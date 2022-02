Samsung Galaxy 22 Ultra imponerer stort

På tross av likheter er Samsungs Galaxy S22 Ultra et veldig stort hopp fra S21 Ultra. Akkurat som overgangen fra iPhone 12 til iPhone 13 også var et stort hopp, selv om de så nesten helt like ut. Samsung måtte gjøre et sprang, og for et sprang.

Det er ikke så rart at Apple, Samsung og andre slåss om markedsandelene. Jo flere og jo dyrere telefoner de klarer å få oss til å kjøpe, jo mer blir igjen på bunnlinjen. En telefon som koster 14.000 til 15.000 kroner i utsalg, koster brøkdelen å produsere. Spesielt når det er snakk om marginal-produksjon. Det er selvfølgelig ingen som vil ut med hvor mye det koster å produsere en toppmodell, men skal vi gjette, vil vi tro at det dreier seg om rundt 30 til 40 prosent av utsalgsprisen.

Ikke så rart da, at produsentene gjør hva som helst for å selge mest mulig at de aller dyreste modellene. Det fremste våpenet er å utstyre toppmodellene med egenskaper som frister forbrukerne over evne og lokker fram en kjøpsbeslutning.

S22 Ultra er en stor telefon, og det er lurt å sjekke den i hånda før du bestemmer deg for den. Foto: Samsung

Justert design

S22 Ultra har fått et nytt design. Kameraene er ikke lenger samlet i en øy på baksiden, men stikker ut ett og ett. Smak og behag, men vi synes dette ser penere ut. Baksiden er i matt glass, men om den er aldri så pen, bør du spandere på deg et deksel. Alle telefoner faller i bakken før eller siden. Det holder lenge å ha én side som kan knuses.

Langsiden er avrundet som tidligere og god å holde i, men kortsiden har nå fått en flat utforming. Litt som vi husker fra Note 20, hvor det skulle være lett å få tak i pennen. Det er nok grunnen her også, men det gir også skjermen en mer firkantet utforming. Glasset bøyer seg ut over langsidene, men er flatt mot topp og bunn.

Skjermen er litt bredere en tidligere og har fått et 19,5:9 aspektforhold med 2,6 cm² mer skjermflate. For- og baksiden er beskyttet av det som skal være verdens mest ripefaste glass til nå; Victus+. Det betyr ikke at den ikke kan knuses!

Den skal ha en maks lysstyrke på 1750 nits. Opp fra 1500, uten at vi hverken kan se eller måle den store forskjellen. Det må være når lyssensoren oppdager at det er direkte sollys. Uansett er det ikke noe problem å se detaljer uansett lysforhold.

Grensesnittet, som er ledende i Android-leiren: One UI 4 har fått et lite løft til 4.1.

Presset av Apple

Et argument for Iphone har vært at Apple oppdaterer Iphone i fem år eller mer. Kjøper du en ny mobil, så fornyes den år etter år både på funksjonalitet og på sikkerhet. Android-leiren har hengt langt etter. Til nå.

Med S22 lover Samsung fem år med oppgraderinger av Android og sikkerhet. Her blir du garantert å få Android 16 om mange år, men det kan også tenkes at pillen sukres ytterligere på veien mot 16.

Det nye oppgraderingsløftet fra Samsung er selvfølgelig først og fremst myntet på å eliminere forspranget til Apple, men de sørger også for å legge seg best an i Android-leiren.

Også en notatblokk

Det som kanskje mer enn noe annet gjør at den nye Ultra'en skiller seg ut, er at den har en innebygget S-Pen. Dette er altså en tegne- og notatblokk også, noe Samsung før brukte Note-serien til. Det å bli kjent med pennen og alt den kan brukes til er noe du må venne deg til, men når du har gjort det, er den et veldig bra verktøy for å lage skisser, notater, manøvrering og mye mer. Vi har brukt flere utgaver av Note og ble raskt vant til å bruke pennen. Den gjør mobilen til et enda mer effektivt verktøy enn det som er vanlig.

Det er ingen tvil om at pennen tar plass. Før resulterte det i at Note hadde et litt mindre batteri. Derfor er det veldig imponerende at S22 Ultra hverken er tyngre, større eller har mindre batteri enn forgjengeren.

Pennen er nok det som aller mest gjør at Ultra framstår som noe helt spesielt, men det er langt fra det eneste.

Pennen klikkes ut på undersiden av telefonen. Foto: Odd Richard Valmot

Kameraene

Skal vi rangere det som er nest mest imponerende, er det kameraene. For mange tar de nok førsteplassen. Det er fire bak og ett foran, og spesifikasjonsmessig er de like eller temmelig like de som satt i forgjengeren. Men du verden hva en ny prosessor og nye algoritmer gjør. Her er det mye å bli veldig imponert av.

Foto

På nattfoto er det virkelig stor forskjell i den nye generasjonen S22. Ikke bare klarer den å skille ut enda flere detaljer i det som for et vanlig øye ser stappmørkt ut, men den klarer også å bevare fargene bedre. S21 Ultra klarte å skille ut detaljer bedre enn Iphone 13 Pro Max, men Iphonen var bedre på fargegjengivelse. Nå må Apple se seg forbigått.

Vanlige hverdagsbilder har vært styrken til siste Iphone 13. Samsung forbedret egenskapene til S21 Ultra gjennom flere oppgraderinger, men her er det et skikkelig hopp opp. Igjen er det prosessoren og bedre algoritmer som slår ut. Det betyr ikke at den har gått forbi Iphone 13 Pro Max, men den er på samme nivå. Det varierer fra motiv til motiv hvilken som er best.

Tele

S21 Ultra imponerte stort med telekameraene: ett som forstørrer 3X og ett som forstørrer 10X. Programvaren gjør at du kan velge 30X og 100X og alt imellom også. Ingen av disse kunne måle seg med optisk forstørrelse, men i S22 Ultra er 30X nå blitt så bra at det nesten ser ut som om det var optisk forstørrelse. 100X er selvfølgelig å dra det for langt, men selv her har Samsung prestert å forbedre resultatet. Før så slike bilder ut som de var malt med vannfarger. Nå begynner de å likne på fotografier. Det er rett og slett imponerende interpolasjon når vi tenker på at dette er bilder tatt med en 10 MP sensor som forstørres ytterligere digitalt 10X.

I stedet for at kameraet stikker ut i to trinn som på Iphone, gjør S22 Ultra seg ferdig i ett trinn. Foto: Odd Richard Valmot

Video

Video er viktig for mange, og S22 er en forbedring fra forrige modell. Her er det bedre stabilisering, farger og muligheten til å filme i 8K. Riktignok med bare 24 bilder i sekundet. Ekstrem super slow motion, som tar 960 bilder i sekundet, er også noe å leke seg med, men hverdagsvideo i 4K er viktigst.

Ytelse

Bortsett fra for dem som spiller tunge spill i 3D, er det mer enn nok ytelse i de fleste toppmodeller. Likevel leverer den nye Exynos 2200 et solid hopp opp i 3D-ytelse. Den har klart å halvere forspranget til A15-prosessoren til Apple, som fremdeles troner på ytelsestoppen.

Slår ikke Iphone: Men Exynos 2200 prosessoren haler innpå og forskjellen på 3D-ytelse er ikke så stor lenger. Foto: Odd Richard Valmot

Det som er mer interessant, er at prosessoren er et vesentlig bidrag til økt batterilevetid. Vi fikk mer enn to dagers normal bruk ut av den, og så langt nådde ikke forgjengeren. Her kommer også skjermstyringen inn og hjelper til. På S21 varierte oppfriskningsfrekvensen fra 10 til 120 Hz. Nå er den på 1 til 120Hz. Det er bortkastet strøm å oppdatere et bilde som ikke beveger seg.

Her er det også verdt på merke seg at maks ladehastighet er gått opp fra 25 til 45 watt. Det hjelper veldig godt.

Konklusjon

Da S21 Ultra var ny, belønnet den vi med noe så sjeldent som 10 av 10. Det hadde den ikke fått i dag. Nå er det gått et år, og kravene er betydelig høyere.

Likevel synes vi at Samsung har holdt følge på alle viktige punkter. Riktig imponerende er de store forbedringene i kameraytelsen, og den innebygde S-pennen som ikke går ut over andre egenskaper, er rett og slett fantastisk. Det må bli en da capo her, 10 av 10.

Da har vi bare sett på egenskaper, ikke pris: Ultra-modellen koster fra 13.490 til 17.790 kroner, avhengig av minnekonfigurasjon.

Pluss Minus S-Penn Stiv pris Høy kameraytelse Batterilevetid Skjermen

Samsung lanserte S22 og S22+ samtidig som S22 Ultra. Les om alle modellene på digi.no/samsung