TEST: JBL Boombox 2

Vi har testet JBLs nye oppgraderte Boombox, med etternavnet 2, og må si oss både overrasket og imponert. Bare størrelsen og vekten på denne Bluetooth-høyttaleren indikerer at her er det noe alvorlig på gang. Den veier inn i høyre hjørne med nesten seks kilo, for å bruke boksespråket som godt kan passe på slike hardtslående greier. Etter en særdeles enkel oppkobling merker du raskt at dette ikke er en vanlig trådløs høyttaler. Her er det ikke bare bassrik lyd, det er også svært synlig bassrik lyd. Når du skrur opp volumet bokstavelig talt ser du lyden bli produsert. De to svære firetommers basshøyttalerne slenger lyden til hver side i en heftig dans som JBL ikke på noen måte skjuler.

At dette er seriøse greier kan føles når man løfter den opp. Den veier hele 5,9 kilo. En fin manual med innebygget underholdning altså.

Klar i røsten

Det blir feil å sammenlikne Boombox 2 med «vanlige Bluetoothhøyttalere» Den er rett og slett så bassrik og høytspillende at den stiller i en egen klasse. Lydnivået ligger langt over andre vi har testet til nå. Det er jo imponerende, men vel så imponerende er det at den ikke forvrenger lyden når du presser desibelene oppover. Det å høre høy bass med masse forvrengning er ingen fryd for ørene, men ikke her. JBL har de programmert elektronikken mesterlig og reduserer den verste bassen når volumet truer med å overstige det høyttalerne er gode for. Uten litt inngripen hadde nok det kraftige lydvolumet blitt kraftig forvrengt.

Fascinerende: Bassmembranene er ren underholdning i seg selv.

Spesifikasjoner: Ytelse 2x40 watt RMS på nettstrøm, 2x40 watt RMS på batteri Batteri: 72,6 Wh Ladetid fra 0: 6,5 timer Spilletid: opptil 24 timer Oppgitt frekvensområde: 50 Hz til 20 kHz Bluetooth versjon: 5.1 Bluetooth profiler: A2DP 1.3 og AVRCP 1.6 Vekt: 5,9 kilo Dimensjoner i cm: 48.5 x 20.1 x 25.7 Fysisk inngang: 3,5 mm analog USB-A for mobillading.

Er det for mye lyd?

Det er ikke ofte man bør fristes til å la Boomboxen spille så høyt den kan. I hvert fall ikke om naboene sover. Skal man ha topp stemning på festen, et godt stykke fra folk som trenger ro, er den uovertruffen. Den spiller gjerne Vivaldi, Grieg og Mozart, men det er nok ikke slike komponister som konstruktørene har tenkt på. Dette er det ultimate frilufts rockeanlegg. Utstyrt med en god dose med tysk tungrock er det ikke mange som gjør denne rangen stridig.

I den ytterst sparsomme appen finner vi to funksjoner. Her kan man koble til en JBL-høyttaler til, helst to like, i stereomodus. Den andre muligheten er å sette den i partymodus som gjør det mulig å koble til en hel drøss med JBL-høyttalere. I så fall bør avstanden til sovende naboer være veldig stor.

Varer lenge

Du kan kjøre høyttaleren både tilkoblet strøm og på batteri. Tilkoblet yter forsterkerne faktisk enda mer uten at det er så mye behov for det. Da presterer de 40 watt RMS. 10 watt mer enn på batteri. Batteriet er rett og slett enormt, og kan lagre 72,6 Wh når det er fulladet. Det er nok til hele 24 timers drift. Det meste er ekstremt med denne.

Kan lade

Med et så stort batteri kan den også fungere som powerbank og lade mobiltelefoner. Det er nok til å lade opp Samsungs S20 Ultra som har et svært 5 Ah batteri fire ganger. Slikt slår ut på ladetiden. Når dette batteriet er flatt tar det 6.5 timer å lade det opp.

Kan dykke

Det er mulig konstruktørene har tenkt at dette er en fin sak å ha med seg rundt svømmebassenget, for den er vanntett ned til en meters dyp. Der kan den være i 30 minutter uten å ta skade, uten at vi føler trang til å teste det.

Pluss

Imponerende bass og lydvolum.

Vanntett til 1 m dyp.

Kan lade mobiler.

Minus