Flopper den fjerde Flip'en?

Ett døgn etter at Samsung sendte oss et testeksemplar av Flip4, hadde jeg bestilt min egen.

Det burde si noe om hva undertegnede – som aldri har hatt en brettetelefon før – synes om brukeropplevelsen.

Selv om jeg nå er med vant til greia, synes jeg ennå at brettbar skjerm er å betrakte som svart magi og noe som strider mot et pent knippe naturlover.

Samsung Galaxy Z Flip4 Størrelse og vekt (åpen): 165,2 x 71,9 x 6,9 mm, 187 gram.

Størrelse og vekt (lukket): 84,9 x 71,9 x 15,9-17,1 mm, 187 gram.

Fuktsikring: IPX8, max dybde 1,5 m.

Konstruksjon: Corning Gorilla Glass Victus, Armor Aluminum-ramme. Hovedskjerm: 6,7 tommer LCD, 1080 x 2640 piksler, 120 Hz AMOLED.

Frontskjerm: 1,9 tommer LCD, 260 x 512 piksler, 60 Hz OLED. Prosessor: Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1, 8 kjerner, maks 3,19 Ghz.

Grafikkprosessor: Adreno 730.

Operativsystem: Android 12.

Grensesnitt: One UI.

Batteri: 3700 mAh, maks 25 watt lading.

Trådløs lading: WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare, Reverse wireless charging.

RAM/Lagringsminne: 8 GB RAM, Lagringsminne på 128, 256 eller 512 GB.

Kortstøtte: Nano SIM, eSIM. Ikke støtte for minnekort. Hovedkamera: 12 megapiksler, f/1.8.

Hovedkamera (video): 1080p 30/60/240 fps, UHS 4K 30/60 fps.

Vidvinkelkamera: 12 megapiksler, f/2.2.

Selfie-kamera: 10 megapiksler, f/2.4. Fysiske koblinger: USB-C (USB 3.2), ingen minijack.

Trådløsteknologi: 5G, 4G (LTE), Bluetooth 5.2, WiFi 6 (802.11ax), NFC.

Navigasjon: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS

Biometri: Fingeravtrykksleser på siden, ansiktsgjenkjenning.

Norsk pris: Ca. 12.000 for 128 GB, ca. 12.500 for 256 GB, ca. 13.800 for 512 GB.

For det faktum at skjermen kan brettes, er eneste reelle grunn til at akkurat denne modellen eksisterer. Hadde det ikke vært for det, hadde den falt fullstendig mellom to stoler.

Likevel er det feil å kalle bretteskjermen for en gimmick.

I sin fjerde iterasjon er teknologien nå å betrakte som moden, om enn ikke så veldig utbredt. Men det kommer.

Oppgradert - men bare så vidt

Bare for å ha sagt det først som sist: Har du en Flip3 som ikke synger på siste vers, er det ingen grunn til å betale 10-12 tusenlapper for en ny Flip4. Det er ikke mange forbedringer å spore, og de som er merkbare, er heller små.

Egentlig er det litt merkelig at Samsung har valgt å lansere Flip4 nå, med så få og små oppgraderinger. Samsung hadde klart seg lenge med fortsatt å holde seg til Flip3 og først lansere Flip4 når den kunne kommet med mer betydelige forbedringer om et år eller to.

Men så var det penga da, og Flip4 er langt fra billig. Faktisk har den på lanseringstidspunktet omtrent samme pris som S22 Ultra har omtrent et halvår etter lansering.

En brukeropplevelse nesten ingen kan matche

Eneste årsak til å kjøpe en brettetelefon er selvsagt at den tilbyr en opplevelse ingen andre tilbyr. Og det gjør den.

Min bedre halvdel har hatt en Flip3 i et halvår eller så, og hun digger den fullt ut fortsatt.

Foruten det faktum at en skjerm som kan bøyes er kult i seg selv, er et viktig argument for henne at en sammenbrettet Flip lett glir ned i små kvinnelommer. En problemstilling som kanskje er litt mer fremmed for oss gutta, men som absolutt er et viktig poeng for dem det gjelder.

Det er også andre positive sider ved en sammenbrettbar telefon som er en mer eller mindre naturlig følge av funksjonen:

For det første er skjermen naturlig beskyttet når telefonen er sammenklappet – mister du den, er det mindre sjanse for at skjermen tar kvelden.

For det andre kan det hende at det å brette ut skjermen, kan hjelpe mot usunne mobilvaner. Det gir deg et ekstra trinn i prosessen med den ustanselige mobilsjekkingen mens du egentlig holder på med noe annet, noe som kanskje er greit. Eller ikke.

For det tredje kan man endelig slenge på røret når en telefonselger ringer. Vel, nesten i alle fall.

Herlig skjerm

Uansett er skjermen direkte herlig i bruk. Samsung har alltid fått til dette med lyssterke og klare AMOLED-skjermer, og Flip4 er intet unntak, bøyelig eller ikke.

Det er selvsagt en liten «valk» midt på skjermen når den er brettet ut, men den er mindre enn på Flip3 og synes praktisk talt ikke når skjermen er i bruk. Det er synlig i refleksjonene, og du kjenner den med fingeren, men viser skjermen lyst innhold, er det fort gjort å glemme at den kan foldes.

Den lille 1,9" skjermen på fremsiden krever litt å bli vant til, men er temmelig praktisk i bruk.

Den lille skjermen er praktisk, men krever litt tilvenning. Foto: Are Thunes Samsonsen

Tapp den én gang for tilgang til en widget, og sveip helt til høyre for å komme til muligheten for å legge til en ny widget. Praktisk, selv om enkelte widgets trenger litt input fra hovedskjermen før de vil samarbeide. Ikke et problem i seg selv, men når den lille skjermen slår seg av når du åpner telefonen, og du ikke automatisk kan fortsette med det du holdt på med på hovedskjermen, kan det fort bli litt frustrerende og upraktisk.

Det går imidlertid raskt over, og når man først har satt opp miniskjermen slik man vil ha den, er det sjelden behov for å gå den veien igjen.

Brettbar skjerm, er det svart magi som strider mot naturens orden? Foto: Are Thunes Samsonsen

God telefon, brettbar eller ikke

Foruten bretten er Flip4 omtrent som en hvilken som helst annen god telefon i bruk.

Den lugger sjelden og lite i vanlig bruk og er for det meste en fryd å bruke. Det er riktignok en del irritasjonsmomenter i programvaren – apper som ber deg gjøre noe som de like etterpå nekter deg å gjøre, for eksempel – men det kan ikke selve telefonen lastes for.

Det hender imidlertid at skjermen er litt mindre responsiv enn man skulle ønske – for eksempel når man bruker skjermtastaturet. Det hender rett som det er at bokstaver ikke registreres og man må tilbake og prøve på nytt. Man kan riktignok slå på en funksjon som skrur opp sensitiviteten, men den er beregnet for bruk sammen med ekstra skjermbeskyttere og er dermed neppe riktig løsning på dette problemet.

... eller er det bare en gimmick? Kult er det uansett. Foto: Are Thunes Samsonsen

Konstruksjon

Selve konstruksjonen er solid og tillitvekkende. Som nevnt beskytter brettingen skjermen fra en del støt og riper, noe som er bra siden den naturlig nok har visse svakheter i egenskap av å kunne brettes.

Hengselen skal ha fått forbedringer fra Flip3 og skal nå ha enda bedre beskyttelse mot støv og fukt. Bra, selv om det er vanskelig å se de helt store forskjellene med det blotte øye. Det er likevel uansett tvilsomt om dette er telefonen for dem som ferdes mye i støv, grus og sjøsprøyt, selv om den er aldri så beskyttet mot slikt.

Denne lille tappen kan være litt irriterende. Foto: Are Thunes Samsonsen

På innsiden av hengselen sitter det noen små, metalliske utstikkere fra rammen rundt, og akkurat de virker litt utsatt når det gjelder å hekte seg opp i sømmer og tråder i bukselommen. Men når det er sagt, har vi ikke hørt om noen som har meldt om at dette skjer.

Motstanden i hengselen er akkurat passe til at den holder seg i den stillingen man har satt den i, men likevel kan åpnes enhånds. Her har Samsung gjort alt riktig.

Magnetene som holder den lukket når den skal være lukket, gjør også at den plasseres riktig på trådløs ladeplate hver eneste gang – det er i alle fall undertegnedes erfaring – noe vi ikke er bortskjemt med når det gjelder de fleste andre telefoner.

Alt i alt er det tydelig at de konstruksjonsmessige barnesykdommene som preget de første modellene, nå stort sett er borte. Flip4 fremstår som solid og bygget på en tvers gjennom veloverveid måte, noe som må sies å være avgjørende for at kundene i det hele tatt skal gidde å bruke penger på slike telefoner.

Foto

Ifølge Samsung skal kameraet i Flip4 fange opp 65 prosent mer lys enn kameraet i Flip3. Dette skal være takket være større pikselsensorer i sensorbrikken, men ellers skal kameraet være identisk.

Og det er mulig kameraet faktisk samler mer lys enn forrige versjon, men det spiller liten trille. Det merkes ikke i praksis, og det er ikke det at nattbildene nå (kanskje) er bittelitt bedre enn før som gjør at du kjøper Flip4 – eller lot være å kjøpe Flip3.

Kameramodulen er bedre enn før, men imponerer ikke. Foto: Are Thunes Samsonsen

Kameraet er nemlig helt klart telefonens svakeste punkt, og det går langt i å redusere gleden ved en ellers flott brukeropplevelse.

Joda, det er begrenset med plass til en stor og god kameramodul her, men for det første skal det ikke mye ekstra plass til for å få til en mer vesentlig forbedring enn dette, og for det andre hadde jeg glatt akseptert en ganske mye større kameraklump her hvis bare kameraet gikk fra nesten forhistorisk til greit nok.

Slik det er nå, tar kameraet i og for seg OK bilder i godt lys, og delvis også i svakt lys. Men det er så lenge man ikke trenger å zoome inn for å se nærmere på detaljene eller lage et utsnitt av en del av bildet. Kameraet i Flip4 er akseptabelt – så vidt – men hadde alle mobiler hatt denne kameramodulen, ville neppe kompaktkameranisjen vært så grundig utkonkurrert som den er nå.

Det sagt, så bidrar Flip-telefonene til denne utkonkurreringen på en annen måte, nemlig ergonomien. Den brettbare skjermen gjør nemlig at mobilen egner seg langt bedre til å ta bilder med – rent ergonomisk – enn nesten alle andre smartmobiler.

Ikke bare kan en «halv brett» gjøre den enklere å holde stille, men du kan også lettere sette den ned for å ta selfies eller lange eksponeringer. Den kan også være svært mye bedre å holde for brukere som ikke har full førlighet i hender og fingre, uansett årsak. Dette er en brukergruppe som bør få litt mer omtanke fra mobilprodusentene enn de hittil har fått.

En annen fin ting er den lille ytre skjermen. Den er ikke stor – og ikke viser den hele bildet, heller – men man kan likevel få bra bilder med hovedkameraet ved å bruke den lille skjermen uten å måtte brette ut telefonen. Fiffig, spesielt for selfier.

Batteri

Batteriet er forstørret med 400 mAh, og godt er det. Sammen med elektronikk som yter bedre, men samtidig spiser mindre strøm, er Samsungs Flip-telefon nå endelig en telefon med batterikapasitet i kategorien «god nok».

Altså ikke direkte god, men heller ikke dårlig.

Sammen med forbedret ladehastighet og støtte for trådløs lading gjør dette at rekkeviddeangst ikke lenger er et argument MOT å anskaffe seg en slik telefon. Det er ikke bra nok til å være et argument FOR heller, men det trekker i det minste ikke ned.

Med moderat bruk får vi halvannen til to dager ut av den, så lader man hver natt, er det greit med strøm for en lang og aktiv dag etterpå.

Ytelse

Ytelsen er det kort og godt fint lite å si noe negativt om. Prosessoren spiser mindre strøm enn før og gir tilbake bedre ytelse.

Det er en vinn-vinn som det står respekt av, og selv om Flip4 ikke har heeeeelt ytelse i toppmodell-klassen, er det heller ikke langt unna. Dette er bra, men det må det også være til denne prisen.

Med 8 GB arbeidsminne danker Flip4 ut enkelte telefoner med 50 prosent mer minne å arbeide med, og det smaker det godt av. Ytelsen er også jevnt bedre i Flip4 enn i forgjengeren, men neppe nok til å forsvare en oppgradering fra Flip3 til Flip4.

Til det er forskjellen for liten i ytelse og for stor i pris.

Konklusjon

Samsung Galaxy Z Flip4 får karakteren 8 av 10.

Hvis du synes brukeropplevelsen som en brettetelefon har, er verdt det i bytte mot høyere pris, middels batteri og et heller svakt kamera, er dette mobilen for deg.

Her til lands er det få eller ingen alternativer, og nisjen Flip4 er tiltenkt, er i utgangspunktet smal, ikke medregnet sånne som meg som digger den, men bare ikke har prøvd brettetelefoner før.

Uansett er telefonen for det meste god, men koster for mye og har for få og små forbedringer fra forrige modell. Den burde kanskje hatt modellnavnet Flip3.1 heller enn Flip4.

Men kritikken til tross, den er en fryd i bruk, sånn for det alle meste.

Å anbefale den er imidlertid ikke helt lett, siden nisjen er såpass smal, og du bør nok selv vurdere om brettetelefon er noe for deg eller ikke.

Vi likte Vi likte ikke Knallgod skjerm Uforholdsmessig dyr Vanntett (IPX8) Småkinkig å bruke med én hånd Veldig bra ytelse generelt Lader følger ikke med Sammenbrettet skjerm er beskyttet Skjermen er myk og utsatt for hakk og riper Bedre batterikapasitet enn før Batterikapasiteten er ennå bare middels Forbedret kamera Kameraet er ennå i svakeste laget Bedre ergonomi for foto Den ytre skjermen er litt fiklete

Alternativer

Så mange alternativer finnes det som sagt ikke, men her er noen du bør vurdere dersom du ser på en Flip4 med kjøp i blikket:

Samsung Galaxy Z Flip3, ca. kr 8000.

Vurderer du Flip4, så hvorfor ikke se på forgjengeren? Den er billigere og mangler egentlig bare småting i forhold til Flip4. Som utgående modell kan den også finne på å være på tilbud en gang i blant, hvis du har tid til å vente litt og ha is i magan.

Samsung Galaxy S22 Ultra, ca. kr 12.000.

Toppmodellen fra Samsung er omtrent like dyr, men slår Flip4 på omtrent alle områder – bare ikke prøv å brette skjermen på den! Vi ga den en velfortjent full pott da vi testet den.