TEST: Sony Xperia Ear Duo

Trådløse ørepropper finnes det mange av, og det er sjelden noen av dem stikker seg særlig ut fra den store mengden – verken når det gjelder funksjonalitet eller lydkvalitet. Sonys nye Xperia Ear Duo er imidlertid veldig annerledes fra alt annet vi har sett, så vi fant ut at det var verdt å ta en nærmere kikk på dem.

Øreproppene festes på en litt annerledes måte enn vi er vant til. Foto: Sony

Det er to ting som gjør at øreproppene skiller seg ut: For det første ser de annerledes ut, og de festes på en litt spesiell måte til ørene.

Det som imidlertid er mest spesielt, er at proppene er laget for å slippe inn lyd utenfra samtidig som du lytter til musikk, podcaster eller snakker i telefonen.

Sony kaller teknikken for Spatial Acoustic Conductor, og skriver i en pressemelding at den fungerer ved å først skape lydene bak øret, før de deretter overføres inn i øret. Øreproppene har en liten metallbøyle som går inn mot øregangen – uten å gå inn i den. Metallbøylen er hul inni, og leder lyden frem til øret. En liten støttering i gummi sørger for at metallbøylen hviler mot starten av øregangen – men den tetter ikke helt rundt, dermed slipper lyd fra omgivelsene også inn i øret. Hensikten er at du skal slippe å isolere deg helt fra omverdenen selv om du vil høre på musikk.

Men hvor godt fungerer dette egentlig? Dette er tross alt dyre ørepropper – veiledende pris er på 2790 kroner – så her forventer vi topp lydkvalitet. Vi har testet proppene for å finne ut om de holder mål.

Hvordan i alle dager skal de festes?

Det er sjelden vi trenger bruksanvisning for å bruke et sett ørepropper, men vi måtte fikle litt for å finne ut hvordan disse skulle festes. Heldigvis har den tilhørende mobilappen en veldig grei guide – og det er til og med et valg for å la deg bruke frontkameraet på mobilen som «speil» for å se om du har fått festet øreproppene riktig.

Siden proppene ikke tetter helt rundt øregangen, slipper lyd utenfra inn også. Dermed kan du høre på musikk eller podcaster uten å gå glipp av hva som blir sagt av andre i rommet. Illustrasjon: Sony

Der de fleste andre ørepropper, spesielt de som brukes til trening, har en bøyle som går over øret, har Xperia Ear Duo en bøyle og en hovedenhet som plasseres under og på baksiden av øreflippen.

Når du først har festet dem riktig, sitter de godt på plass – selv under aktivitet. Det følger med silikonpropper i ulike størrelser, slik at du kan finne et par som passer til dine ører.

Lydvolumet skal automatisk justeres avhengig av hvor mye støy det er rundt deg, og proppene skal ha teknologi som ifølge Sony skal sørge for klarere lyd.

Berøringskontroller

Hver av hovedenhetene har et berøringsfelt som brukes til ulike funksjoner, som for eksempel justering av lydvolum. Det er ingen fysiske knapper noe sted.

Du kan justere volumet ved å stryke fingere opp eller ned på berøringsfeltet på hovedenheten til høyre eller venstre ørepropp, mens du kan starte eller stoppe avspilling ved å trykke én gang på venstre ørepropp. For å gå til neste sang må du trykke raskt to ganger, mens du går til forrige ved å trykke raskt tre ganger. Du kan også aktivere Siri eller besvare telefonanrop ved hjelp av berøringsfeltene.

Sony Xperia Ear Duo. Foto: Kurt Lekanger

Du må trykke ganske hardt og bestemt for at det skal fungere, og i starten må du føle deg litt frem for å finne ut hvor du skal trykke – du ser jo tross alt ikke hvor du trykker. Men etter litt prøving og feiling fungerer det greit.

I tillegg til berøringsfeltene har øreproppene også et innebygget akselerometer som gjør at du kan bytte til neste eller forrige sang ved å snu hodet raskt til høyre eller venstre. Du kan også svare på en innkommende telefonsamtale ved å nikke eller riste på hodet for å avslå. Disse funksjonene synes vi er mest en gimmick – selv om det fungerte fint. Men antagelig vil folk se rart på deg om du aktiverer disse funksjonene ute på gaten.

Sony nevner en spesiell taleassistent som kalles Daily Assist som skal identifisere tid, sted og planlagte aktiviteter, og tilby relevant informasjon i løpet av dagen. Det kan for eksempel være varslinger om møter, eller å gi deg den siste værmeldingen. Denne funksjonen finnes imidlertid bare til Android-versjonen av Xperia Ear Duo-appen, så hvis du har en iPhone får du ikke brukt den.

IPhone-brukere kan imidlertid holde inne berøringsfeltet på høyre ørepropp for å aktivere Apples egen taleassistent Siri.

Xperia Ear Duo har fire innebygde mikrofoner som brukes for å isolere stemmen. Dette skal sørge for bedre talekvalitet når du bruker taleassistentene, eller om du snakker i telefonen.

Praktisk ladeetui

Det følger med et veldig praktisk etui med innebygget batteri. Når proppene er plassert i etuiet lades de opp, og ifølge Sony skal kapasiteten være god nok til opptil tre ladinger. Batteriet skal vare i opptil fire timer mellom hver lading, og én times hurtiglading skal holde til én times lytting.

Det følger med et praktisk etui, som også lader opp øreproppene når du ikke bruker dem. Foto: Kurt Lekanger

Når du vil lade opp øreproppene legger du dem i etuiet, og så plugger du inn en USB-C-kabel i kontakten på etuiet. Da lades både batteriet i etuiet og øreproppene opp samtidig. Vil du kun lade øreproppene, lar du være å plugge i USB-kabelen.

Ladeetuiet tar liten plass når det er klappet sammen. Foto: Kurt Lekanger

For å begynne å bruke øreproppene trenger du bare å ta dem ut av etuiet. Da kobles de automatisk til den forrige enheten de var paret med. På samme måte slår du av øreproppene ved å legge dem tilbake i etuiet – det er altså ikke noe behov for å holde inne knapper for å skru av og på.

Første gang du bruker Xperia Ear Duo må de pares med avspillingsenheten via Bluetooth. Det anbefales å gjøre dette via en egen tilhørende app til iOS eller Android. Det er imidlertid også mulig å pare med for eksempel en PC, ved å holde inne berøringsfeltet på hovedenheten i fem sekunder for å starte vanlig Bluetooth-paring.

Xperia Ear Duo er for øvrig IPX2-sertifisert, som betyr at de ikke er vanntette – men at de skal tåle vann som drypper ovenfra med en vinkel på maksimalt 15 grader. I praksis betyr det at de skal tåle en regnskur – men at du bør unngå at de blir altfor våte.

Hva så med lyden?

Skal du bare prate i telefonen, eller lytte til podcaster med i hovedsak tale, er ikke lydkvaliteten så veldig viktig. Xperia Ear Duo er imidlertid beregnet på både musikk og tale – og dessverre faller de fullstendig igjennom når det gjelder lydkvalitet.

Lyden ved avspilling av musikk var ganske middelmådig, med veldig lite bass. Med vanlige ørepropper kan mangel på bass ofte skyldes at proppene ikke tetter ordentlig rundt øregangen, noe som ofte kan fikses ved å bytte størrelse på silikonproppene.

Men Xperia Ear Duo skal jo ikke tette – men slippe igjennom lyd. Uansett hvilken av de medfølgende silikonpakningene vi valgte, var lyden like spinkel – og bassen var nesten fraværende. Vi måtte skru lyden ganske mye opp for å høre musikken godt, spesielt i støyende omgivelser, og da var lyden også litt skjærende.

Proppene fungerte imidlertid fint til å høre på podcaster med i hovedsak prating.

Konklusjon

Xperia Ear Duo fås også i gull. Foto: Sony

Sony Xperia Ear Duo er uten tvil ganske avanserte ørepropper, med masse sensorer og berøringskontroller – og en ganske innovativ løsning som blander musikk med lyd utenfra. Men selv om ting virker veldig innovativt og smart på papiret, så fungerer det ikke alltid så veldig godt i virkeligheten.

Det som fungerer bra, er at du kan snakke med kolleger samtidig som du hører på musikk – og at du får med deg eventuelle farlige situasjoner når du beveger deg ute i trafikken. Proppene sitter også godt når du er i aktivitet, for eksempel tar deg en løpetur.

Men: lydkvaliteten er altfor dårlig til at vi kan anbefale disse til musikkbruk. Når prisen begynner å nærme seg 3000 kroner, er dette et svært dårlig kjøp. Vi utelukker imidlertid ikke at de kan egne seg for de som bare ønsker å lytte til bakgrunnsmusikk og podcaster for eksempel i et kontorlandskap, uten å gjøre seg utilgjengelig for kolleger og andre som vil prate med deg.

Er du ute etter trådløse ørepropper som låter langt bedre, vil vi i stedet anbefale Bose Soundsport Free til rundt 2190 kroner. Et annet og rimeligere alternativ for trening, med langt bedre lyd, er også Beats Powerbeats 3 til rundt 1400-1500 kroner.