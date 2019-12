TEST: Lenovo Thinkpad T495s og Thinkpad X395

Stadig flere produsenter har begynt å ta i bruk AMD-prosessorer i bærbare PC-er. Om det skyldes at Intel lenge har slitt med leveringsproblemer for mange av sine prosessorer, eller lavere priser på AMD-brikkene, vet vi ikke – men for oss forbrukere er det uansett moro at det endelig ser ut til at Intel får litt konkurranse også på prosessorer for bærbare PC-er.