Vi er inne i et tidlig vårslipp av nye toppmodeller med Android. Ikke minst Samsungs har vært ventet på av mange som ønsker seg dt aller siste flaggskipet til den koreanske giganten, men mange venter nok også svar på om de trenger å kjøpe ny i år. Eller om de like godt kan stå over til neste år eller kjøpe noe annet.

Forbedringer

Samsung er først med Qualcomms nye topp-prosessor, men det kommer mange andre etter hvert. Foto: Cualcomm

La oss slå fast at det er kommet forbedringer på veldig mange områder. Ikke minst på ytelse. Samsung har i årevis utstyrt modellene de selger i Europa med sine egne ARM-baserte Exynos-prosessorer. De har vært gode, men alltid litt etter utviklingen til Qualcomm, som amerikanerne har fått. De har kunnet glede seg over litt bedre ytelse og litt lengre batterilevetid. Heldigvis er det slutt med å gi oss husmannsprosessoren. I de nye modellene sitter Qualcomm Snapdragon 8 Gen2. Det vil si den andre generasjonen i den nye navneserien på toppmodellene til Qualcomm.

Nå skal alle S23-modellene til Samsung, S23, S23+ og storebror S23 Ultra, få denne prosessoren. Ryktene sier at Exynos er trukket tilbake for en heloverhaling av arkitekturen, men om den kommer tilbake, skal være usikkert. Det skal vi være glad for, for maken til prosessor har vi ikke sett til nå. Ikke bare er den et stort hopp opp fra den som satt i S22, den går også forbi Apples siste prosessor iIpPhone 14. I hvert fall på 3D-beregninger, som spill er så avhengig av.

Tall som Samsung oppgir, og som sikkert kommer fra Qualcomm, sier at prosessoren har en 34 prosent bedre CPU-ytelse, 41 prosent bedre GPU-ytelse og hele 49 bedre NPU-ytelse. Det høres helt vilt ut, og man kan jo lure på hvordan slike tall er målt. Men at den er rask, er det lett å måle selv. Vi fikk imponerende tall da vi målte med 3D Mark og GeekBench 5, og for første gang på det vi kan huske slo en Android-telefon den nyeste Iphone-prosessoren på 3D-grafikk.

Vi har aldri målt høyere grafikkytelse i 3DMark Foto: Odd Richard Valmot

Prosessoren har fått bygget inn hardware for å beregne refleksjon og refraksjon i lys, noe som legger grunnlag for mer realistisk 3D-grafikk i spill som bruker dette.

Da er det fint at Samsung sier at det er 2,7 ganger mer kjølekapasitet i de nye telefonene.

Og som alltid medfører dette ikke bare bedre ytelse, men også lengre batterilevetid. Det var kjent at den forrige modellen hadde over 5 prosent lengre levetid enn modellene basert på Exynos. Det betyr at spranget fra S22 til S23 kommer til å bli stort. De er jo utstyrt med store batterier, og de gjør seg godt sammen med en strømgjerrig prosessor.

Grunn til å bytte

Skiftet fra S22, som etter vår mening var litt av en revolusjon med innebygget penn og mye annet, til årets S23 er et langt mer moderat skifte, selv om et par egenskaper lokker. Likevel er det grunn til å spørre, og dette gjelder alle moderne smarttelefoner i den kostbare klassen, om det er nok til å bytte.

Det vi ser nå, er den velkjente loven om avtakende grensenytte. Telefonene nærmer seg stadig det vi kan kalle perfeksjon, men dit kommer de aldri. Likevel er det ikke så langt igjen, derfor blir skrittene mindre og mindre år for år. Det merker forbrukerne, og de utsetter kjøpet av ny modell lenger. For noen år siden byttet vi ny mobil med under to års intervall. Nå er vi over tre år.

Kanten på langsiden er avrundet, men ikke så mye som i fjor. Det gjelder også skjermen, som ikke bøyer seg så mye ut over kanten lenger. Foto: Odd Richard Valmot

Ganske lik

Ytre sett er det ikke stor forskjell på S23 Ultra og S22 Ultra. Men det har skjedd en del på innsiden. Det er forbedringer og oppgradert teknologi på en lang rekke områder. Men mye er også likt. Batteriet er ikke blitt større, men prosessoren sørger for at det holder lenger. Du skal bruke den veldig mye om du slipper opp for strøm i løpet av dagen. Mye lenger enn forgjengeren, er inntrykket etter en kort test. Det er nok først og fremst takket være den nye prosessoren – som også gir et skikkelig hopp i riktig retning i ytelse.

Unikt for Galaxy Ultra-modellene er den innebygde S-pennen, som har et veldig stort bruksområde når man lærer seg alt den kan gjørei tillegg til å skrive notater. Foto: Odd Richard Valmot

Kameraene er en blanding av nytt og gammelt. Samsung S22 Ultra har et hovedkamera på 108 MP. Samsung, som produserer egne sensorer, har lenge pushet høy oppløsning. At S23 skulle få den nye 200 MP utgaven har vært kjent lenge. Selv om dette faktisk er den tredje slike sensoren Samsung har bygget på kort tid, er det selvfølgelig de selv som beholder den siste utgaven. Det er ikke lenge siden Xiaomi lanserte sin 12T Pro, også med 200 MP fra Samsung.

Skjermen har i beste Samsung-ånd fått den aller siste utgaven av Gorilla Glass. Denne gangen Victus 2 på forsiden, som er litt sterkere og seigere enn Victus + i S22.

De ytre målene er så å si identiske med forgjengeren, men frontglasset bøyer seg litt mindre ut over kanten. Det er nok noe de fleste vil foretrekke. Skjermen er den samme 6,8 tommeren som før, med en topp lysstyrke på 1 750 nits. Samsung sier at den nå har mye mindre av det skadelige blå lyset enn før.

Penn

Det som virkelig skiller Ultraen fra andre toppmodeller, er den innebygde S-pennen. Den er også den samme som før, men det er så spesielt å ha den i en mobil at mange brukere aldri kan tenke seg å bytte.

Små oppgraderinger

Selvfølgelig finner vi små oppgraderinger som nesten ikke er til å unngå. Når de skal putte inn den siste Bluetooth-brikken, er den versjon 5.3 og ikke 5.2. Og den siste WiFi-brikken har støtte for trippelbånd wifi6E og ikke bare dobbelbånd.

På ladesiden er det fremdeles 45 watt som gjelder, og det følger ikke med lader som det gjør med billigere kinesiske modeller. De ligger nå og vaker rundt og over 100 watt.

Litt pussig er det at den trådløse ladingen er tatt ned fra 15 til 10 watt. Det burde kanskje gått den andre veien, selv om dette ikke betyr veldig mye.

Den lader fortsatt i revers, for eksempel en smartklokke med 4,5 watt.

Sikkerhet

Samsung har i mange år tatt sikkerhet på høyeste alvor. De er jo ikke alene om det, men det er grunn til å ha høy tiltro til det de gjør. Det vi liker i år, er at du kan sette telefonen i en spesiell servicemodus, slik at om den trenger service, kan ikke servicepersonell se dine data og betalings- og bankapper.

Kameraytelse

Det største spørsmålet med denne utgaven er kanskje hvor mye bedre det er med et 200 MP kamera enn et på «skarve» 108 MP. Så langt vi kan bedømme, er svaret: Ikke mye. Om det blir bedre, er nok svært sannsynlig.

Her finner vi tre gamle, men svært gode kjenninger – og et helt nytt hovedkamera på 200 megapiksler. Det høres vilt ut, men du bruker ikke alle hele tiden. I stedet samarbeider 16 og 16 på å gi deg et stort superpiksel. Foto: Odd Richard Valmot

Da Samsung kom med den nye 108 MP-sensoren, var potensialet langt fra tatt ut. Gjennom en rekke oppgraderinger har de perfeksjonert programvaren, og nå framstår den som helt ypperlig. 200 MP-sensoren står helt i bunnen av bakken på en slik kurve, og det blir nesten urettferdig å sammenlikne den med et så modent produkt som forgjengeren. Den vil også modnes til bedre ytelse og egenskaper det neste året. Akkurat som når du kjøper en Tesla, som regelmessig gir deg forbedringer og nye funksjoner.

Ser vi nøyere på den nye hovedsensoren, er den fysisk ørlite større enn 108 MP-sensoren. Forskjellen er ikke stor, 1/1,3" mot 1/1,33". Det betyr at selve pikselstørrelsen går ned fra 0,8 µm til 0,6µm. Det gjør at den kan slå sammen fire piksler i høyden og bredden og skape 2,4 µm store «superpiksler», der sensoren tar 12,6 MP bilder. Men også to og to til 50 MP bilder.

Dette gjelder selvfølgelig alle mobiler, men Samsung er overordentlig ivrige til å dytte ut ny maskinvare før programvaren er helt moden.

Nattegenskapene til S23 Ultra er svært gode. Foto: Odd Richard Valmot

200 MP: Tar du et bilde i full oppløsning, er det helt utrolig hvilke detaljer det nye kameraet får med seg, som på dette ørlille utsnittet i et bilde tatt på langt hold. Foto: Odd Richard Valmot

Så hva betyr den lange innledningen i praksis? Den er en forklaring på at vi ser mindre forbedringer enn det vi hadde forventet. Ryktene sa at mørkeegenskapene var veldig mye bedre. Det kan ikke vi se. De er gode, for all del. Veldig gode, men det er de i S22 også. Som igjen har fått vesentlig bedre mørkesyn gjennom året.

12 MP: Det samme 200 MP kan slå sammen 4x4 piksler til et superpiksler, Det gir svært gode bilder, men det tåler ikke å forstørres som de som lagres i full oppløsning. Foto: Odd Richard Valmot

Men én ting skal de ha. Når du tar bilder med 50 MP oppløsning, er dynamikken mye bedre enn før. Samsung påstår fire ganger bedre. Vi vet ikke det, men det er veldig god oppløsning i mørke partier selv om sola opptrer i et annet sted av bildet. Imponerende.

Så er det Pro-innstillingene, da. Hvor de virkelig fotointeresserte kan boltre seg i enda mer godsaker i en egen app som kan lastes ned. Veldig morsomt for noen. Skremmende for Canon og Nikon. Helt uinteressant for de fleste.

De andre kameraene er som før. En utmerket ultravidvinkel på 12 MP og to telekameraer. Et på 3X og et på 10X. Det forunderlige er at ikke flere toppmodeller kommer med skikkelig telefotografering. En slik to-kameraløsning er etter vår mening veldig smart. Vil du ha 7X forstørrelse, er det mye bedre å interpolere nedover enn oppover.

Endringene vi observerer i første utgave av kameraprogramvaren, er ikke store, men bildene ser ut til å være mer fargekorrekte. De stemmer mer med terrenget, og det er vel Apple som har stått modell her.

Video er litt forbedret i spesifikasjonene. Nå kan du ta 8K-video med 30 bilder i sekundet i stedet for bare 24. Sikkert fint for dem som tar video i denne oppløsningen, men den største forskjellen er enda større filer. Det holder lenge med 4K, mener vi.

Da er den optiske stabiliseringen av video mye viktigere. Den er synlig forbedret, og nå kan du humpe av gårde til fots uten at det vises på videoen. Det var bra før. Nå er det veldig bra. Visstnok er det en forbedring av OIS-mekanismen fra 1,5 til 3 graders fysisk utslag som gjør det. Og på toppen kommer digital stabilisering.

Fire OS-oppgraderinger

Én ting vi liker veldig godt med Samsung (og Apple), er at de har strukket levetiden til telefonen gjennom å tilby hele fire oppgraderinger av operativsystemet og fem år med sikkerhetsoppgraderinger. Det betyr at du trygt kan ha den i fem år, helt til Android 17 skal skiftes ut til 18. Selv om de aller færreste holder på telefonen så lenge.

Dyrt

Samsung Galaxy S23 Ultra har veiledende pris fra 15.990 kroner. Litt mindre Galaxy S23+ koster fra 13.990 kroner, mens minstemann koster fra 10.990 kroner.

Med den prisen sklir S23 Ultra forbi Iphone 14 Pro Max med noen hundrelapper. Det er risikabelt, selv om vi mener Ultraen med den nye prosessoren og pennen har mer å tilby.

Med andre ord: Det er absolutt en tanke å ta en titt på S22. Da kan du spare 6000 kroner på modellen med 8/128. Og S22-modellene er fremdeles særdeles kapable modeller.

Men som alltid. Slike telefoner lanseres alltid med introduksjonstilbud. God grunn til å titte litt rundt.