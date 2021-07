TEST: Sony WF-1000XM4

Vi har ikke alltid vært overbevist om at Sony lager overlegne ørepropper. De var blant de første som lanserte slike med aktiv støykansellering. Problemet var at selv om det var en innstilling i appen, kunne vi ikke med vår beste vilje høre forskjell.

Nå er det gått et par generasjoner, og Sony har nok sett seg lei på at mens de vinner tester av øreklokker, er de ikke der med ørepropper. Derfor er nye WF-1000XM4 viktige for den japanske giganten. Og denne gangen har de lykkes. De har innovert på mange områder. Ikke minst ved å putte inn den kraftigere V1-brikken, hvis navn kanskje ikke klinger like godt i England.

For det første er esken til disse øreproppene vesentlig mindre enn den forrige. Den kan også lades trådløst på en ladeplate. Selve øreproppene er også mindre og stikker ikke ut så mye som de forrige. Her har også prosessoren litt av skylden. Den tar seg både av Bluetooth og støykansellering. Før var dette fordelt på to brikker. På tross av krympingen har spilletiden økt fra seks til åtte timer med støykansellering på. Og opptil 12 om man skrur den av. Litt av det kan også tilskrives prosessoren, som bruker mindre strøm enn den forrige utgaven.

I esken er det strøm nok til totalt 16 timers ekstra bruk, det vi si to oppladninger. Brukstiden på inntil 8 timer er imponerende lang. Men de skal nok uansett ned i esken før det er gått så lang tid. Så mange timer med propper inne, er slitsomt.

LDAC

Kombinasjonen av utformingen og tetningsskummet gjør at disse proppene sitter bedre enn de fleste andre. Foto: Odd Richard Valmot

Sony har utviklet en egen Bluetooth-kodek de kaller LDAC. Den har en mye større bitrate over Bluetooth enn andre vanlige kodeker. Opptil 990 kbit/s, som er mer enn nok til å overføre lyd uten å rekomprimere den. Kodeken er støttet i Android-telefoner fra versjon 8 av operativsystemet. I hvert fall i teorien skal dette innebære bedre lydkvalitet enn med andre kodeker. Dette gjør at de har bitrate nok til å støtte Hi-Res audio, det vil si 24/96 lyd trådløst. Vi kunne kanskje ønsket at Sony hadde støttet aptX også. Den er ganske utbredt, men så lenge LDAC er på plass i mobilen eller det man måtte strømme fra, er du på den sikre siden.

Ikke nok med at øreproppene har en veldig god kodek. De har programvare som kan bruke AI til å rekonstruere sterkt komprimert lyd til noe som skal likne på høyoppløst lyd. DSEE – Digital Sound Enhancement Engine – kaller de programvaren, som kjører på prosessoren og også skal hjelpe til med å fjerne vindstøy.

Aktiv og passiv

Også den passive støykanselleringen er forbedret. I stedet for å bruke tetninger av silikongummi, har Sony utstyrt dem med polyuretanskum, som former seg etter øregangen når du setter dem inn. Ikke ulikt slike du kjøper for å stenge ute lyd i bråkede omgivelser. Vi synes de gjør en god jobb og at de passer godt i ørene.

Programvaren i appen kan til og med teste om tetningen er god nok. Testprosedyren innebærer at du tar bilde av ørene dine, og de brukes til beregningene. Vi kan røpe at det ikke er lett, men det går etter noen forsøk. Hvor stor virkingen er, skal vi ikke uttale oss om. Kanskje mer hokus pokus enn reell effekt.

Den aktive støykanselleringen virket overraskende bra. Ikke på høyde med klokkene, men veldig bra til å være ørepropper. Erfaringen med slike er ikke alltid overbevisende. Vi lyttet til flystøy, trafikkstøy og kontorstøy på YouTube, og i alle tilfeller forsvant litt av støyen. Best effekt var det på mellomtoner og diskant.

Veldig god lyd

Slikt lydutstyr kan være så bra som bare det, men lydgjengivelsen er likevel det viktigste.

Sony har høstet mye godord for lyden i øreklokkene. De er kapable til å gjengi virkelig kraftig bass, og proppene har sannelig karet seg opp mot samme nivå. Det blir rett og slett for mye buldrende bass med enkelte innstillinger, men i appen finner du en god equalizer. Her finner vi noen forhåndsinnstilte, men også to programmerbare, settinger. Vil du ha bort så å si all bass, kan du gjøre det her. Skal du høre på en podkast, er bassen bare i veien, men til musikk vil du ha den på plass.

Det er svært vanskelig å finne noe å klage på når det gjelder musikk, eller tale, for den saks skyld. Det låter rett og slett fantastisk, og du kan forme lyden som du vil.

Det er selvfølgelig ikke bare musikk som teller i slike propper. Du vil bruke dem til samtaler også. Her ble vi også imponert. De er ypperlige enten det er stille rundt deg eller i trafikkstøy. Litt mindre bra hos den andre parten, dessverre, men det er ofte tilfelle. Støykanselleringen virker ikke like bra den veien. Går du gjennom en trafikkert gate, er det nok bedre å snakke rett i mobilen.

WF-1000XM4 støtter også såkalt 360 Reality Audio. Det skal i tillegg til høyre og venstre kanal gi en illusjon av dybde og høyde i lydbildet. Noen strømmetjenester, som Tidal, støtter 360. Det er morsomt å prøve, men er neppe noe vi vil gå over til. Lyden virker litt databehandlet.

Liten driver

Egentlig er det rart at det kommer så mye bass ut av en slik propp. Driveren, det vil si selve høyttaleren, har en diameter på bare 6 mm. Det er langt mindre enn mange andre. Egentlig skulle det begrense bass, men den er overraskende fyldig. Forklaringen er kanskje at på tross av den lille diameteren er magneten som driver den blitt 20 prosent større

To mikrofoner

Det er to mikrofoner på hver ørepropp. En vender oppover og skal fange opp støy fra omgivelsene. Den andre vender ut til siden, men litt nedover. Den skal plukke opp stemmen, og til sammen skal de danne seg et bilde av hva som er støy og hva som er stemme. Støybildet som beregnes blir så lagt til lyden fra høyttaleren, men i motfase fra støyen som trenger gjennom fra utsiden. Det er jo slik all aktiv støykansellering virker, men som ikke alltid er så lett å få til. Spesielt i ørepropper, hvor det er så lite plass til elektronikk.

Hovedmikrofonen har fått et litt spesielt utseende. Den har en metalloverflate og stikker litt ut av øreproppen. Det gjør dem gjenkjennelige, men det ser nesten ut som kontakt for en slags kabel.

Appen til Sony er svært innholdsrik, men du trenger heldigvis ikke ta den frem for å kontrollere de viktigste funksjonene. Du skrur av og på støykansellering ved å tappe på det venstre øret, og du kontrollerer musikken ved å tappe på det høyre. Tar du ut en propp, stopper avspillingen til du setter den inn igjen.

Tåler vann

Du kan ikke dykke med disse, men de er IPX4-sertifisert og skal tåle regn og en vannsprut. Det er greit for dem som skal ut for å trene når det regner. Svette og litt vann tar ikke knakken på disse.

Koster

Det at de endelig har produsert noe som kan hevde seg så godt i øregangene, har også inspirert Sony til å skru på taksameteret. De koster 2790 kroner, og det er langt dyrere enn konkurrentene. Du får meget kapable Jabra Elite 85t for 1990 kroner og storselgeren Apple AirPods Pro for 2190 kroner. Det er også prisen for Bose QuietComfort Earbuds. Et annet godt kjøp er Samsung Galaxy Buds Pro. De har redusert prisen til svært akseptable 1619 koner.