid er litt lys i den og det kan være fint, spesielt om natten. Da ser du den godt.

Belyst med lommelykt dukker detaljene opp: Spalten øverst i randen av skjermen er den ene høyttaleren som bidrar til fantastisk lyd. Under der vi de to hullene i skjermen som er omgitt av den dynamiske øya. Foto: Odd Richard Valmot

Den dynamiske øya

Det er en stund siden Apple overlot til ansiktsgjenkjenning å identifisere ansiktet til eieren. Men det har gjort at de måtte samle flere sensorer i en busslomme på toppen av skjermen. Nå har de tatt etter resten av industrien og gått for hull i skjermen i stedet i Pro-modellene. Men behovet for å identifisere ansikter ved å skanne dem i 3D er ikke borte så en liten avlang øy blir det likevel. Programvaretrollmenn som de er, har de like godt brukt området rundt til det de kaller en dynamisk øy. De kan ikke bruke området hvor sensorene sitter, men området rundt blir brukt til ulike meldinger og informasjon, og visuelt ser det utvidede svarte området ut som om alt springer ut fra sensorøya.

Dynamisk øy: Her kommer det til å skje mye morsomt i tiden framover. Her ser vi et lite bilde av låten som spiller på Spotify og hvordan musikken beveger seg på høyre side. Klikker du på en av den åpner du appen. Foto: Odd Richard Valmot

Reparasjonsvennlig

Det har vanket mye kritikk mot både Apple og andre mobilprodusenter for at det er så kostbart å reparere telefonene. Her har Apple tatt rev i seilene og gjort de nye mobilene mye enklere å reparere. Ikke minst når det skal byttes glass på baksiden og kanskje komponenter som batteriet i framtiden.

Ennå ikke USB-C

Da Lightning-kontakten ble introdusert for ti år siden var den en revolusjon. Du kunne stikke inn den lille kontaktflaten fra begge sider. Nå er den gått grundig ut på dato. Og det for lenge siden. Likevel tviholder Apple på sin egen proprietære standard selv om de har skiftet til USB-C i de fleste andre enhetene sine. Neste år er det slutt uansett. Da forlanger EU at mobiler og alt mulig annet skal ha USB-C. Men det er pengene som rår og Apple hover inn lisensavgifter fra alle som vil lage produkter som kan kobles til Iphone. Og tyne pengestrømmen et år til er sikkert fristende, men det gjør det vanskelig for forbrukerne og øker søppelberget når den tid kommer. Apple svarer at dette påbudet hindrer innovasjon. Det er et argument som er ganske vanskelig å forstå. Det kan jo også være at Apple skiter i hele EU og gjør alt trådløst. De har jo allerede en utmerket måte å lade på gjennom MagSafe.

Kameraer

Så var det rosinen i pølsa da; kameraene. Spesielt det nye hovedkameraet er imponerende. Ikke nødvendigvis fordi Apple øker oppløsningen fra 12 til 48 MP. Du får knapt kjøpt en billigtelefon som ikke har 48 eller 64 MP hovedkamera. Nei det er sensorstørrelsen som imponerer. Her finner vi en på 1/1.28", mens forgjengeren hadde 1/1.17". Selvfølgelig betyr ikke dette at Apple fra nå av vil ta 48 MP bilder som standard. De gjør som alle andre og slår sammen fire og fire piksler kan skape et quadpiksel på 1.22µm. Det er mye bedre enn før hvor pikslene var på 1.9µm. Resultatet er et mer lyssterkt kamera, selv om fokal-lengden er redusert fra f/1.5 til f/1.78.

Mer oppløsning: Utsnittet av bildet tatt med 48 MP til venstre er justert til samme lysnivå som det på 12 MP, men det viser klart at det har høyere oppløsning og faktisk også bedre fargemetning. Foto: Odd Richard Valmot

Som før bruker Apple sin egne teknologi for å flytte hele sensoren i planet for å eliminere bevegelser.

Uansett Apple programvaregenier i stand til å hente ut nye og bedre egenskaper fra det nye kameraet. Slik som fotografering i mørke. Vi merker oss også at de har brukt alle pikslene til å etablere et nytt forstørrelsesnivå. Nå finner du i tillegg til et 2X-nivå. Det fungerer ved at sensoren bruker de pikslene som ligger innenfor en slik forstørrelse. Det betyr at du nå har ultravidvinkelen som forminsker til 0,5X, vidvinkelen, altså hovedkameraet, på 1X, og igjen hovedkameraet på 2X og telekameraet på 3X. Innovativt.

Alle grader av forstørrelse mellom de ulike faste nivåene er digital og må interpoleres ovenfra eller i verste fall nedenfra. Det reduserer kvaliteten.

Telekameraet er det samme som i fjorårsmodellen, men ultravidvinkelen har fått en litt større sensor på 1/2.55", opp fra 1/3.5". Men også her har Apple måtte fire litt på fokal-lengden som er redusert fra f/1.8 til f/2.2.

Små forskjeller: Utsnittet til venstre tatt med Iphone 14 Pro Max har ørlite mer detaljer enn det tatt med Iphone 13 Pro Max. Foto: Odd Richard Valmot

Frontkameraet er det samme som før, men med en fokal-lengde som øker fra f/2,2 til f/1.9 og det har fått autofokus.

Da vi testet bilder tatt i Promodus, blir de tilgjengelige som RAW-filer. Når alle pikslene blir tatt i bruk blir lysstyrken mye lavere. Og filstørrelsen større. Filen fra en bildefil i 4:3 format ble på hele 67, 9 MB, mot 4,04 MB tatt med 12 MP i vanlig jpeg-format. Vi måtte justere opp lyset i Photoshop for å sammenlikne de to bildene, men da kunne vi også se at 48 MB-filen gav mer detaljer i bildet og gjengav farger mer mettet. Men er det verd det? Nei. Bare i helt spesielle tilfeller og da helst når det er sollys.

Vi får også nevne at videostabiliseringen er fantastisk. Minst på høyde med det Samsung kan varte opp med, men ikke så mye mer. Men Apple har ikke latt seg lokke ut på isen med 8K video. Det er nok mye viktigere for Samsung som prøver å selge mest mulig av sine 8K TV er. Du skal ha en temmelig stor TV for å se forskjellen på 4K og 8K. Så det at de stopper på 4K er etter vår mening smart.

Lys i mørket

Hvem tar best bilder når det er mørkt er blitt et viktig konkurranseområde i mobilkameraer. Det var Huawei som var først ute med teknologien for en del år siden. Nå er den en slagmark mellom de store. Samsung har etter vår mening hatt et lite forsprang, men Iphone 14 Pro-modellene tar innpå, eller går forbi, avhengig av hvordan du liker resultatet. At dette begynner å nærme seg magi er helt sikker. Apple får nå også med seg mettede farger. Det er nesten ikke til å tro. Bilder tatt der det er nesten helt svart ser ut som de er tatt om dagen. Når det er blandet lys, som i en gate om natta, forsterkes mørket mellom lyspunktene.

Svarte Natta: Det er nesten magisk at telefonene klarer å ta bilder i noe som i virkeligheten er så mørkt som dette. Plenen ser i virkelighet helt svart ut. Samsungs S22 Ultra til venstre har litt mer oppløsning enn Iphone 14 Pro Max, som til gjengjeld har mer metning i fargene. Farger øyet ikke ser annet enn der gatelyset i bakgrunnen lyser opp. Foto: Odd Richard Valmot

Lyd

Har du ikke noe stereoanlegg i nærheten er Iphone 14 Pro Mac en god erstatning. Lyden er nesten for høy, og det er nesten utrolig fra så små høyttalere. En i bunnen av telefonen og en i en smal sprekk øverst i skjermen. Stereovirkningen er også temmelig god om du legger telefonen foran deg.

Høyttalende lyd er viktig for mer enn musikk. Noen vil jo bruke den til radio, lydbøker, til å se på strømme-video og selvfølgelig til videomøter og samtaler.

Sikkerhet

De nye promodellene har fått et nytt tokjerne akselerometer og et nytt gyroskop med større dynamisk område. De kan måle G-krefter opptil 256 G. Det skal et bilkrasj til får å komme dit, men skjer det kan telefonen ringe opp et nødnummer og spille av stemme som forteller hvor du er. Det høres veldig nyttig ut og vi kan meddele at vi ikke har testet funksjonen. Nå har alle nye bilder innebygget eCall som gjør det samme, men det skader ikke å ha med seg en Iphone 14 Pro i litt eldre biler.

I USA vil Pro-modellene også ha muligheten til å sende nødmeldinger via satellitt. Det er ingen opplysninger om denne funksjonen kommer til Norge, men det hadde ikke vært dumt. Det er mange øde områder her i landet som ikke har mobildekning.

Oppgraderer

En ting skal Apple ha. De er fantastiske til å tilby kundene oppgraderte operativsystemer. En Iphone 14 som kommer med nye iOS 16 vil motta oppgraderinger i seks år. Det betyr at du kan få med deg iOS 22 før det sannsynligvis er slutt på moroa. Da er det nok på tide med en ny modell uansett. På Androidsiden står det ikke så bra til. Samsung er tvunget etter og S22 modellene vil få fire generasjon av Android og grensesnittet One UI. Det er uansett lenger enn de fleste beholder telefonen. Hos andre står det ikke like bra til.

Små problemer

Vi har hørt at ganske mange har opplevd at batteriet tappes veldig fort. Noen har pekt på at dette kan skyldes alltid på skjermen, men ingen vet ennå. Apple er nok på saken. Men det forundrer oss at «alltid på» viser hele skjermen neddimmet. Slikt må jo koste strøm selv om skjermen oppdateres bare en gang i sekundet. Da er det bedre å gjøre som hos «fienden»; å la bare klokka og noen ikoner om meldinger vises svakt på modellene med OLED-skjerm. Da er langt færre piksler i bruk og strømforbruket minimalt.

Et annet problem vi opplevde var at Sonosanlegget ikke kunne kalibreres med TruePlay i den nye telefonen. Det kan skyldes iOS 16, men vi tipper både Sonos og Apple er på saken.

Konklusjon

Som sagt: dette er Apples beste Iphone noen gang. Det skulle bare mangle. Spørsmålet er om det er på tide å oppgradere. Det kan også sies at dette er den minste oppgraderingen på mange år. Iphone 13 Pro Max er allerede imponerende saker og selv om den nye 14-utgaven kan skilte med litt bedre kameraer, på papiret litt mer lyssterk skjerm så er det liten grunn å bytte. Har du en riktig gammel en vil nok alle de nye egenskapene som har akkumulert seg over tid friste.

Den billigste tapper lommeboka for 15.490 kroner og da har den bare 128 GB lagringsminne og 6 GB RAM. Altså mer enn 4000 kroner mer enn Samsungs toppmodell. Vil du doble til 256 GB så må du ut med 1300 kroner til og så baller det på seg opp til 1 TB som koster 22 190 kroner. Som plaster på såret får du en USB til Lightning-kabel. Ingen lader. Det er bare billige mobiler som kommer med slik luksus.

Nå skal det sies at om du nøyer deg med en Iphone 14 Pro som har 6,1 tommer skjerm i stedet for 6,7 tommer som er for stort for mange så sparer du 1500 kroner.

For å gi karakter til en slik som mange testere allerede har gjort er spørsmålet om man ser på det tekniske nivået telefonen befinner seg på, eller om man henger seg opp at dette var en tynn oppgradering. Vi velger det første. Dette er en helt fantastisk Iphone, men prisen trekker ned. Det er fryktelig mye penger for 240 gram telefon. Teknologi eller ikke. Men at den kommer til å selge som varmt hvetebrød her i landet er vi ikke i tvil om. Apple har et skikkelig tak på markedet har er godt over 50 prosent. Det betyr at mange bare er interessert i noe Iphone-er uansett hva konkurrentene lokker med. Det er en deilig markedsposisjon det.

Pluss

Veldig gode kameraer

Batterilevetid

Dynamic Island er innovativt

Fantastisk lyd

Minus