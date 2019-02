TEST: Monster Superstar S200

Monster Superstar Series er en serie med høyttalere i ulike størrelser, hvor alle har det til felles at de er vanntette (IPX7). Monster har fra før av også en stor modell som heter Superstar Blaster, men de nye modellene er vesentlig mindre enn denne.

Betjeningsknappene er plassert på den ene kortsiden, og er i gummi så ikke noe vann skal trenge inn i høyttaleren. Foto: Kurt Lekanger

De tre nye modellene heter S100, S200 og S300. Vi har testet den mellomste, S200.

Ifølge Monster skal både S200 og S100 flyte horisontalt i vannet, og dermed være ideell for bruk på stranden, i bassenget eller i dusjen.

Monster Superstar S200 kobles til mobiltelefonen eller andre lydkilder via Bluetooth. Under et gummideksel finner du en USB-ladekontakt og en AUX-lydinngang. Høyttaleren støtter NFC, slik at du raskt kan sette opp høyttaleren ved å holde enheten du vil koble til inntil høyttaleren.

Monster Superstar S200. Foto: Kurt Lekanger

På den ene siden av høyttaleren er det knapper for å skru høyttaleren av og på, justere lydvolumet, samt starte og stoppe avspilling. Det er også en kjekk bærestropp.

God lyd

Det er tre høyttalerelementer, en på hver av de tre kantene til høyttaleren.

Det er selvfølgelig begrenset hvor mye lyd det er mulig å få ut av en såpass liten høyttaler som dette. Men vi synes likevel lydkvaliteten var ganske god. Du får ikke veldig mye bass ut av slike små høyttalerelementer, men denne høyttaleren kan spille ganske høyt – og det låter ganske bra selv på høyt volum.

Ifølge produsenten skal batteritiden være på 15 timer eller mer, som er bra. Hvor lang batteritid du får i praksis, er selvfølgelig avhengig av hvor høyt du spiller.

Høyttaleren koster rundt tusenlappen, og det synes vi den er verdt.

Alt i alt – et godt kjøp.