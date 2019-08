TEST: Get BoX

Get box Prisen Get tar per måned for den nye boksen er 49 kroner, men for å få den nettbaserte opptaksfunksjonen må vi ut med 99 kroner per måned i tillegg, altså totalt 148 kroner. Dette er 19 kroner mer enn vi betaler for forrige versjon, Get box II. Boksen er liten, 125x125x27 millimeter. Støtter 4x DVB-C QUAM tunere, IPTV Prosessor: Broadcom 7271 quad core CPU Grafikkprosessor: ARM A53@1,5 GHz Støtter wifi, bluetooth, coax, Ethernet, HDMI 2.0og Gigabit Ethernet (RJ45). Lydutgang: analog/digital.

Get har gjort om på styringa av TV-boksen, i grunnen av hele TV-opplevelsen med introduksjonen av sin nye og fysisk beskjedne boks. Egentlig er det vel ikke boksen i seg selv som imponerer mest, men at mesteparten av innhold og funksjonalitet er flyttet til nettet, slik at det kan nås fra nesten alle enheter med skjerm.

I tillegg har Get innsett at wifi-rutere vil bli skiftet ut langt oftere enn TV-boksen/dekoderen. Heretter kommer derfor disse som to separate enheter.

Positivt bekjentskap

La oss ta konklusjonen først. Med Get box har selskapet tatt et positivt – og langt – skritt i riktig retning. Da sammenlikner vi med tidligere bokser fra selskapet. Menyene som møter oss som bruker er i all hovedsak intuitive. Det er lett å finne fram til TV-innholdet vi ønsker å se, samt til innhold vi ikke visste vi ønsket å se, via automatiske og redaksjonelt styrte anbefalinger.

Det er imponerende lett å kjenne seg igjen når vi benytter mobil, nettbrett eller PC også. Tjenesten følger oss fra TV til de andre skjermene. Når vi setter oss på bussen, er det fullt mulig å fortsette å se på programmet vi måtte avbryte tittingen på i sofaen i går kveld. De fleste tjenester du finner på TV er med i PC- og mobilversjonen, også opptak.

Brukergrensesnittet. Foto: GET

En av de store endringene som innføres, er at nyboksen er basert på Android TV. Det gir mulighet til å laste ned alle appene som er laget for plattformen, enten det er NRK, HBO, Viasat eller Netflix – for å nevne noen.

Særbehandling av Netflix

Fjernkontrollen til Get box har egen knapp for Netflix.

Fjernkontrollen til Get box har et fåtall knapper. Litt snodig er det da at de har funnet plass til en egen knapp for å hente opp Netflix-appen. Hvorfor Get har valgt å gi akkurat denne strømmetjenesten en slik særbehandling, aner vi ikke. Det må enten være fordi kunder spør etter det, eller at Netflix har betalt for plasseringen. Kjekt når vi skal bruke Netflix, selvsagt, men nokså unødvendig, for det er flere andre muligheter til å hente opp tjenester som Netflix i brukergrensesnittet.

Etter å ha knotet med å konfigurere et utall fjernkontroller opp mot TV-en i årenes løp, var det behagelig å oppdage at fjernkontrollen for Get-boksen setter seg opp mot fjernsynsapparatet helt selv, uten noe inngrep fra meg. Det er for øvrig mulig å bruke mobilen som fjernkontroll for Get box, om det er ønskelig.

I TV-arkivet finner vi programmer som har gått på de kanalene vi abonnerer på. Altså en litt avansert reprisefunksjon. Her savner vi muligheten til heller å bla bakover i TV-guiden, men det er noe Get jobber med å få til seinere, ifølge TV- og underholdningsdirektør Espen Åtland i Get. Funksjonen er for øvrig på plass i mobil- og PC-versjonen.

Ting Get jobber med å løse på kort sikt: Å kunne bla bakover i TV-guiden for enkelt å finne programmer som nylig har gått på TV, noe som er mulig i Get TV-apper og Nett-TV.

Integrert radiotjeneste.

Å gjøre endringer i innholdet, eksempelvis fjerne innhold fra «Fortsett å se».

Å kunne tilpasse anbefalinger og filtrering av innholdstjenester.

Å kunne lage brukerprofiler for å gi en skreddersydd opplevelse til hvert medlem av husholdningen.

25.000 bokser utlevert

Åtland forteller for øvrig om en rekke funksjoner og endringer som vil komme suksessivt når de er klare fra utviklerne.

– I juli passerte vi 25.000 utleverte bokser, uten at vi har markedsført produktet i særlig grad. Målet er å tilby løsningen til alle som ønsker å oppgradere, sier Åtland og forsikrer om at Get har kjøpt nok eksemplarer av den nye boksen til å dekke forventet etterspørsel.

Åtland sier det ikke er noe mål i seg selv å skifte ut boksene folk har, men legger til at de allerede kan måle at kundetilfredsheten øker betraktelig når kundene bytter til den nye boksen.

– Vi kommer derfor til å oppfordre flest mulig til å oppgradere fremover. Men vi skal ikke tvinge noen som er fornøyd med det de allerede har til å bytte, sier han.

Direktør for produkter, tjenester og innhold i Get, Torbjørn Aamodt og sjef for TV og underholdning i Get, Espen Åtland med den nye Get box. Foto: Odd R. Valmot

Treg, av og til

Det er mye vi liker med Get box, blant annet at det er kjapt å bla rundt i TV-guiden for å orientere seg om dagens programmer, enten det er for å planlegge TV-kvelden eller for å ta opp interessante programmer.

Det som ikke går like kjapt er bytte mellom de forskjellige tjenestene, kategoriene eller hva vi skal kalle det. Altså å gå fra å se et program på Netflix til TV-guiden, eller veksle mellom «Mitt innhold», «Hjem» og programmer. Åtland sier de jobber med å optimalisere programvaren og at de i det hele tatt vil drive med utvikling av tjenesten kontinuerlig. Akkurat de trege kanalbyttene og treg opplasting av menyer er en prioritert oppgave å fikse på. I tillegg har vi i testperioden merket at det går tregere og tregere, helt til vi tar en omstart. Litt som hvilken som helst PC, altså. Også dette er noe som det prioriteres å rette på.

Støtter Chromecast

Det er alltid lettest å se hva som er borte av tjenester vi likte. Med den nye boksen er veksling mellom de to siste programmene/tjenestene fjernet. Det var den desidert mest brukte funksjonen for undertegnede. Åtland forteller at de har fått flere henvendelser om akkurat den funksjonen, og ser på måter å få den tilbake på. Han sier arbeidet deres opp mot kunder viser at det er svært ulike måter folk bruker tjenestene på. At det er vanskelig, for ikke å si umulig, å lage løsninger som treffer alle.

Boksen har støtte for Chromecast, noe som betyr at kjæresten kan slenge over innhold fra sitt HBO-abonnement til TV-skjermen når hun er på besøk.

Når abonnementet er betalt, tillater Get lagring av 500 timer innhold. Siden innholdet tas opp i skyen, er det ingen begrensning på antall samtidige opptak. Det er også mulig å ta opp fra alle enheter som er logget på tjenesten.

