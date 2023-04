Det er mange år siden Lenovo kjøpte IBMs PC-divisjon. Siden har de skaffet seg mobilprodusenten Motorola også. Så er vel mer naturlig enn å bruke IBMs legendariske ThinkPad, som lever i beste velgående, som merke for telefoner også. Det var akkurat det som skjedde på CES i januar. Thinkphone ble født. Sikkert som et toppmerke fra nå av. Og selvfølgelig med den røde knappen vi finner igjen i midten av tastaturene på Thinkpad. Hva den skal gjøre på mobilen, er opp til brukeren, for her trengs det ikke noen joystick. Knappen kan programmeres til å starte en app, for eksempel kameraet, koble til PC-en eller veldig mye annet.

Fiberarmert plast

Det er greit å ha en egen programmerbar knapp som kan starte opp apper. Foto: Odd Richard Valmot

Det som skiller billige og dyre telefoner, er gjerne at de dyre har lekkert design både foran og bak. Det betyr ofte glass. De billige er tilgodesett med plast. Gjerne med et utseende som glass. Thinkphone derimot er en dyr telefon med en bakside i fiberarmert plast. Det er noe helt annet. Ikke en som ser ut som glass, men en som har knallsterk aramidfiber (kevlar) bak og gjør et designnummer av det. Det ser flott ut, telefonen blir mye mindre glatt, og den knuser ikke. Denne kan du bruke uten deksel. Begge tomlene opp!

Fronten har GorillaGlass Victus, så den er rimelig knusesikker den også, men ikke i nærheten av det baksiden tåler. Telefonen har også IP68 og Mil-spesifikasjoner, så den tåler godt både et bad og et fall.

Skjermen på 6,6 tommer i 9:20-format er lyssterk, men slår ingen rekorder. Den har en oppløsning på 1080 x 2400 piksler, som er lite for en toppmodell, men når sant skal sies, er det mer enn nok. Med 399 piksler per tomme må du ha ørneblikk for å se dem, og det har du ikke. Når du spiller eller surfer, girer den opp til 120 bilder i sekundet, så opplevelsen er naturlig nok silkemyk

Sikkerhet

Thinkphone føles som en toppmodell, men har noen hull i spesifikasjonene. Foto: Odd Richard Valmot

Som en rendyrket B2B-telefon er Thinkphone godt utrustet med sikkerhet og programvare for flåteadministrasjon. Men sikkerheten kunne godt vart lenger. Riktignok får den tre oppgraderinger av operativsystemet og fire år med sikkerhet, men både Samsung, Google og OnePlus legger på ett år til på begge.

Den kommer med Android 13, og da vil den kunne oppgraderes til og med Android 16. Men da er det slutt.

Grensesnittet er temmelig nært Androids standard grensesnitt, med en del ekstra egenskaper som Motorola mener er bedre enn dem Google har.

Telefonen har spesiell programvare for å kobles til PC-er, spesielt Lenovos Thinkpad-er.

Kameraer

Kameraøy: Det er to greie kamera og et dybdekamera. Vi savner en tele. Foto: Odd Richard Valmot

En telefon som «kommer inn fra kulden» for å konkurrere med de store, bør ha kameraer som kan gjøre vei i vellinga. Dessverre kan ikke Thinkphonens det. Ved første øyekast kan det se ut som den har to kameraer, men det er faktisk tre. Det siste er et knøttlite dybdekamera. Det hadde vært bedre med et telekamera, som vi finner i Samsungs S23 og S23 Pluss.

Nå skal det sies at hovedkameraet er basert på en 50 MP OmniVision OV50A sensor, som gir gode bilder. Men sensoren kunne vært større. Da mener vi ikke i antall MP, men i fysisk størrelse. 1/1.5" er jo greit nok, men ikke mer. Det gir 1µm pikselstørrelse, som slås sammen til 2 µm for å få 12,25 MP bilder.

Hovedkameraet får bestått og vel så det. Foto: Odd Richard Valmot

Det andre kameraet er en ultravidvinkel på 13 MP. Helt greit, men fra en mye mindre sensor som gir piksler på 1,17 µm.

Hovedkameraet gir gode bilder. Det skulle også bare mangle når Thinkphonen skal konkurrere i toppklassen. Dette gjelder også for bildene vi tar etter mørkets frembrudd.

Mørkeegenskapene overbeviser. Foto: Odd Richard Valmot

Videoegenskapene er helt greie, og den elektroniske stabiliseringen gjør en god jobb. Det er mulig å ta video i 8K med 30 bilder i sekundet. Det betyr ikke at du får fire ganger mer oppløsning enn i 4K. I stedet får du en enorm filstørrelse. Ikke å anbefale.

Forrige generasjon

Valget mellom 0,5X og 1X forstørrelse virker litt begrenset for en toppmobil. Foto: Odd Richard Valmot

Én ting er litt forunderlig. Denne telefonen kom lenge etter at Qualcomm hadde lansert andre generasjon av Snapdragon 8+. Men den kommer likevel med Gen1 og ikke Gen2. Det er vel ikke slik at noen kjøper en rendyrket forretningstelefon for å få den aller beste spillytelsen, men det hører liksom med for toppmodeller å holde seg med siste generasjon. Gen2 er også mye mindre kravstor på batteriet, selv om vi ikke skal klage på batterilevetiden. Det er mange måter å strekke den på, og det klarer Motorola.

God lyd

Som forventet har Thinkphone god lydgjengivelse. Den er spesielt god i talefrekvenser, som er viktig nå du bruker den som høyttalende telefon, men den er helt grei til musikk også. Sammenliknet med en Samsung 23 Plus er den ikke så bassrik, skjønt bass og bass. Vi har til gode å høre en telefon med mye av de frekvensene.

Har det som trengs

Ellers konstaterer vi at telefonen har det meste som trengs. Fingerleser på fronten. Det siste av wifi og det nest siste av Bluetooth. 5.2, i stedet for 5.3 som Samsung har tikket av. Den kunne hatt revers lading av andre enheter, men nei. Så bør det sies at dette er lite brukt.

Prisen på 10.799 med 8/256 minnekonfigurasjon er det vi forventer av en telefon som utfordrer andre, mer etablerte toppmodeller.

Batteri

Batterilevetiden oppleves som veldig god. Telefonen har tross alt et batteri på 5 Ah, og det følger med en 68 watt kompakt lader i esken. Den kan også lade 15 watt trådløst. Trådløs lading tilbys i mange biler og blir en stadig viktigere måte å holde telefoner mette og gode på.

Skal/skal ikke

Det er en rekke kandidater som vil friste deg til å betale rundt 10.000 til 11.000 for en toppmodell som Thinkphone. Vi tenker først og fremst på Samsungs S23, men også nye OnePlus 11 og Xiaomi 13. Og Apple selvfølgelig, med den billigste iPhonen.