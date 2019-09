TEST: Apple iPhone 11 Pro

Da Apple lanserte sine nye iPhone-modeller i begynnelsen av september, var det mange som hadde store forventninger til eventuelle forbedringer i kameraene til de nye telefonene. Selskapet har nemlig i løpet av den siste tiden måttet se seg kraftig forbigått av konkurrentene på kamerafronten – spesielt av Huawei.

Apple iPhone 11 Pro Skjerm: 5,8" Super Retina XDR OLED, 1125 x 2436 (458 punkter per tomme). 800 nits

Maskinvare: Apple A13 Bionic, 6 kjerner. Apple GPU med 4 kjerner. 4 GB RAM.

Lagringsplass: 64, 256 eller 512 GB

Hovedkameraer: 12 MP f/1.8 26mm + 12 MP f/2.0 52mm + 12 MP f/2.4 13mm

Frontkamera: 12 MP f/2.2. TOF 3D-kamera.

Operativsystem: iOS 13

Trådløst: Wifi 802.11a/b/g/n/ac/ax dual band, Bluetooth 5.0

Annet: IP68, Vann- og støvtett (4 meter, 3 min)

Batteri: 3046 mAh (11,67 Wh) Størrelse: 144 x 71,4 x 8,1 mm

Vekt: 188 gram

Pris: 11.990 kroner inkl. mva. for 64 GB, 13.890 for 256 GB og 16.190 for 512 GB

Apple svarte med å lansere et kraftig oppgradert kamerasystem på sine nye modeller Phone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max. Begge er utstyrt med tre kameraer – ett ultravidvinkel-, ett vidvinkel- og ett telekamera. Det ble også lansert en litt enklere modell som heter bare iPhone 11, denne har de samme kameraene – men mangler telekameraet.

Forskjellen mellom iPhone 11 Pro og 11 Pro Max er at Max har en 6,5-tommers skjerm i stedet for en 5,8-tommer. Max har også en del bedre batteritid, siden det er plass til et større batteri i telefonen.

Nå har vi endelig fått nye iPhone 11 Pro til test, og vi har naturlig nok lagt spesielt stor vekt på kameradelen av telefonen i vår test. Det er her vi finner de virkelig store nyhetene – selv om telefonen selvfølgelig også er oppdatert på enkelte andre områder, blant annet med en kraftigere prosessor.

Men før vi kommer inn på kameraet, skal vi se litt på andre deler av telefonen.

Telefonen er 0,4 millimeter tykkere enn iPhone XS. Det merker du neppe – men bedre batteritid merker du. Foto: Kurt Lekanger

Design som på forgjengeren

Med forbedret vanntetthet burde det gå greit å glemme igjen telefonen ute i regnværet. Foto: Kurt Lekanger

Du skal ha et temmelig trenet øye for å se forskjell på iPhone 11 Pro og iPhone XS forfra. Telefonene er kliss like – men fås i en ny farge («midnight green») i tillegg til «space gray», «silver» og «gold» som også var på forgjengeren.

Når du snur telefonen, ser du imidlertid forskjell på telefonene. Den største visuelle forskjellen er naturlig nok kameradelen – der du nå har tre ganske store og iøynefallende kameraer plassert på en liten forhøyning.

I stedet for klart glass foran baksiden, har Apple nå tatt i bruk matt («frostet»)glass. Dette ser unektelig veldig stilig ut. Vårt testeksemplar var i «space gray», men vi fikk også kikke på den nye, mørke grønnfargen under et besøk hos Apple i Stockholm – og synes den så spesielt lekker ut. Kjøper du den billigere iPhone 11-modellen har du enda flere farger å velge mellom.

Baksiden er dekket av matt glass, så metallet bak skinner igjennom. Foto: Kurt Lekanger

Glasset på baksiden skal ha blitt kraftigere enn glasset i forgjengeren, og Apple skryter også av forbedringer i vanntettingen. Både iPhone XS og iPhone 11 Pro er IP68-sertifisert, men 11 Pro skal tåle å ligge opptil 4 meter under vann i 30 minutter, mens XS tåler maks 2 meter.

Svært lyssterk skjerm

Skjermen har samme størrelse som fjorårets iPhone XS-modell, men skjermpanelet er nytt. Mens det i fjor ble benyttet en 5,8-tommers Super AMOLED-skjerm, er iPhone 11 Pro utstyrt med en 5,8-tommers Super Retina XDR-skjerm. Dette er også en OLED-skjerm, men den har fått vesentlig høyere lysstyrke.

IPhone XS-skjermen hadde en lysstyrke på 625 nits, dette er økt til 800 nits i iPhone 11 Pro. Lysstyrken kan faktisk gå helt opp til 1200 nits i de lyseste områdene ved visning av HDR-innhold på skjermen (High Dynamic Range). Det er støtte for både HDR10 og Dolby Vision, to ulike formater for å få utvidet dynamisk omfang i video – altså mulighet for flere detaljer i både lyse og mørke områder av bildet samtidig.

Apple iPhone 11 Pro. Foto: Kurt Lekanger

Lysstyrken er svært god – og skjermen er lettlest også i sollys. Men legger du iPhone XS og iPhone 11 Pro ved siden av hverandre er det strengt tatt ikke lett å se at den ene skjermen er lysere enn den andre. De ser ganske like ut, men iPhone 11 Pro-skjermen har kanskje ørlite grann annerledes hvitbalanse (noe gulere). Fargene styres imidlertid dynamisk via Apples såkalte True Tone-løsning, som tilpasser fargene til lyset fra omgivelsene.

Skjermen på konkurrenten Huawei P30 Pro virker like lyssterk, men fargegjengivelsen er ikke like naturtro som på iPhone-skjermen – selv etter at vi forsøkte å justere litt på fargetemperatur og skjerminnstillinger. Dette er noe du kan på Huawei-mobilen, men ikke på iPhone – der er fargene kalibrert slik Apple mener de skal være.

Oppsummert er det ingen tvil om at iPhone 11 Pro har en av de beste mobilskjermene på markedet.

Vi nevnte video – og i den sammenheng bør vi også nevne støtte for Dolby Atmos. Telefonen bruker en spesiell teknikk for å få det til å høres ut som om lyden kommer fra ulike retninger i rommet – også ovenfra eller bakfra– og vi ble faktisk ganske imponert over hvor bra det fungerte. Det krever at du har en film med Atmos-lyd – for eksempel på Netflix eller Youtube, og 3D-effekten fungerer best når du holder telefonen rett foran ansiktet. Lydkvaliteten er veldig god til å være fra en mobiltelefon, og telefonen spiller temmelig høyt.

Tre kameraer – og endelig skikkelig nattmodus

iPhone 11 Pro har tre kameraer – 0,5x, 1x og 2x (ultravidvinkel, vidvinkel og tele). Foto: Kurt Lekanger

Flere av konkurrentene har lenge hatt telefoner med tre eller flere kameraer, men iPhone 11 Pro/Pro Max er de første telefonene fra Apple som har tre kameraer. I tillegg til det vanlige vidvinkelkameraet (1x) er det også en ultravidvinkel (0,5x) og et telekamera (2x). De to første kameraene finner du også i den rimeligere iPhone 11-modellen. Du kan også zoome ytterligere inn fra de optiske 2x – helt opp til 10x. Men da er det det digital zoom, med tap av kvalitet.

Alle de tre kameraene har en oppløsning på 12 megapiksler. Telekameraet har fått større blenderåpning sammenlignet med telekameraet i iPhone XS (fra f/2,4 i iPhone XS til f/2,0 i iPhone 11 Pro).

Når du nå tar bilder med 1x- eller 2x-kameraet, vil den nye kameraappen vise deg hva som befinner seg utenfor bilderammen – altså hva du kan få med i bildet hvis du velger ultravidvinkel-kameraet. Dette dukker opp bare når det er et poeng å få med ting utenfor bilderammen, så snart du beveger kameraet mot et motiv som er nærme nok, vil kameraappen slutte å vise deg hva som er utenfor rammen.

Kamera-appen viser deg hva som befinner seg utenfor bilderammen på hver side – det vil si hva du kan få med hvis du velger ultravidvinkel-kameraet.

Også frontkameraet har 12 megapiksler, opp fra 7 megapiksler i forgjengeren. Nytt av året er at du kan filme slow motion-video av deg selv med frontkameraet – eller «slofi», som Apple kaller det. Kameraet har også mulighet for litt mer vidvinkel, slik at du kan fange opp alle i bildet hvis du prøver å ta en selfie med flere enn deg selv på bildet.

Den virkelig store nyhetene er imidlertid nattmodusen. Mulighet til å ta bilder i nesten stummende mørke har vært noe Apple ikke har hatt tidligere, men som flere av konkurrentene har. Det som er moro, er at når Apple først kommer med nattmodus – så gjør de det bedre enn konkurrentene.

Samme bilde tatt med og uten nattmodus på iPhone 11 Pro, rundt klokken 23:00. Det var knapt mulig å se epletreet til høyre med det blotte øye. På bildet har til og med fargen på eplene kommet frem.

Nattmodusen på iPhone 11 Pro er automatisk, slik at du slipper å måtte først velge nattmodus – slik som på for eksempel Huawei P30 Pro. Hvis det er for mørkt til å ta et vanlig bilde vil telefonen foreslå en lukkertid – og så må du holde telefonen noenlunde stille inntil bildet er tatt. Eller rettere sagt, bildene – for nattmodusen fungerer ved at det tas en rekke bilder som så blir satt sammen. Dermed får du mindre bildestøy enn om man bare skulle skrudd opp ISO-verdien (lysfølsomheten) til bildebrikken.

Du kan manuelt overstyre antall sekunder kameraet skal bruke på å samle lys, eller skru av funksjonen helt. Bruker du stativ, kan du velge helt opp til 30 sekunder (telefonen bruker gyroskopet til å avgjøre om den er nok i ro til at du kan bruke de lengste lukkertidene).

Bilder tatt kl 19:30 på kvelden, rett før det ble helt mørkt. Fra venstre, iPhone 11 Pro, iPhone XS og Huawei P30 Pro.

iPhone 11 Pro er mye bedre enn iPhone XS og Huawei P30 Pro på å få fine farger på bilder som er tatt i svært lite lys. Dette bildet er tatt ganske sent på kvelden.

Vi tok en del sammenligningsbilder med iPhone XS, iPhone 11 Pro og Huawei P30 Pro, og er imponert over hvor gode nattbildene blir med iPhone 11 Pro. Huawei P30 Pro tar også gode nattbilder, men bildene du tar med iPhone 11 Pro får jevnt over bedre fargegjengivelse. En talsperson for Apple forteller til digi.no at de har lagt vekt på at nattbilder skal se ut som bilder tatt om natten, med naturlige farger slik vi mennesker ser dem, og at det ikke nødvendigvis er om å gjøre at nattbilder skal se ut som bilder tatt om dagen.

Med og uten nattmodus aktivert, begge bilder tatt med iPhone 11 Pro. Innendørs i svakt lys fra én leselampe på andre siden av rommet.

Mange av nattbildene vi har tatt i ekstremt mørke med Huawei og Samsung-mobiler har ofte blitt litt blasse, men iPhone 11 Pro klarer på veldig godt vis å få frem fine farger selv om bildene er tatt i nesten stummende mørke. Også bilder tatt i skumringen blir veldig gode. Siden kameraet er temmelig lysfølsomt skal det faktisk være ganske mørkt før nattmodusen skrur seg på.

Bilder tatt i dagslys blir veldig bra, som på de fleste mobiltoppmodeller i dag.

Vi har nevnt Huawei P30 Pro flere ganger, og vi bør derfor også nevne at denne telefonen fortsatt er en bedre kameratelefon på enkelte områder. For det første har P30 Pro høyere oppløsning på bildebrikken, og også kraftigere optisk zoom. P30 Pro har også en makromodus, som gjør at du kan ta bedre bilder enn med iPhone 11 Pro hvis du skal virkelig nærme motivet – for eksempel ta bilde av en bie eller nærbilde av en blomst. Men i det store og hele er iPhone 11-kameraet meget bra – og på nattbilder slår den konkurrentene.

Vi nevner ellers støtte for 4K-video med opptil 60 bilder i sekundet, samt at det er støtte for saktefilm (slow motion). Det er nå raskere enn før å starte videoopptak, ved at du bare holder inne kamera-knappen for å starte opptaket.

Innendørsbilder tatt på kvelden med (fra venstre) iPhone 11 Pro, iPhone XS og Huawei P30 Pro. Klikk for å vise større bilde.

Du finner noen flere bilder tatt med iPhone 11 Pro i bildekarusellen under artikkelen. Klikk på bildene for større versjon – og klikk på «Last ned original» for å se bildene i full oppløsning.

Støtte for wifi 6 – 802.11ax

IPhone 11 Pro støtter flere frekvensbånd enn tidligere modeller, og har nå fått støtte for LTE (4G) opptil 1,6 GHz. Det er i likhet med forgjengeren støtte for dual-SIM, hvor det ene SIM-kortet må være eSIM. Dermed kan du ha to mobilabonnementer på samme telefon, for eksempel et eget eSIM-kort for bruk når du er i utlandet. Både Telenor og Telia tilbyr eSim til iPhone, men du bør være oppmerksom på eSIM ikke støtter BankID for mobil.

Nytt av året er at iPhone 11 og 11 Pro har fått støtte for wifi 6 – også kalt 802.11ax. Denne standarden skal gi godt over gigabit-hastigheter på wifi-forbindelser, forutsatt at du har et aksesspunkt som støtter det (de første har begynt å komme på markedet).

Telefonen har ikke støtte for 5G, det må du antagelig vente til neste års modeller for å få. Nå har jo de første 5G-nettene i Norge åpnet, og både Huawei og Samsung har 5G-telefoner – så akkurat på dette feltet henger Apple litt etter.

En annen nyhet er den nye U1-brikken, som gjør at telefonen kan oppdage andre enheter med U1-brikke som er i nærheten. Brikken benytter såkalt Ultra Wideband-teknologi (UWB) for å lokalisere andre enheter og overføre data til dem. Ifølge Apple vil den brukes til Airdrop-funksjonen, slik at du kan peke mobiltelefonen din mot enheten du vil dele filer med.

Ytelse og batteritid

På innsiden finner vi Apples nye A13 Bionic-brikke, som skal være 20 prosent raskere og bruke 30 prosent mindre strøm enn A12-brikken vi finner på forgjengerne iPhone XS og XS Max. GPU-en som er integrert i A13 Bionic har fire kjerner, og skal også være 20 prosent raskere enn forgjengeren – og bruke 40 prosent mindre strøm. A13 Bionic skal også ha blitt enda bedre optimalisert for maskinlæringsformål, blant annet takket være to nye maskinlærings-akselleratorer.

Her er noen ytelsestester:

Batteritiden skal være opptil fire timer lenger enn på iPhone XS – noe som er kjærkomment. Telefonen er bittelitt tykkere (0,4 millimeter) enn forgjengeren og veier 11 gram mer – men det er i praksis ikke merkbart – og vi takker gjerne ja til bedre batteritid i stedet for en enda tynnere telefon.

Konklusjon

Det er veldig lite å utsette på iPhone 11 Pro. Den er en av de kjappeste mobiltelefonene på markedet, den har ett av de aller beste kameraene – kanskje det beste på nattbilder. Sskjermen er suveren, og har du andre Apple-dingser i huset, eller en Apple Watch, så fungerer alt veldig bra sammen. Manglende 5G-støtte er ingen krise, det vil ta en stund før 5G er særlig utbredt likevel.

Prisen er imidlertid altfor høy. Den starter på 11.990 for 64 GB-versjonen – som for mange vil være for lite lagringsplass (det er ikke mulig å utvide lagringsplassen senere). 256 GB-modellen vil antagelig være det mest fornuftige kjøpet for de fleste, da er du oppe på 13.890 kroner. Vil du fleske til med toppmodellen må du ut med hele 16.190 kroner. Du får en temmelig bra PC til den prisen. Vil du ha den større Max-modellen med enda bedre batteritid må du ut med ytterligere en tusenlapp.

Apple iPhone 11 Pro. Foto: Kurt Lekanger

Hvis du ikke lar deg skremme av prisen, har vi ingen problemer med å anbefale iPhone 11 Pro – det er rett og slett en fantastisk mobiltelefon.

Et mye bedre kjøp er imidlertid Huawei P30 Pro, som vi testet før sommeren. Den koster nå bare halvparten så mye som iPhone 11 Pro, og har et nesten like bra kamera. Vi måler ytelsen til å være litt dårligere enn for iPhone 11 Pro, men det er antagelig noe du neppe merker i daglig bruk.

Hvis ikke Android er et alternativ, bør du overveie «lillebroren» – iPhone 11. Denne selges i en fornuftig 128 GB-versjon til 9.090 kroner – mens 256 GB-versjonen koster 10.390 kroner (5800 kroner mindre enn 256 GB-versjonen av 11 Pro). IPhone 11 er akkurat like rask som iPhone 11 Pro (samme prosessor), men mangler telekameraet og har en litt billigere skjerm (som fortsatt er veldig god). Må du ikke ha telekameraet, er iPhone 11 den iPhonen de aller fleste bør kjøpe.

